[{"available":true,"c_guid":"fb9603f1-abc4-4b39-a1a6-badae51c40a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dörner György előadásában.","shortLead":"Dörner György előadásában.","id":"20191023_Wass_Albertverssel_uzent_Orban_a_Facebookon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb9603f1-abc4-4b39-a1a6-badae51c40a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea295c39-97f4-4c83-8c6b-613e425b541c","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Wass_Albertverssel_uzent_Orban_a_Facebookon","timestamp":"2019. október. 23. 11:17","title":"Wass Albert-verssel üzent Orbán a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ae427c-3f0f-43ae-9604-ae3287c04f04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi égési sérüléseket szenvedett, mentőhelikopterrel vitték kórházba. ","shortLead":"A férfi égési sérüléseket szenvedett, mentőhelikopterrel vitték kórházba. ","id":"20191022_Gazrobbanas_repitett_ki_egy_ferfit_az_ablakon_Solymaron_valsagos_az_allapota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ae427c-3f0f-43ae-9604-ae3287c04f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f3fc84-8268-4c85-8fb4-4154250c0bc0","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Gazrobbanas_repitett_ki_egy_ferfit_az_ablakon_Solymaron_valsagos_az_allapota","timestamp":"2019. október. 22. 19:52","title":"Gázrobbanás repített ki egy férfit az ablakon Solymáron, válságos az állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fda308-e546-4741-bc12-5fa53e720705","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szegeden, Debrecenben és Nyíregyházán jobb levegőt sem venni.","shortLead":"Szegeden, Debrecenben és Nyíregyházán jobb levegőt sem venni.","id":"20191023_levegominoseg_legszennyezettseg_szmog_szallo_por","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7fda308-e546-4741-bc12-5fa53e720705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a675f4-190e-49a6-8cdb-2ed84c28c879","keywords":null,"link":"/elet/20191023_levegominoseg_legszennyezettseg_szmog_szallo_por","timestamp":"2019. október. 23. 14:50","title":"Több helyen még mindig nagyon rossz a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b0e5b1-56ca-4465-a807-d6c106c3b97b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Marom Klub Egyesület nem egészen egy héttel az önkormányzati választások előtt döntött új vállalkozás, az Auróra Közösségi Ház Kft. indításáról. Közben a közösségi ház újra ostrom alá került.","shortLead":"A Marom Klub Egyesület nem egészen egy héttel az önkormányzati választások előtt döntött új vállalkozás, az Auróra...","id":"201943_aurora_kozossegi_haz_uj_ceg_avegzalasok_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77b0e5b1-56ca-4465-a807-d6c106c3b97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a98fb20-df3a-4eb0-8546-c31c9e8c5e55","keywords":null,"link":"/360/201943_aurora_kozossegi_haz_uj_ceg_avegzalasok_utan","timestamp":"2019. október. 24. 15:30","title":"Új céget alapított az Auróra üzemeltetője a vegzálások és támadások közepette ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbf0d6a-b5fc-4e4d-9671-e27b6ff187e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy embert a tűzoltók szabadítottak ki az egyik járműből.\r

","shortLead":"Egy embert a tűzoltók szabadítottak ki az egyik járműből.\r

","id":"20191024_arpad_hid_baleset_beszorult_sofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cbf0d6a-b5fc-4e4d-9671-e27b6ff187e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd904386-4e80-4b8e-a536-4939bbf51a39","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_arpad_hid_baleset_beszorult_sofor","timestamp":"2019. október. 24. 07:21","title":"Súlyos baleset az Árpád hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a351c30f-8965-43f7-b09c-89dca0d60917","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint a \"sátáni erők célja\" '56 óta nem változott.","shortLead":"A Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint a \"sátáni erők célja\" '56 óta nem változott.","id":"20191023_toroczkai_laszlo_mi_hazank_mozgalom_oktober_23","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a351c30f-8965-43f7-b09c-89dca0d60917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810bd2b8-a328-44cf-a036-752626f0b163","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_toroczkai_laszlo_mi_hazank_mozgalom_oktober_23","timestamp":"2019. október. 23. 16:08","title":"Toroczkai: A magyar nemzet a \"zuckerbergi világot\" is képes legyőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a164b3f8-a005-4490-acab-82ee2c44c676","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A 60. születésnapját ünneplő színész-rendező nem zárkózik el attól a lehetőségtől, hogy egyszer még színházigazgató legyen, de előbb örülne annak, ha a Ványa bácsit vagy Az ügynök halálát \"kidobná a gép\". Bár a piac inkább Rudolf Péter humorára vevő, ő vágyna a drámai szerepekre. ","shortLead":"A 60. születésnapját ünneplő színész-rendező nem zárkózik el attól a lehetőségtől, hogy egyszer még színházigazgató...","id":"20191023_Rudolf_Peter_A_Rozsadombrol_erkezve_nehezen_tudtam_volna_megcsinalni_az_Uvegtigrist","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a164b3f8-a005-4490-acab-82ee2c44c676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08261809-ebf0-482d-b713-f19f5a1b154b","keywords":null,"link":"/kultura/20191023_Rudolf_Peter_A_Rozsadombrol_erkezve_nehezen_tudtam_volna_megcsinalni_az_Uvegtigrist","timestamp":"2019. október. 23. 09:10","title":"Rudolf Péter: A Rózsadombról érkezve nehezen tudtam volna megcsinálni az Üvegtigrist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfffc5c4-267f-4644-a41d-8f0f0c3788b4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyéni vállalkozása már volt a fiatal úszónak, most egy kft.-t hozott létre a világbajnok sportoló. ","shortLead":"Egyéni vállalkozása már volt a fiatal úszónak, most egy kft.-t hozott létre a világbajnok sportoló. ","id":"201943_milak_kristof_a_vilagbajnok_vallalkozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfffc5c4-267f-4644-a41d-8f0f0c3788b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7b117d-1f9c-469d-a3da-f67a419afe4a","keywords":null,"link":"/360/201943_milak_kristof_a_vilagbajnok_vallalkozik","timestamp":"2019. október. 24. 10:00","title":"Vállalkozik a világbajnok: itt a Milák Kristóf Kft.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]