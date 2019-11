Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1641123-24c2-4a25-9548-6de1cd443c64","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hiába tüntette el a Fidesz Borkai Zsolt győri polgármestert a politikából, a november 10-i megismételt szavazásokon a kormánnyal elégedetlen választók országszerte mindenhol megbüntették a kormánypárti jelölteket. Győrben ez újabb gondot okozhat a Fidesznek.","shortLead":"Hiába tüntette el a Fidesz Borkai Zsolt győri polgármestert a politikából, a november 10-i megismételt szavazásokon...","id":"201946__jaszbereny__ellenzeki_etvagy__elovalasztas__beindult_a_pofonofon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1641123-24c2-4a25-9548-6de1cd443c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9b65d3-8cea-423a-82c1-56dd24162466","keywords":null,"link":"/360/201946__jaszbereny__ellenzeki_etvagy__elovalasztas__beindult_a_pofonofon","timestamp":"2019. november. 14. 15:00","title":"Megijedt a Fidesz a kormányellenes szavazók büntetőhadjáratától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e56c98-88e2-40ac-8b59-394fbda272b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a praktikus családi autó adott esetben akár sportkocsikat megszégyenítő menetdinamikára is képes, és már hazai ára is van. ","shortLead":"Ez a praktikus családi autó adott esetben akár sportkocsikat megszégyenítő menetdinamikára is képes, és már hazai ára...","id":"20191113_hazankban_a_600_loeros_uj_audi_rs6_hibrid_kombi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74e56c98-88e2-40ac-8b59-394fbda272b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8030a9a7-06c5-4cc8-a0bc-800882aaeef2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_hazankban_a_600_loeros_uj_audi_rs6_hibrid_kombi","timestamp":"2019. november. 13. 11:21","title":"Magyarországon a 600 lóerős új Audi RS6 kombi, ami kicsit hibrid és nagyon V8 biturbó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Elfogyott a Bizottság türelme a britekkel szemben, Parragh is beleszólhat a kata átalakításába, és enyhébb idő lesz a hétvégén. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Elfogyott a Bizottság türelme a britekkel szemben, Parragh is beleszólhat a kata átalakításába, és enyhébb idő lesz...","id":"20191115_Radar_360_ellenzeki_osszezordules_Ferencvarosban_Gyurcsany_nyugtatgat_Czegledy_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30066ad8-171b-495d-938b-24d8a7c240cb","keywords":null,"link":"/360/20191115_Radar_360_ellenzeki_osszezordules_Ferencvarosban_Gyurcsany_nyugtatgat_Czegledy_miatt","timestamp":"2019. november. 15. 08:00","title":"Radar 360: ellenzéki összezördülés Ferencvárosban, Gyurcsány nyugtatgat Czeglédy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3266aa-7ee5-49ac-926b-8639b88f5abc","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A Fidesz bebetonozta a vádhatóságot a politika szolgálatába állító Polt Péter legfőbb ügyészt, akinek újabb, kilencéves megbízatásának automatikus meghosszabbításáról is gondoskodtak.","shortLead":"A Fidesz bebetonozta a vádhatóságot a politika szolgálatába állító Polt Péter legfőbb ügyészt, akinek újabb, kilencéves...","id":"201946__polt_peter__bebetonozas__elfogultsag__az_allami_okol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc3266aa-7ee5-49ac-926b-8639b88f5abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550aa151-a55b-4412-b941-05e2e06a1e89","keywords":null,"link":"/360/201946__polt_peter__bebetonozas__elfogultsag__az_allami_okol","timestamp":"2019. november. 14. 07:00","title":"Polt Péter újraválasztása cáfolja a tételt, hogy a hála nem politikai kategória","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285363b8-b7f7-4162-bd3d-cec6ab2f612b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kínaiak a nyugati típusú hitelbírálati rendszer helyett sajátot találtak ki. Nem is akármilyet.","shortLead":"A kínaiak a nyugati típusú hitelbírálati rendszer helyett sajátot találtak ki. Nem is akármilyet.","id":"20191114_Hitelosztalyzati_rendszer_lehet_a_tervezett_tarsadalmi_pontrendszer_egyik_prototipusa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=285363b8-b7f7-4162-bd3d-cec6ab2f612b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874b48d7-25f7-415a-ab37-a902dea83c3e","keywords":null,"link":"/360/20191114_Hitelosztalyzati_rendszer_lehet_a_tervezett_tarsadalmi_pontrendszer_egyik_prototipusa","timestamp":"2019. november. 14. 10:30","title":"Hitelosztályzati rendszer lehet a tervezett kínai társadalmi pontrendszer prototípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ea8c43-d35e-410a-b51c-3f19570c3e68","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vállalkozás borokat kóstoltat, de innentől a luxemburgi ügyekben elmerülő Kacsóh nélkül kénytelenek működni. ","shortLead":"A vállalkozás borokat kóstoltat, de innentől a luxemburgi ügyekben elmerülő Kacsóh nélkül kénytelenek működni. ","id":"201946_dorottya_experience_visszavonuloban_borkaiek_ugyvedje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ea8c43-d35e-410a-b51c-3f19570c3e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b0fa02-704d-4705-ba65-bd99e9405b13","keywords":null,"link":"/360/201946_dorottya_experience_visszavonuloban_borkaiek_ugyvedje","timestamp":"2019. november. 14. 10:00","title":"Visszavonulóban Borkaiék ügyvédje, távozott egy boros cég vezetéséből ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c497e6-1594-4b10-a064-53f9cf2684c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Keddtől csütörtökig ellenőrzik a téli felszerelést a közutakon. Mellény legyen!","shortLead":"Keddtől csütörtökig ellenőrzik a téli felszerelést a közutakon. Mellény legyen!","id":"20191115_Ellenorizze_a_teli_gumijat_mielott_a_rendor_teszi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55c497e6-1594-4b10-a064-53f9cf2684c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7f0acf-b1fa-475b-b3b2-e990ce4b712c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191115_Ellenorizze_a_teli_gumijat_mielott_a_rendor_teszi","timestamp":"2019. november. 15. 08:34","title":"Ellenőrizze a téli gumiját, mielőtt a rendőr teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6cd3f7-9376-46eb-ba02-0b49145a5a44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakember szerint a 158 forintos kilónkénti ár irreális, 250-300 forint alatt veszteséget termelnek.","shortLead":"A szakember szerint a 158 forintos kilónkénti ár irreális, 250-300 forint alatt veszteséget termelnek.","id":"20191113_A_termektanacs_elnoke_szerint_beleronditott_az_almapiacba_egy_aruhaz_akcioja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c6cd3f7-9376-46eb-ba02-0b49145a5a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc3fb1f-cd53-490a-8428-f78c02645a18","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_A_termektanacs_elnoke_szerint_beleronditott_az_almapiacba_egy_aruhaz_akcioja","timestamp":"2019. november. 13. 17:19","title":"A terméktanács elnöke szerint belerondított az almapiacba egy áruházlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]