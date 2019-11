A Billiy Talent első lemeze 2003-ban jelent meg, az albummal rögtön bezsebelték Kanada legrangosabb díját, a Junot is, kanadai turnéjukra pedig hamar elkapkodták a jegyeket. De nem csak hazájukban lettek egycsapásra kedvencek, második lemezük például Németországban is a slágerlisták élén landolt, és világszerte 700 ezer példányt adtak el belőle. Ekkor már olyan zenekarok társaságában állhattak színpadra, mint a Rise Against, a My Chemical Romance vagy az Anti-Flag. Utóbbival később közös kislemezt is jelentettek meg Turn Your Back címmel.

A Billy Talent eddig összesen öt albumot jelentetett meg, koncertjeiket világszerte elkötelezett rajongók tömegei várják.

Budapestre tehát június 14-én érkeznek.