Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pénteki londoni terrorista akció elkövetőjét megfékező egyik férfi egy olyan elítélt gyilkos volt, aki büntetésének utolsó napjait tölti és egynapos eltávozást kapott, hogy részt vegyen egy rehabilitációval foglalkozó konferencián.","shortLead":"A pénteki londoni terrorista akció elkövetőjét megfékező egyik férfi egy olyan elítélt gyilkos volt, aki büntetésének...","id":"20191130_Az_egyik_londoni_hos_egy_elitelt_gyilkos_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aded9a55-3720-4158-b3ec-536e21d86fc9","keywords":null,"link":"/elet/20191130_Az_egyik_londoni_hos_egy_elitelt_gyilkos_volt","timestamp":"2019. november. 30. 14:59","title":"Az egyik londoni hős egy elítélt gyilkos volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29b5915-f18d-49df-93fa-94115c932aa7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elsősorban a figyelemfelhívás a célja az akciónak.","shortLead":"Elsősorban a figyelemfelhívás a célja az akciónak.","id":"20191201_HIVpozitiv_spermabank_nyilik_UjZelandon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c29b5915-f18d-49df-93fa-94115c932aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27bc123f-422b-4395-8a46-87f56806ec5b","keywords":null,"link":"/kkv/20191201_HIVpozitiv_spermabank_nyilik_UjZelandon","timestamp":"2019. december. 01. 07:42","title":"HIV-pozitív spermabank nyílik Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7c9a8e-1d5b-4859-b583-f426c3b7ef81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemi erőszakot elkövetőket, a gyermekgyilkosokat, illetve a várandós nők és a magatehetetlenek gyilkosait december elsejétől már tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre ítélhetik Szerbiában.","shortLead":"A nemi erőszakot elkövetőket, a gyermekgyilkosokat, illetve a várandós nők és a magatehetetlenek gyilkosait december...","id":"20191201_Szerbiaban_egy_gyerekgyilkossag_hatasara_bevezettek_a_tenyleges_eletfogytiglant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d7c9a8e-1d5b-4859-b583-f426c3b7ef81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23a4362-3536-457a-ab91-bf7b8cbe0a82","keywords":null,"link":"/vilag/20191201_Szerbiaban_egy_gyerekgyilkossag_hatasara_bevezettek_a_tenyleges_eletfogytiglant","timestamp":"2019. december. 01. 09:13","title":"Szerbiában egy gyerekgyilkosság hatására bevezették a tényleges életfogytiglant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Fidelitas tisztújító kongresszusán felszólalt szinte a Fidesz teljes krémje. Kövér szembement az illiberalizmussal, Kásler 1100 évet ment vissza, Kubatov és Kocsis, pedig még mindig a Nélküleden lovagol.","shortLead":"A Fidelitas tisztújító kongresszusán felszólalt szinte a Fidesz teljes krémje. Kövér szembement az illiberalizmussal...","id":"20191130_Kover_odaszurt_egyet_az_Orbanfele_illiberalis_demokracianak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6807c686-5bc5-4a64-9619-05d6ffe032a4","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Kover_odaszurt_egyet_az_Orbanfele_illiberalis_demokracianak","timestamp":"2019. november. 30. 14:58","title":"Kövér odaszúrt egyet az Orbán-féle illiberális demokráciának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ccf97ad-502a-40aa-b8d3-07d46f30d872","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novemberben lett Gy. Németh Erzsébet főtanácsadója.","shortLead":"Novemberben lett Gy. Németh Erzsébet főtanácsadója.","id":"20191201_Kalman_Olga_1_milliot_keres_fotanacsadokent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ccf97ad-502a-40aa-b8d3-07d46f30d872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f08f09-0f45-41ca-89ef-13030f19a366","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Kalman_Olga_1_milliot_keres_fotanacsadokent","timestamp":"2019. december. 01. 10:43","title":"Kálmán Olga 1 milliót keres főtanácsadóként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2edc1e-8b74-4b88-94ae-7b5036b5dea5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Herczeg Ágnes magyar borszakértő a nemzetközi \"The Future 50\" díj elnyerésével a világ legkiemelkedőbb új generációs borszakértőinek listájára került – jelentette be a WSET (Wine & Spirit Education Trust) és az IWSC (International Wine & Spirit Competition). ","shortLead":"Herczeg Ágnes magyar borszakértő a nemzetközi \"The Future 50\" díj elnyerésével a világ legkiemelkedőbb új generációs...","id":"20191130_A_vilag_legjobb_borszakertoi_kozott_jegyeznek_egy_magyart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce2edc1e-8b74-4b88-94ae-7b5036b5dea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84909316-cdb4-4548-a5f8-813c4320090a","keywords":null,"link":"/elet/20191130_A_vilag_legjobb_borszakertoi_kozott_jegyeznek_egy_magyart","timestamp":"2019. november. 30. 10:08","title":"A világ legjobb borszakértői között jegyeznek egy magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970d0a8e-407a-4498-8945-20be139cffb3","c_author":"HVG","category":"360","description":"A globális éghajlatváltozás, különösen a hőhullámok és a túlságosan párás levegő miatt egyre több gondot okoz a szabad téren zajló sportversenyek szervezőinek a helyszín és az időpont kiválasztása. ","shortLead":"A globális éghajlatváltozás, különösen a hőhullámok és a túlságosan párás levegő miatt egyre több gondot okoz a szabad...","id":"201948_klimavaltozas_es_sport_fohet_afejuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=970d0a8e-407a-4498-8945-20be139cffb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c8a566-61d1-4c3c-af98-c7d2f9d16f37","keywords":null,"link":"/360/201948_klimavaltozas_es_sport_fohet_afejuk","timestamp":"2019. november. 30. 15:00","title":"Nem túl sportszerű: ott is fájni fog a klímaváltozás, ahol sokan nem is gondolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem volt telitalálatos szelvény.","shortLead":"Nem volt telitalálatos szelvény.","id":"20191201_hatos_lotto_huzas_nyeremeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf92184f-9b76-474e-9509-83fd3a6a89cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_hatos_lotto_huzas_nyeremeny","timestamp":"2019. december. 01. 19:29","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]