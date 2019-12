Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2014–2020-as fejlesztési források 43 százalékát utalták át eddig.","shortLead":"A 2014–2020-as fejlesztési források 43 százalékát utalták át eddig.","id":"20191203_3600_milliard_forintot_adott_az_EU_2014_ota_Magyarorszagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76cee174-8b16-46ec-8c5c-623fcdb66026","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_3600_milliard_forintot_adott_az_EU_2014_ota_Magyarorszagnak","timestamp":"2019. december. 03. 06:57","title":"3600 milliárd forintot adott az EU 2014 óta Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az 51 éves férfi legkorábban 35 év után szabadulhat. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"Az 51 éves férfi legkorábban 35 év után szabadulhat. Az ítélet nem jogerős.","id":"20191203_eletfogytiglani_fegyhazbuntetes_kenezlo_kettos_gyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd99166d-f6b9-4c10-9407-5a6e7d58995c","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_eletfogytiglani_fegyhazbuntetes_kenezlo_kettos_gyilkossag","timestamp":"2019. december. 03. 17:49","title":"Életfogytiglant kapott a kenézlői kettős gyilkosság vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövőben csak a trafikokban lehet majd kapni az e-cigaretta, a dohányzást imitáló elektronikus eszközöket és az új dohánytermékek kiegészítő termékeit is – döntött kedden az Országgyűlés.","shortLead":"A jövőben csak a trafikokban lehet majd kapni az e-cigaretta, a dohányzást imitáló elektronikus eszközöket és az új...","id":"20191203_e_cigaretta_trafik_nemzeti_dohanybolt_orszaggyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4af0090-ccad-46b6-82e3-7f166fc82d11","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_e_cigaretta_trafik_nemzeti_dohanybolt_orszaggyules","timestamp":"2019. december. 03. 10:41","title":"Már az e-cigaretta eszközeit is csak trafikok árulhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c999e2-c081-4a46-9b07-0c5ec4e3bd12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét aktív a CallerSpy nevű androidos kártevő, amely a Trend Micro szerint most üzenetküldőnek álcázza magát, hogy az áldozatok készülékeire kerüljön.","shortLead":"Ismét aktív a CallerSpy nevű androidos kártevő, amely a Trend Micro szerint most üzenetküldőnek álcázza magát...","id":"20191203_android_virus_kartevo_callerspy_trend_micro_uzenetkuldo_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17c999e2-c081-4a46-9b07-0c5ec4e3bd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b3517e-b32a-420b-a9b5-6c299ff513ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_android_virus_kartevo_callerspy_trend_micro_uzenetkuldo_alkalmazas","timestamp":"2019. december. 03. 20:15","title":"Veszélyes új vírus támadja az androidos mobilokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rácz Zsófia jelenleg joghallgató, az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért lesz felelős helyettes államtitkári poszton.","shortLead":"Rácz Zsófia jelenleg joghallgató, az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért lesz felelős helyettes államtitkári poszton.","id":"20191204_Egy_22_eves_egyetemista_lesz_az_Emmi_helyettes_allamtitkara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cd111e-a20b-40f9-a8b2-1c799be1f942","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Egy_22_eves_egyetemista_lesz_az_Emmi_helyettes_allamtitkara","timestamp":"2019. december. 04. 11:06","title":"Egy 22 éves egyetemista lesz az Emmi helyettes államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70ce994-f0d7-48e4-ba42-5c33f85be79f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a francia kisautót még a legcsúszósabb jeges útszakaszok sem hozzák zavarba, sőt!","shortLead":"Ezt a francia kisautót még a legcsúszósabb jeges útszakaszok sem hozzák zavarba, sőt!","id":"20191203_kivanja_a_jeget_a_renault_340_loeros_apro_villanyautoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a70ce994-f0d7-48e4-ba42-5c33f85be79f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a83307d-551f-419d-95b2-58f22c953aa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_kivanja_a_jeget_a_renault_340_loeros_apro_villanyautoja","timestamp":"2019. december. 03. 06:41","title":"Kívánja a jeget a Renault 340 lóerős apró villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8a6609-42e4-4871-9b7d-74d16ea0b831","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Tippek arra, mit és hogyan tegyünk aktívan a gyakorlatban, hogy megoldjuk a konfliktusainkat.","shortLead":"Tippek arra, mit és hogyan tegyünk aktívan a gyakorlatban, hogy megoldjuk a konfliktusainkat.","id":"20191202_Igy_oldjunk_meg_egy_vitat__konfliktuskezeles_lepesrol_lepesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa8a6609-42e4-4871-9b7d-74d16ea0b831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c80d50-04cc-408b-b2f0-9f0998072a6e","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191202_Igy_oldjunk_meg_egy_vitat__konfliktuskezeles_lepesrol_lepesre","timestamp":"2019. december. 03. 14:15","title":"Így oldjunk meg egy vitát - konfliktuskezelés lépésről lépésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fedcede4-ad6a-4c27-9cfd-f1fedd66e7cf","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Úgy érezte év közben, hogy jelentősen nő az élelmiszerek ára? Ezt megerősíti hagyományos karácsonyi bevásárlásunk is. Ebből azonban az is kiderül: kevés olyan termék van, amely egy hirtelen drágulás után újból tartósan olcsó tud lenni. ","shortLead":"Úgy érezte év közben, hogy jelentősen nő az élelmiszerek ára? Ezt megerősíti hagyományos karácsonyi bevásárlásunk is...","id":"20191204_karacsonyi_elelmiszerek_arak_bevasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fedcede4-ad6a-4c27-9cfd-f1fedd66e7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da981e5b-22ff-44c0-9603-148ab4c4e906","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_karacsonyi_elelmiszerek_arak_bevasarlas","timestamp":"2019. december. 04. 06:30","title":"Hozzá kell szoknunk a jelentős dráguláshoz? Itt a hvg.hu karácsonyi bolttesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]