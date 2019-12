Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A jövőben kormányzati döntéssel kerülhet a megfelelő ember egy színházigazgatói posztra. Az eddigi több évtizedes gyakorlat megváltoztatását a Katona József Színházban történt zaklatási üggyel indokolják a kormánypropagandában, de ugyanerre hivatkozva készülnek a Színművészeti Egyetem rektorválasztására is.","shortLead":"A jövőben kormányzati döntéssel kerülhet a megfelelő ember egy színházigazgatói posztra. Az eddigi több évtizedes...","id":"201949__szinhazi_felelmek__kulturharc__gotharugy__megall_azido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960f34bf-3622-4870-9e5c-9e423eae44b2","keywords":null,"link":"/360/201949__szinhazi_felelmek__kulturharc__gotharugy__megall_azido","timestamp":"2019. december. 07. 08:15","title":"A fideszes kultúrharcosoknak kapóra jött a Gothár-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055e03d9-90f4-4457-a5a7-284005f86600","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lakástüzet és áramütést is okozhat a hitvány karácsonyi dekoráció.","shortLead":"Lakástüzet és áramütést is okozhat a hitvány karácsonyi dekoráció.","id":"20191206_Gyilkos_fenyfuzereket_tartoztattak_fel_a_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=055e03d9-90f4-4457-a5a7-284005f86600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572adcf2-fb49-4a29-92c7-21edfc69d650","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Gyilkos_fenyfuzereket_tartoztattak_fel_a_hataron","timestamp":"2019. december. 06. 08:58","title":"Gyilkos fényfüzéreket tartóztattak fel a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59773a88-a64a-4aaa-bc69-0ffdddc3392b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Mapsbe kerülő új funkció képes lesz megmutatni azokat az utcákat, ahol van és működik is a közvilágítás. ","shortLead":"A Google Mapsbe kerülő új funkció képes lesz megmutatni azokat az utcákat, ahol van és működik is a közvilágítás. ","id":"20191206_google_maps_terkep_utcai_lampa_kozvilagitas_sotet_utca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59773a88-a64a-4aaa-bc69-0ffdddc3392b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e298c9-1296-41fa-abfb-e62d9d1ade03","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_google_maps_terkep_utcai_lampa_kozvilagitas_sotet_utca","timestamp":"2019. december. 06. 14:03","title":"Olyan funkció jön a Google Térképbe, amire senki nem számított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d7496c-b658-42ff-969f-677b2a820137","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Érdekes javaslatot tesz a törvényalkotási bizottság az „egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról” szóló törvényjavaslathoz: magára az Országgyűlésre ne vonatkozzon az a határidő, amely mindenki mást köt.","shortLead":"Érdekes javaslatot tesz a törvényalkotási bizottság az „egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások...","id":"20191206_Az_Orszaggyules_attol_autonom_ha_nem_kell_hataridore_valaszolnia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45d7496c-b658-42ff-969f-677b2a820137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579d367e-81e8-4cec-89ab-2d55f6075e03","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Az_Orszaggyules_attol_autonom_ha_nem_kell_hataridore_valaszolnia","timestamp":"2019. december. 06. 11:38","title":"Az Országgyűlés attól autonóm, ha nem kell határidőre válaszolnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb9b0e5-5aff-4adf-af78-047c9d5f153f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hűtőtornyok egy szénerőműhöz tartoztak, amit bezártak.","shortLead":"A hűtőtornyok egy szénerőműhöz tartoztak, amit bezártak.","id":"20191206_Felrobbantottak_negy_oriasi_hutotornyot_Angliaban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cb9b0e5-5aff-4adf-af78-047c9d5f153f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d77064-14df-4d93-bd83-a1859b805684","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_Felrobbantottak_negy_oriasi_hutotornyot_Angliaban__video","timestamp":"2019. december. 06. 17:29","title":"Felrobbantottak négy óriási hűtőtornyot Angliában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17a770b-8b85-4687-9cb2-7d130f8ca8b6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Harminc évvel ezelőtti módszerekkel akar rendet tenni déli szomszédjánál az amerikai elnök. ","shortLead":"Harminc évvel ezelőtti módszerekkel akar rendet tenni déli szomszédjánál az amerikai elnök. ","id":"20191206_mexiko_drog_maffia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d17a770b-8b85-4687-9cb2-7d130f8ca8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d60c78-28c1-4508-b3d1-a3440cbce9bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_mexiko_drog_maffia","timestamp":"2019. december. 06. 13:57","title":"Drogkartellek helyett már maffiacsoportok uralják a mexikói drogpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffac1864-77c1-45d1-bc28-daed25d192b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindhiába.","shortLead":"Mindhiába.","id":"20191206_Felpofozott_egy_no_egy_pumat_hogy_mentse_a_kutyajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffac1864-77c1-45d1-bc28-daed25d192b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b322433-97ea-4c3e-826b-d530d6bf7a1a","keywords":null,"link":"/elet/20191206_Felpofozott_egy_no_egy_pumat_hogy_mentse_a_kutyajat","timestamp":"2019. december. 06. 11:06","title":"Felpofozott egy nő egy pumát, hogy mentse a kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat elemzése szerint az őszi középhőmérséklet ebben az évben 12,64 Celsius-fok volt, ami 0,05 fokkal haladja meg az eddigi legmelegebb, 1926-os ősz hőmérsékletét.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat elemzése szerint az őszi középhőmérséklet ebben az évben 12,64 Celsius-fok volt...","id":"20191206_osz_idojaras_homerseklet_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7617a752-4fcb-4bbb-97e5-d8375a6921c2","keywords":null,"link":"/elet/20191206_osz_idojaras_homerseklet_meteorologia","timestamp":"2019. december. 06. 15:31","title":"Az idei volt a legmelegebb ősz 1926 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]