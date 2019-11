A Kiss bejelentette End Of The Road elnevezésű utolsó turnéjának összes állomását, ahol decibelekbe csomagolt látvánnyal, hatalmas produkcióval és legendás dalokkal ünnepelnek majd. Négy és fél évtizednyi szuperlatívuszok után ezen a turnén mond búcsút rajongóinak az ikonikus banda.

Az együttes összesen 24 aranylemezt adott ki, amelyek világszerte több mint 120 millió példányban keltek el. A VH1 zenecsatorna szerint a KISS a 10. legnagyobb hard rock előadó, az MTV szerint a 9. legnagyobb metalegyüttes, a VH1 Minden idők 100 legnagyobb előadója listáján az 56. helyre kerültek. A Hit Parader 100 legjobb koncertzenekar listáján az első helyre sorolta a KISS-t.

Ez utóbbi nem meglepő, a csapat mindig is híres volt arról, hogy a koncertjeiken a zene mellett a látvány legalább olyan fontos, mint a zene, most is azt ígérik, hogy lélegzetelállító pirotechnikával, lézerekkel, hatalmas színpaddal és egy kisvárosnyi lámpaparkkal érkeznek. „Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer és Tommy Thayer vért és tüzet fognak okádni, rakétákat lőnek ki a hangszereikből és a rajongók felett szállnak” – ígérik a szervezők.

A klasszikus sminkjeikben több mint két órán keresztül játsszák azokat a dalokat, amelyek egy egészen új műfajt hoztak létre, és a KISS-t a Rock and Roll Hírességek Csarnokába juttatták. Olyan klasszikussá vált dalokról van szó, mint például az I Was Made For Lovin' You, a Love Gun, a Deuce vagy a Rock And Roll All Nite, valamint még tucatnyi slágerük a 24 arany- és platinalemez státuszt elért albumaikról.

A legutolsó koncertjük egyébként 2021. július 17-én New Yorkban lesz: az 1973-ban alapított banda utoljára abban a városban áll színpadra, ahol az egész kezdődött.

A búcsúturné nem jelenti az együttes végét. "A Kiss folytatja, csak nem koncertezünk" – mondta korábban az egyébként magyar származású, és kicsit magyarul is beszélő Simmons.