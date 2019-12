Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank azt se vette jó néven, hogy nincs engedélye, 22,5 milliós bírságot szabtak ki rá.","shortLead":"A jegybank azt se vette jó néven, hogy nincs engedélye, 22,5 milliós bírságot szabtak ki rá.","id":"20191206_Megbuntette_az_MNB_az_ugynokot_akik_azzal_hirdette_magat_ne_dolgozz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d758dc-6e73-4988-9266-b97e901f545d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Megbuntette_az_MNB_az_ugynokot_akik_azzal_hirdette_magat_ne_dolgozz","timestamp":"2019. december. 06. 10:51","title":"Megbüntette az MNB az ügynököt, aki azzal hirdette magát: \"ne dolgozz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a562a016-6f97-4126-8c43-ec6f06e69b07","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 500 millió zsák hiányzik majd, ezért drágulással is számolni kell.","shortLead":"Több mint 500 millió zsák hiányzik majd, ezért drágulással is számolni kell.","id":"20191207_Kavehiany_fenyeget_jovore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a562a016-6f97-4126-8c43-ec6f06e69b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e615dab7-df17-479e-948b-2ee4c53b901e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_Kavehiany_fenyeget_jovore","timestamp":"2019. december. 07. 10:29","title":"Kávéhiány fenyeget jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea303038-11e5-4d73-a98f-080c829702c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudni, mi volt a gondja a faággal, amit hosszas ügyködés után sikerült letörnie.","shortLead":"Nem tudni, mi volt a gondja a faággal, amit hosszas ügyködés után sikerült letörnie.","id":"20191205_aggteleki_nemzeti_park_barna_medve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea303038-11e5-4d73-a98f-080c829702c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f13da3b-e297-4908-80c1-9342bca5bf37","keywords":null,"link":"/elet/20191205_aggteleki_nemzeti_park_barna_medve","timestamp":"2019. december. 05. 13:33","title":"Medvét vettek videóra az Aggteleki Nemzeti Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3342344-5d6c-4359-b899-69aa42d1337c","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az új magyar romkom lehetne a filmkritikusi szakma kis magyar „Pop, csajok satöbbije”. 