[{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnagyobb technológiai cégek vezetői is aláírták azt a nyílt levelet, amelyben felszólították az Egyesült Államok vezetését, tartsa be a párizsi klímaegyezményben foglaltakat. Vannak azonban fájóan hiányzó nevek a listáról.","shortLead":"A legnagyobb technológiai cégek vezetői is aláírták azt a nyílt levelet, amelyben felszólították az Egyesült Államok...","id":"20191205_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_google_apple_microsoft_parizsi_klimaegyezmeny_betartasa_nyilt_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c705701b-7194-4dac-b851-4cc5f71359a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_google_apple_microsoft_parizsi_klimaegyezmeny_betartasa_nyilt_level","timestamp":"2019. december. 05. 18:03","title":"Egységbe szerveződött az Apple, a Google és a Microsoft is, szembefordultak Donald Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f702ad3-62da-4a1e-abc1-b1ab1b219921","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Labdarúgó Szövetség valamivel több mint 305 millió forintnyi támogatást hagyott jóvá a klubnak, az előző évi 217 millió után.\r

","shortLead":"A Magyar Labdarúgó Szövetség valamivel több mint 305 millió forintnyi támogatást hagyott jóvá a klubnak, az előző évi...","id":"20191205_Egeszsegugyi_kozpontot_epit_TAObol_Tallai_Andras_focicsapata_Mezokovesden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f702ad3-62da-4a1e-abc1-b1ab1b219921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11864379-7897-43b8-99ee-c2e139807a34","keywords":null,"link":"/sport/20191205_Egeszsegugyi_kozpontot_epit_TAObol_Tallai_Andras_focicsapata_Mezokovesden","timestamp":"2019. december. 05. 19:32","title":"Egészségügyi központot épít tao-támogatásból Tállai András focicsapata Mezőkövesden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216a1afb-89b3-48f7-b9a3-b45bf57711bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének (GVI) új elemzése szerint a magyar munkavállalók nem kevés része olyan területen dolgozik, ahol a feladatok nagy részét gépek is el tudnák végezni.","shortLead":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének (GVI) új elemzése szerint a magyar...","id":"20191207_robot_automatizalas_automatizacio_szakma_munkavallalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=216a1afb-89b3-48f7-b9a3-b45bf57711bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79812448-3543-4c4b-ba4c-8a74b90ef74d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_robot_automatizalas_automatizacio_szakma_munkavallalo","timestamp":"2019. december. 07. 13:03","title":"730 ezer olyan ember dolgozik ma Magyarországon, akinek el tudnák venni a munkáját a robotok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8427c3-2be3-43c2-a1f9-c0307a634c68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt nem lett volna határozatképes a testület.","shortLead":"A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt nem lett volna határozatképes a testület.","id":"20191206_Ules_nem_lesz_de_vizsgalja_a_fenntarthato_fejlodes_bizottsaga_a_visontai_szennyezest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d8427c3-2be3-43c2-a1f9-c0307a634c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7458fce4-1484-473d-90dd-b7d700fb86db","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Ules_nem_lesz_de_vizsgalja_a_fenntarthato_fejlodes_bizottsaga_a_visontai_szennyezest","timestamp":"2019. december. 06. 20:21","title":"Ülést nem tart az ügyben, de vizsgálja a parlamenti bizottság a visontai szennyezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032e3e91-39ed-4f4c-8698-88618aa47c71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Készülhetnek a rajongók.","shortLead":"Készülhetnek a rajongók.","id":"20191206_Januarban_indul_a_Draga_orokosok_harmadik_evada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=032e3e91-39ed-4f4c-8698-88618aa47c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b68dbb-49da-4aab-bef0-de583cf1195b","keywords":null,"link":"/kultura/20191206_Januarban_indul_a_Draga_orokosok_harmadik_evada","timestamp":"2019. december. 06. 12:58","title":"Januárban indul a Drága örökösök harmadik évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ne ítélkezzenek a nevünkben a megkérdezésünk nélkül, a fejünk fölött, se az egyetem hallgatóiról, se az oktatóiról, se a képzéseinkről\" - áll a Színház- és Filmművészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzatának közleményében.



","shortLead":"\"Ne ítélkezzenek a nevünkben a megkérdezésünk nélkül, a fejünk fölött, se az egyetem hallgatóiról, se az oktatóiról, se...","id":"20191205_Az_egyetemi_oktatas_ideologiatol_mentes__megszolalt_a_Szinmuveszei_Egyetem_Hallhatoi_Onkormanyzata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3ee2c9-ee25-4a98-b1ac-f9772358578a","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Az_egyetemi_oktatas_ideologiatol_mentes__megszolalt_a_Szinmuveszei_Egyetem_Hallhatoi_Onkormanyzata","timestamp":"2019. december. 05. 22:46","title":"\"Az egyetemi oktatás ideológiától mentes\" - megszólalt a Színművészei Egyetem Hallgatói Önkormányzata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Minden könyvkiadó érzékeny adatához hozzáférnek majd egy birtokunkba került tervezet szerint az OSZK-t miniszteri biztosként felügyelő Demeter Szilárdék. Így például megismerhetnek példányszámokat, sőt, az írók, jogtulajdonosok személyes adatai is hozzájuk kerülhetnek.","shortLead":"Minden könyvkiadó érzékeny adatához hozzáférnek majd egy birtokunkba került tervezet szerint az OSZK-t miniszteri...","id":"20191206_A_konyvkiadast_is_allami_ellenorzes_ala_vonnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e64031-8d2a-4b53-843f-b10a08d69437","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_A_konyvkiadast_is_allami_ellenorzes_ala_vonnak","timestamp":"2019. december. 06. 15:30","title":"Állami ellenőrzés alá vonnák a könyvkiadást is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6988cc-b54a-4ad1-b5af-b3b2b1294f56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Georgina Addison súlyos hallássérültként született, de négy hónapos korában kapott egy hallókészüléket.","shortLead":"Georgina Addison súlyos hallássérültként született, de négy hónapos korában kapott egy hallókészüléket.","id":"20191207_Ilyen_a_pillanat_amikor_egy_negyhonapos_baba_eloszor_hallja_meg_az_anyja_hangjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac6988cc-b54a-4ad1-b5af-b3b2b1294f56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd1e919-f24f-4865-be5b-4b1bc9a9f27c","keywords":null,"link":"/elet/20191207_Ilyen_a_pillanat_amikor_egy_negyhonapos_baba_eloszor_hallja_meg_az_anyja_hangjat","timestamp":"2019. december. 07. 08:27","title":"Ilyen a pillanat, amikor egy négy hónapos baba először hallja meg az anyja hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]