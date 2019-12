Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e9e0d60-3cc4-4128-8802-6011cd6f2260","c_author":"Republic Group","category":"brandcontent","description":"Nem csak a számok döntenek, amikor valaki hitelt vesz fel, sokat számít a kiszolgálás minősége és a gyorsaság is mondja Yalcinkaya Veronika, a Raiffeisen Bank marketing és kommunikációs igazgatója. A bank új reklámjait és kommunikációs stratégiáját készítő Republic Group kreatív igazgatója szerint a piac változásait a pénzintézetek kommunikációja is követte. A reklámzajban felértékelődik a nyugalom érzése. Páros interjúnk.","shortLead":"Nem csak a számok döntenek, amikor valaki hitelt vesz fel, sokat számít a kiszolgálás minősége és a gyorsaság is mondja...","id":"20191217_republicgroup_raiffeisen_penzintezet_kommunikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e9e0d60-3cc4-4128-8802-6011cd6f2260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a77624-7f88-4ec2-b1d1-57933df73843","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191217_republicgroup_raiffeisen_penzintezet_kommunikacio","timestamp":"2019. december. 17. 11:30","title":"\"A reklámzajban felértékelődik a nyugalom érzése\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tömeges felmondások a Jahn Ferenc Kórházban, bujkál a milliárdos közbeszerzés nyertese, kudarc az ENSZ klímacsúcsán. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Tömeges felmondások a Jahn Ferenc Kórházban, bujkál a milliárdos közbeszerzés nyertese, kudarc az ENSZ klímacsúcsán...","id":"20191217_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075d74c0-34cd-41de-a21a-e9dbfeb0b9ff","keywords":null,"link":"/360/20191217_Radar360","timestamp":"2019. december. 17. 08:00","title":"Radar360: Végzetes láthatás, szülés a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826199d1-5f5a-461a-a190-ab656d6bdff4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz által támogatott szervezet sajátosan értelmezi a jó és a rossz küzdelmét.","shortLead":"A Fidesz által támogatott szervezet sajátosan értelmezi a jó és a rossz küzdelmét.","id":"20191217_alapjogokert_kozpont_gyurcsan_ferenc_csillagok_haboruja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=826199d1-5f5a-461a-a190-ab656d6bdff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29fab65-d1d1-4814-9ee2-2012d8f34146","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_alapjogokert_kozpont_gyurcsan_ferenc_csillagok_haboruja","timestamp":"2019. december. 17. 13:28","title":"Az Alapjogokért Központ Gyurcsányt is belekeverte a Csillagok háborújába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt állítja egy osztrák üzletember.","shortLead":"Ezt állítja egy osztrák üzletember.","id":"20191216_Ukrajna_jelenlegi_eros_embere_penzelte_Strachet_a_bukott_osztrak_alkancellart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dabb190-d3ac-4a02-94c4-18af0c0cc0fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191216_Ukrajna_jelenlegi_eros_embere_penzelte_Strachet_a_bukott_osztrak_alkancellart","timestamp":"2019. december. 16. 14:21","title":"Ukrajna jelenlegi erős embere pénzelte Strachét, a bukott osztrák alkancellárt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ankara bezárja az USA és a NATO számára stratégiai fontosságú két törökországi támaszpontot, ha Washington szankciókkal bünteti az orosz légvédelmi rakétarendszert vásárló Törökországot – jelentette be Recep Tayyip Erdogan török államfő.","shortLead":"Ankara bezárja az USA és a NATO számára stratégiai fontosságú két törökországi támaszpontot, ha Washington szankciókkal...","id":"20191216_Erdogan_a_strategiai_fontossagu_tamaszpontok_bezarasaval_fenyegetozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46bf5c1-2404-483b-925e-a696b076e701","keywords":null,"link":"/vilag/20191216_Erdogan_a_strategiai_fontossagu_tamaszpontok_bezarasaval_fenyegetozik","timestamp":"2019. december. 16. 17:07","title":"Erdogan a stratégiai fontosságú NATO-támaszpontok bezárásával fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1e288f-f34d-48e3-916f-e6f0a41876e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény főigazgatója szerint nem hét sebészük van, hanem huszonhárom.","shortLead":"Az intézmény főigazgatója szerint nem hét sebészük van, hanem huszonhárom.","id":"20191216_jahn_ferenc_korhaz_sebeszek_felmondas_ugyelet_kozlemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe1e288f-f34d-48e3-916f-e6f0a41876e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da3c613-352f-4d32-8f28-f8edaf054489","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_jahn_ferenc_korhaz_sebeszek_felmondas_ugyelet_kozlemeny","timestamp":"2019. december. 16. 21:59","title":"Jahn Ferenc kórház: Visszautasítjuk az összeomlásról szóló híreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47171c29-710d-4e9f-95ec-3e057eb8f219","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Újraválasztása után nekiáll ellehetetleníteni a közszolgálati csatornát a miniszterelnök – állítja a Guardian.","shortLead":"Újraválasztása után nekiáll ellehetetleníteni a közszolgálati csatornát a miniszterelnök – állítja a Guardian.","id":"20191216_Boris_Johnson_celkeresztjebe_kerult_a_BBC","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47171c29-710d-4e9f-95ec-3e057eb8f219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305ce01b-550b-4032-bfd4-96e5c54c3f53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191216_Boris_Johnson_celkeresztjebe_kerult_a_BBC","timestamp":"2019. december. 16. 13:40","title":"Boris Johnson célkeresztjébe került a BBC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565a740a-b914-45c6-84c0-a9b18999f300","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az egyik legintimebb tevékenység, amiről a lehető legkevesebbet beszélünk életünk folyamán. Egy tabutéma a latrinától az angol vécén át a bidéig, aminek nem kéne aranyérrel végződnie. Cikkünkből minden kiderül.\r

","shortLead":"Az egyik legintimebb tevékenység, amiről a lehető legkevesebbet beszélünk életünk folyamán. Egy tabutéma a latrinától...","id":"proktis_20191216_tabu_wc_tortenelem_aranyer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=565a740a-b914-45c6-84c0-a9b18999f300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74ddb98-2cc2-48b1-9789-841005ec57e9","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20191216_tabu_wc_tortenelem_aranyer","timestamp":"2019. december. 16. 17:30","title":"Tabutéma, de kell róla beszélni: WC-történelem és kis praktikák a \"nagy dologhoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"}]