Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70d42546-4f64-4dd7-a31c-e0a3fbea403e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már elfogytak a belépők a zenekar júniusi fellépésére.","shortLead":"Már elfogytak a belépők a zenekar júniusi fellépésére.","id":"20200121_Hamis_jegyeket_arusitanak_System_of_a_Down_budapesti_koncertjere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70d42546-4f64-4dd7-a31c-e0a3fbea403e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9c24f1-be04-4f64-bd76-c99b2c558e67","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Hamis_jegyeket_arusitanak_System_of_a_Down_budapesti_koncertjere","timestamp":"2020. január. 21. 18:37","title":"Hamis jegyeket árusítanak a System of a Down budapesti koncertjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fb08c-8f7f-4a60-a2d0-8b0f5877537d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon hatékonyan használja ki Schobert Norbert, hogy a közösségi média felrobban a zengzetes, de megosztó kijelentésektől. Kell is miért hirdetnie magát: a legutolsó nyilvános cégadatok szerint a családi vállalkozásai közül csak egy muzsikált jól, de az sem hozta vissza a többi veszteségét.","shortLead":"Nagyon hatékonyan használja ki Schobert Norbert, hogy a közösségi média felrobban a zengzetes, de megosztó...","id":"20200121_schobert_norbi_reklam_update_lowcarb_alakreform","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fb08c-8f7f-4a60-a2d0-8b0f5877537d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d943ccbd-5a26-4303-8c48-720ae7e494ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_schobert_norbi_reklam_update_lowcarb_alakreform","timestamp":"2020. január. 21. 14:50","title":"Elkél Schobertéknek az ingyenreklám, közel 20 milliós mínuszt hoztak a családi cégeik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8ea829-0aa4-409a-9599-1addb76c0fdb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Csütörtökön nevezheti meg Karácsony Gergely főpolgármester a BKK új vezérét, miután Vitézy Dávid az ellenzéki vezetésű Budapest helyett a kormánynak mondott igent, és a kormány által létrehozott Budapest-politika szakmai műhelyt vezeti majd. Ezzel a viaskodás gócpontja új helyszínre került: Karácsony innentől nem dörömbölhet Orbán ajtaján. ","shortLead":"Csütörtökön nevezheti meg Karácsony Gergely főpolgármester a BKK új vezérét, miután Vitézy Dávid az ellenzéki vezetésű...","id":"20200123_Orban_Karacsony_furjes_vitezy_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce8ea829-0aa4-409a-9599-1addb76c0fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c8779a-46be-4715-85c3-34ab6396e914","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Orban_Karacsony_furjes_vitezy_budapest","timestamp":"2020. január. 23. 06:30","title":"Orbán 100 nap után eltolta magától a problémát, amit Karácsony jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc092ed5-5773-472d-96db-baa5398d3563","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már csak néhány napjuk van kérvényt írni azoknak a családoknak, akik nem szeretnék iskolába küldeni a hatodik évet betöltött gyereküket.\r

\r

","shortLead":"Már csak néhány napjuk van kérvényt írni azoknak a családoknak, akik nem szeretnék iskolába küldeni a hatodik évet...","id":"20200122_A_szulok_fele_nem_kapott_az_ovodaban_tajekoztatast_a_beiskolazashoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc092ed5-5773-472d-96db-baa5398d3563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150fda48-2100-48bf-988f-6ed6b33c958b","keywords":null,"link":"/elet/20200122_A_szulok_fele_nem_kapott_az_ovodaban_tajekoztatast_a_beiskolazashoz","timestamp":"2020. január. 22. 09:25","title":"A szülők fele nem kapott az óvodában tájékoztatást a beiskolázáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983ca3e9-b483-4440-a6e6-5ff75c624f7f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Märcz Tamás együttese 14-10-re győzött Oroszország ellen.","shortLead":"Märcz Tamás együttese 14-10-re győzött Oroszország ellen.","id":"20200122_Elodontos_a_ferfi_vizilabdavalogatott_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=983ca3e9-b483-4440-a6e6-5ff75c624f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffbee77-9376-441f-ac37-9588d57ff5b8","keywords":null,"link":"/sport/20200122_Elodontos_a_ferfi_vizilabdavalogatott_is","timestamp":"2020. január. 22. 20:17","title":"Elődöntős a férfi vízilabda-válogatott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c1a53f-7fb8-4d7e-b4b7-be1b6f72c707","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy videó miatt egymást vádolja választási csalással a győri Fidesz és MSZP, de a lényegről nem beszélnek – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Egy videó miatt egymást vádolja választási csalással a győri Fidesz és MSZP, de a lényegről nem beszélnek – írja a HVG...","id":"20200122_gyor_kozmunka_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3c1a53f-7fb8-4d7e-b4b7-be1b6f72c707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1552a3fd-7a29-4a8b-aea3-b92857223d3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_gyor_kozmunka_video","timestamp":"2020. január. 22. 14:46","title":"Milliárdos csalás gyanúja miatt nyomoznak Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd90ec8-486a-402c-afa7-dd02f3b1f0e9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az időközi polgármester-választáson a miniszterelnök válságkezelése is vizsgázik, ám abból a szempontból nyugodtan kockáztathatott, hogy egy ellenzéki városvezető nem menne sokra a közgyűlés fideszes többségével szemben.","shortLead":"Az időközi polgármester-választáson a miniszterelnök válságkezelése is vizsgázik, ám abból a szempontból nyugodtan...","id":"202004_orban_intezte_azismetlest_izgulhat_is_vasarnapig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdd90ec8-486a-402c-afa7-dd02f3b1f0e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b82cb8-d339-4463-8a22-de86bd583eb6","keywords":null,"link":"/360/202004_orban_intezte_azismetlest_izgulhat_is_vasarnapig","timestamp":"2020. január. 23. 07:02","title":"A Borkai-szexvideó után Orbán intézte a győri ismétlést, izgulhat is vasárnapig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a5c333-8ee9-4bf4-92b8-7368901b1fb6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olasz Jannik Sinnert verte a magyar teniszező.","shortLead":"Az olasz Jannik Sinnert verte a magyar teniszező.","id":"20200122_Fucsovics_ismet_nyert_mar_a_32_kozott_van_Melbourneben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8a5c333-8ee9-4bf4-92b8-7368901b1fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acef34c-e2b6-4c5b-901e-0d91f40652c7","keywords":null,"link":"/sport/20200122_Fucsovics_ismet_nyert_mar_a_32_kozott_van_Melbourneben","timestamp":"2020. január. 22. 06:34","title":"Fucsovics ismét nyert, már a 32 között van Melbourne-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]