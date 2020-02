Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyfajta „Kubatov-lista” a polgármesteri hivatal egyik szekrényéből került elő. Nevek és lakcímek szerepelnek rajta. A dokumentum 2014-ből származik.","shortLead":"Az egyfajta „Kubatov-lista” a polgármesteri hivatal egyik szekrényéből került elő. Nevek és lakcímek szerepelnek rajta...","id":"20200130_kubatov_lista_fidesz_eger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786e5f4b-1f34-4964-bea0-0779f387a7b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_kubatov_lista_fidesz_eger","timestamp":"2020. január. 30. 11:53","title":"Listát készített az egriekről a Fidesz, hogy felmérjék, ki mennyire aktív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely miniszter szerint ez az elkövetkező napokban megtörténhet – jelentette be a csütörtöki Kormányinfón.","shortLead":"Gulyás Gergely miniszter szerint ez az elkövetkező napokban megtörténhet – jelentette be a csütörtöki Kormányinfón.","id":"20200130_Koronavirus_leallithatjak_a_repulojaratokat_Kina_es_Magyarorszag_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85bf36f7-dec8-4d9d-b175-99a4818ac4cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Koronavirus_leallithatjak_a_repulojaratokat_Kina_es_Magyarorszag_kozott","timestamp":"2020. január. 30. 12:31","title":"Koronavírus: leállíthatják a repülőjáratokat Kína és Magyarország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggel hat előtt máris megjelent egy a Nemzeti alaptantervért ujjongó közlemény az MTI-n.\r

","shortLead":"Az ismert jogvédő szerint a polgárjogi mozgalmaknak alig van más eszközük a gyengék megvédésére, mint a jog és...","id":"202005_jogunk_serti_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f46eab75-7f3c-4a80-8462-6e231266525d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343790c3-c7a7-438d-9641-cfb12d8ee9b0","keywords":null,"link":"/360/202005_jogunk_serti_meg","timestamp":"2020. január. 30. 12:30","title":"Horváth Aladár: Nem maradhat következmények nélkül, ha Orbán cigányok ellen uszít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393e362b-a5b1-4ce6-ab11-f8155fb64b37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük ez volt az oka a Fidesz rossz szereplésének az őszi önkormányzati választáson.","shortLead":"Szerintük ez volt az oka a Fidesz rossz szereplésének az őszi önkormányzati választáson.","id":"20200201_Vezeto_fideszesek_rossz_az_egeszsegugyi_politika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=393e362b-a5b1-4ce6-ab11-f8155fb64b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f994ba07-23b8-48e4-89b7-109cb2ee3955","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Vezeto_fideszesek_rossz_az_egeszsegugyi_politika","timestamp":"2020. február. 01. 11:49","title":"Vezető fideszesek: rossz az egészségügyi politika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mától büntetnek, ha nincs érvényes matrica. ","shortLead":"Mától büntetnek, ha nincs érvényes matrica. ","id":"20200201_Ejfelkor_lejartak_a_tavalyi_autopalyamatricak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4986ed3-a609-485e-92d7-e1adfda6ebc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200201_Ejfelkor_lejartak_a_tavalyi_autopalyamatricak","timestamp":"2020. február. 01. 09:15","title":"Éjfélkor lejártak a tavalyi autópálya-matricák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]