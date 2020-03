Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b786ac93-6428-4a64-b90c-8afa0a02dd79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két Suzuki Banditot adtak át a polgárőröknek.","shortLead":"Két Suzuki Banditot adtak át a polgárőröknek.","id":"20200304_Komoly_motorokat_kaptak_a_fovarosi_polgarorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b786ac93-6428-4a64-b90c-8afa0a02dd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0927c3-157f-41ba-abd4-e45406fdac30","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_Komoly_motorokat_kaptak_a_fovarosi_polgarorok","timestamp":"2020. március. 04. 12:14","title":"A rendőségtől kaptak nagymotorokat a fővárosi polgárőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed97ca5-09ee-4753-8d3e-c1e6d354edab","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Horvátországban nem maradt el a koronavírus miatt a 2020-as Michelin kalauz bemutatása, mint Hamburgban. A gasztronómia magyar rajongói is örülhetnek, a szomszéd országban ötről hétre nőtt az eddigi Michelin-csillagos éttermek száma.","shortLead":"Horvátországban nem maradt el a koronavírus miatt a 2020-as Michelin kalauz bemutatása, mint Hamburgban. A gasztronómia...","id":"20200304_Uj_csillagok_Korculan_es_a_Pagszigeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ed97ca5-09ee-4753-8d3e-c1e6d354edab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2344a99-480a-4982-83e9-72b1ecf905c4","keywords":null,"link":"/elet/20200304_Uj_csillagok_Korculan_es_a_Pagszigeten","timestamp":"2020. március. 04. 16:25","title":"Horvátországot rendesen megszórták Michelin-csillagokkal ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b51383-9cad-4942-9dbf-8e412919b4fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus tünetei már az autópiacon is megjelenhettek.","shortLead":"A koronavírus tünetei már az autópiacon is megjelenhettek.","id":"20200303_Hasznaltautovasarlas_helyett_most_inkabb_spajzolnak_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10b51383-9cad-4942-9dbf-8e412919b4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ed7d7f-bcc8-4476-bf4a-43172fef80b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_Hasznaltautovasarlas_helyett_most_inkabb_spajzolnak_a_magyarok","timestamp":"2020. március. 03. 14:38","title":"Autóvásárlás helyett most inkább spájzolnak a magyarok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Olaszországban bezárják az iskolákat, megrohanták a 22 éves helyettes államtitkár Facebook-oldalát, Bloomberg kiszállt az előválasztási kampányból. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Olaszországban bezárják az iskolákat, megrohanták a 22 éves helyettes államtitkár Facebook-oldalát, Bloomberg kiszállt...","id":"20200304_Radar360_Orban_fegyelmezettseget_ker_szigor_jon_a_bulinegyedben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b362c203-d0dd-49ba-b23e-1c5e08c6bca7","keywords":null,"link":"/360/20200304_Radar360_Orban_fegyelmezettseget_ker_szigor_jon_a_bulinegyedben","timestamp":"2020. március. 04. 17:30","title":"Radar360: Orbán fegyelmezettséget kér, szigor jön a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Csang'o-4 kínai űrszonda Jáde Nyúl-2 (Yutu-2) nevű holdjárója már 400 métert tett meg az égitest távoli oldalán.","shortLead":"A Csang'o-4 kínai űrszonda Jáde Nyúl-2 (Yutu-2) nevű holdjárója már 400 métert tett meg az égitest távoli oldalán.","id":"20200303_csango4_jade_nyul_2_holdjaro_hold_sotet_oldala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6293beab-2f0f-4df5-88de-62a5a963a29d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_csango4_jade_nyul_2_holdjaro_hold_sotet_oldala","timestamp":"2020. március. 03. 21:03","title":"Araszol a nyúl a Hold sötét oldalán, már 400 métert tett meg az űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Google a felhasználókra bízná a döntést, hogy milyen megjelenítéssel szeretnék használni a Play áruházat.","shortLead":"A jelek szerint a Google a felhasználókra bízná a döntést, hogy milyen megjelenítéssel szeretnék használni a Play...","id":"20200303_google_play_aruhaz_sotet_mod_bekapcsolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fbca45-8065-4a59-9423-c8d552104749","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_google_play_aruhaz_sotet_mod_bekapcsolas","timestamp":"2020. március. 03. 17:03","title":"Jött egy új gomb a Play áruházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportvezető ugyanakkor továbbra is tagadja az őt ért súlyos vádakat és ártatlannak vallja magát. ","shortLead":"A sportvezető ugyanakkor továbbra is tagadja az őt ért súlyos vádakat és ártatlannak vallja magát. ","id":"20200304_Ajan_Tamas_lemondott_tiszteletbeli_tagsagarol_a_NOBban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a3ce60-8045-46f4-be63-229b37efcc74","keywords":null,"link":"/sport/20200304_Ajan_Tamas_lemondott_tiszteletbeli_tagsagarol_a_NOBban","timestamp":"2020. március. 04. 05:28","title":"Aján Tamás lemondott tiszteletbeli tagságáról a NOB-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izgalmas kérdés egy-egy újabb (és amúgy drága) okostelefon bevezetésénél, hogy vajon miként reagál rá a piac, azaz mennyire lesz kelendő. A Galaxy S20-ak kezdeti értékesítési eredményei elkeserítők, azonban már meg is van a bűnös.","shortLead":"Izgalmas kérdés egy-egy újabb (és amúgy drága) okostelefon bevezetésénél, hogy vajon miként reagál rá a piac, azaz...","id":"20200303_samsung_galaxy_s20_elso_napi_eladasok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ea0a5b-b45a-4c1d-9754-7896f4a8b634","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_samsung_galaxy_s20_elso_napi_eladasok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 03. 10:03","title":"Rosszabbul fogy a Galaxy S20 a vártnál, de erről nem a Samsung tehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]