[{"available":true,"c_guid":"da0d43f5-2a92-4d5d-867d-f004501a1aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte várható volt, hogy a koronavírus okozta aggodalmak miatt idővel a rosszindulatú fejlesztők is munkához látnak.","shortLead":"Szinte várható volt, hogy a koronavírus okozta aggodalmak miatt idővel a rosszindulatú fejlesztők is munkához látnak.","id":"20200316_koronavirus_android_kartevo_ransomware_zsarolovirus_covidlock","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da0d43f5-2a92-4d5d-867d-f004501a1aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4333372-f8c7-4897-9307-8d14bdef0655","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_koronavirus_android_kartevo_ransomware_zsarolovirus_covidlock","timestamp":"2020. március. 16. 18:16","title":"A koronavírusról tájékoztató appnak álcázza magát egy androidos kártevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint ezer új fertőzést diagnosztizáltak csak az elmúlt 24 órában. ","shortLead":"Több mint ezer új fertőzést diagnosztizáltak csak az elmúlt 24 órában. ","id":"20200316_Koronavirus_Iranban_tovabb_emelkedik_a_halalesetek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a138f5b-597a-484b-9119-7f11802fcf68","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_Koronavirus_Iranban_tovabb_emelkedik_a_halalesetek_szama","timestamp":"2020. március. 16. 13:51","title":"Koronavírus: Iránban tovább emelkedik a halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés azonnali kérdések-válaszok órájában erősítette meg a hírt a kormány. ","shortLead":"Az Országgyűlés azonnali kérdések-válaszok órájában erősítette meg a hírt a kormány. ","id":"20200316_Lezarjak_a_ferihegyi_repuloteret_is_de_meg_nem_vilagos_hogyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd53bddc-c1ba-45d8-8b56-2a2ca9de7072","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_Lezarjak_a_ferihegyi_repuloteret_is_de_meg_nem_vilagos_hogyan","timestamp":"2020. március. 16. 16:11","title":"Lezárják a ferihegyi repülőteret is, de még nem világos, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1526002f-584b-4467-8f61-6eb8b193cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind jobban félnek az orvosok attól, hogy megfelelő védőfelszerelés nélkül ápolhatnak olyan betegeket, akikről nem derült ki, hogy koronavírusosak, pedig elkapták a betegséget.","shortLead":"Mind jobban félnek az orvosok attól, hogy megfelelő védőfelszerelés nélkül ápolhatnak olyan betegeket, akikről nem...","id":"20200315_Tudogyulladasban_halt_meg_a_Szent_Imre_korhazban_egy_koronavirusos_beteg_anyja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1526002f-584b-4467-8f61-6eb8b193cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c19b70-84a3-4ba7-85c7-3e24ff64c994","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Tudogyulladasban_halt_meg_a_Szent_Imre_korhazban_egy_koronavirusos_beteg_anyja","timestamp":"2020. március. 15. 09:37","title":"Tüdőgyulladásban halt meg a Szent Imre kórházban egy koronavírusos beteg anyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a618ae-2e72-456c-a622-44493e7db8e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Renaissance bezárt, fertőtlenítik. Mindenki jól van.","shortLead":"A Renaissance bezárt, fertőtlenítik. Mindenki jól van.","id":"20200315_Virusfertozott_vendeg_jart_egy_visegradi_etteremben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54a618ae-2e72-456c-a622-44493e7db8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5dce0a0-3db4-43b9-9a76-bf5685d2d118","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Virusfertozott_vendeg_jart_egy_visegradi_etteremben","timestamp":"2020. március. 15. 20:58","title":"Vírusfertőzött vendég járt egy visegrádi étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50420ff6-2642-4a8f-b7cf-f2c1f1949279","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfő reggel már 25 fertőzöttet diagnosztizáltak a térségben.","shortLead":"Hétfő reggel már 25 fertőzöttet diagnosztizáltak a térségben.","id":"20200316_Csehorszagban_lezartak_21_telepulest_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50420ff6-2642-4a8f-b7cf-f2c1f1949279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e184408c-a798-4c7e-ae5f-df7169163329","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_Csehorszagban_lezartak_21_telepulest_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 16. 11:46","title":"Csehországban lezártak 21 települést a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bebf47-23a9-4a76-a367-495ece71a786","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összeszedtük a veszélyhelyzetre vonatkozó lényeges szabályokat. Amint változás van, a cikket frissítjük.","shortLead":"Összeszedtük a veszélyhelyzetre vonatkozó lényeges szabályokat. Amint változás van, a cikket frissítjük.","id":"20200315_Igy_valtozik_az_elet_hetfotol_Magyarorszagon_koronavirus_veszelyhelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33bebf47-23a9-4a76-a367-495ece71a786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a229784d-0f7f-4af3-b81f-bc11ded1706b","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Igy_valtozik_az_elet_hetfotol_Magyarorszagon_koronavirus_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. március. 15. 11:55","title":"Így változik az élet hétfőtől Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3804acd-27e0-4b4f-9bdb-f0ec1e72d3ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harminckettőre nőtt vasárnap reggelre a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon, közben a 18. kerület polgármestere közölte: egy 75 éves beteg a vírus első áldozata az országban. Közben a lakosság a hétfőn kezdődő rendkívüli hétre készül, otthon maradó gyerekekkel, szigorodó tömegközlekedési szabályokkal, home office-munkavégzésekkel, átalakuló egészségügyi szolgáltatásokkal. Kövesse a fejleményeket a hvg.hu egész napos hírfolyamával, az eseményeket percről percre követő tudósításainkkal.","shortLead":"Harminckettőre nőtt vasárnap reggelre a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon, közben a 18. kerület...","id":"20200315_Ujabb_magyar_fertozotteket_talaltak_Trump_tesztje_negativ_Szlovenia_bekemenyit__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3804acd-27e0-4b4f-9bdb-f0ec1e72d3ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b04cec-210c-4951-a26e-be849758ff25","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Ujabb_magyar_fertozotteket_talaltak_Trump_tesztje_negativ_Szlovenia_bekemenyit__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 15. 10:30","title":"Magyarországi áldozata is van a vírusnak, tovább nőtt a fertőzöttek száma is, furcsán zárják a kollégiumokat - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]