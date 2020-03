Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cba4ffc-8dcb-459e-b617-467a16eab0ae","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Nyílt titok, hogy Eszenyi Enikő agresszív stílusa előbb-utóbb elviselhetetlenné teszi a légkört Vígszínházon belül - mondja Lengyel Tamás színész, aki hat évig volt az intézmény társulati tagja. Lengyel szerint az, ami a színházon belül történik, ugyanúgy abúzus, mint a szexuális erőszak, és most, hogy nyilvánosságra kerültek az egyes történetek, felelősség terheli azt, aki nem emeli fel a hangját az erőszak ellen.","shortLead":"Nyílt titok, hogy Eszenyi Enikő agresszív stílusa előbb-utóbb elviselhetetlenné teszi a légkört Vígszínházon belül...","id":"20200318_Lengyel_Tamas_Miert_csak_az_szamit_eroszaknak_ha_valaki_azt_mondja_puszild_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cba4ffc-8dcb-459e-b617-467a16eab0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b014a5-291e-44a2-874e-950d0acfdcd7","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Lengyel_Tamas_Miert_csak_az_szamit_eroszaknak_ha_valaki_azt_mondja_puszild_meg","timestamp":"2020. március. 18. 20:00","title":"Lengyel Tamás: Miért az számít erőszaknak csak, ha valaki azt mondja, „puszild meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c664c4c-1272-4f43-9a89-6f471435d553","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Támogatják a pénzintézetek a magyar kormány által szerdán bejelentett gazdasági intézkedéseket a hitelek tőke- és kamatfizetésének felfüggesztéséről.","shortLead":"Támogatják a pénzintézetek a magyar kormány által szerdán bejelentett gazdasági intézkedéseket a hitelek tőke- és...","id":"20200318_koronavirus_gazdasag_mentocsomag_bankok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c664c4c-1272-4f43-9a89-6f471435d553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa99160-74f7-4877-8ff5-5d7e7273aa12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_koronavirus_gazdasag_mentocsomag_bankok","timestamp":"2020. március. 18. 22:28","title":"Több bank támogatja, amit Orbán bejelentett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcd606b-5b4c-4572-8646-4ebcb71055d9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Magyar Posta figyelmeztet: fennakadások tapasztalhatók a nemzetközi postai küldeményforgalomban, egyes országokban szünetel a küldeményfeladás.","shortLead":"A Magyar Posta figyelmeztet: fennakadások tapasztalhatók a nemzetközi postai küldeményforgalomban, egyes országokban...","id":"20200318_koronavirus_posta_kuldemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebcd606b-5b4c-4572-8646-4ebcb71055d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0984e31-ade1-43c6-b14e-20abaa67e7da","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_koronavirus_posta_kuldemeny","timestamp":"2020. március. 18. 19:40","title":"Ne csodálkozzon, ha késik a postai küldeménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szakszervezeti vezető szerint több helyen alig tudják csillapítani az indulatokat.","shortLead":"Egy szakszervezeti vezető szerint több helyen alig tudják csillapítani az indulatokat.","id":"20200319_Nepszava_miniszterium_otthoni_munka_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46037098-b2d0-4881-93a0-26cbc952580f","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Nepszava_miniszterium_otthoni_munka_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 09:44","title":"Népszava: nem minden minisztériumban engedik az otthoni munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azt kértem Istentől, állítsa meg járványt - nyilatkozta Ferenc pápa egy olasz lapnak, és adott néhány jótanácsot járvány idejére. ","shortLead":"Azt kértem Istentől, állítsa meg járványt - nyilatkozta Ferenc pápa egy olasz lapnak, és adott néhány jótanácsot...","id":"20200318_Ferenc_papa_azt_kertem_Istentol_allitsa_meg_jarvanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895bc7b9-07c0-4d9b-95cb-2cfcd4f0827a","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Ferenc_papa_azt_kertem_Istentol_allitsa_meg_jarvanyt","timestamp":"2020. március. 18. 10:38","title":"Ferenc pápa adott egy tippet, hogyan éljük túl az önkéntes karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb8130-2b81-4ea6-b325-b8a4d30922f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egyesült Arab Emírségek csütörtök óta nem enged be külföldieket, akik visszatérnek, egyből karanténba mennek.","shortLead":"Az Egyesült Arab Emírségek csütörtök óta nem enged be külföldieket, akik visszatérnek, egyből karanténba mennek.","id":"20200319_emirates_wizz_air_budapest_dubaj_jarat_felfuggesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56cb8130-2b81-4ea6-b325-b8a4d30922f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859ac5fa-13c9-410d-b620-43c7594218d7","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_emirates_wizz_air_budapest_dubaj_jarat_felfuggesztes","timestamp":"2020. március. 19. 13:50","title":"Az Emirates és a Wizz Air is felfüggeszti a Budapest-Dubaj járatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megszabja a Spar, miből mennyit lehet venni, a diákhitelek törlesztését is felfüggesztik. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megszabja a Spar, miből mennyit lehet venni, a diákhitelek törlesztését is felfüggesztik. A hvg360 reggeli...","id":"20200319_Radar360_Trump_szerint_ez_mar_haboru_holnaptol_katonak_az_utcakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53f9d32-9c44-4c92-87f4-8da70224d1ae","keywords":null,"link":"/360/20200319_Radar360_Trump_szerint_ez_mar_haboru_holnaptol_katonak_az_utcakon","timestamp":"2020. március. 19. 08:10","title":"Radar360: Trump szerint ez már háború, holnaptól katonák az utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság még nem döntött.","shortLead":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság még nem döntött.","id":"20200317_A_japanok_megrendeznek_a_nyari_olimpiat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a48087-039d-4878-a4af-9714400fa08d","keywords":null,"link":"/sport/20200317_A_japanok_megrendeznek_a_nyari_olimpiat","timestamp":"2020. március. 17. 18:26","title":"A japánok még mindig megrendeznék a nyári olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]