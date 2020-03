Eszenyi Enikő közleményben jelentette be csütörtökön, hogy lemond a Vígszínház vezetéséről, miután több volt és néhány jelenlegi társulati tag is toxikus munkakörnyezetről beszélt. Néhányan erről nyílt levelet is írtak, az eredeti aláírók egyike, Hevér Gábor korábban a hvg.hu-nak nyilatkozott a Vígszínházban szerzett tapasztalatairól. A színész a bejelentés után lapunknak elmondta: helyes döntésnek tartja Eszenyi Enikő lemondását, bár úgy véli, sokkal korábban meg kellett volna történnie, kevesebb kárt okozva ezzel a színháznak.

Hevér Gábor visszautasítja, hogy a nyílt levélnek a lemondatás lett volna a célja: „Azt szerettük volna az első pillanattól kezdve, hogy az esetek kiderüljenek, és kivizsgálják őket. Ennek nyilvánvalóan az a következménye, hogy az az ember, aki központi szerepet játszik ezekben a történetekben, nem maradhat tovább vezető, de nem ez volt a megfogalmazott cél, ez már a következmény volt” – mondta a hvg.hu-nak a színész.

Ugyanakkor vannak problémái a bejelentéssel. „Szerintem nem felelős vezetői kiállás, hogy ebben a nyilatkozatban legalább feltételes módon sem tesz említést arról, hogy ha valakit megbántott, akkor – bár nem akarta, – de bocsánatot kér. Nagyon furcsa, hogy erről nem esik szó, ugyanis sok embernek nagy jelentőséggel bírna a bocsánatkérése. Én egyébként is azt vallom, hogy a megbántottnak mindig igaza van, de ebből nekem úgy tűnik, hogy Eszenyi Enikő sokak számára megnehezíti a lezárást” – hangsúlyozza.

Hevér Gábor szerint a napvilágra került történetekből világosan látszik, hogy nem óvodás hisztikről van szó, hanem komoly hatalmi visszaélésekről és verbális abúzusról. „Nagyon várjuk, hogy felálljon a bizottság és a végére járjon a vígszínházi eseteknek. Ha jól tudom, éppen ezt szeretné 245 jelenlegi színházi dolgozó is. Egyértelmű volt, hogy bent is elindul majd valami” – mondja, hozzátéve, hogy néhányan ugyan azt mondták, nem kell megvédeni őket, de szerinte ez nem a védelemről szól, hanem arról, hogy ilyen esetek egyáltalán ne történhessenek meg. Ezért álltak ki azokért, akik áldozatul estek a hatalommal való visszaélésnek.

Akinek nem inge, akit nem érdekel, hogy a mellette lévőnek leordítják a fejét, azokkal valóban nincs dolgunk. De az én ottlétem alatt többször is meg akartak szólalni a bent lévők. Néhányan ezt meg is tették, de a többség csak egymásnak panaszkodott, mert féltek.

A színész szerint Eszenyi Enikő korábbi nyilatkozataiban hibás érvelés volt az, hogy ő minden döntését a Vígszínház érdekében hozta. „Embereket kellett visszahozni az utcáról, ők nem a Vígszínház érdekében mentek vissza? Ők nem azért tűrtek ennyit, hogy ne hagyják cserben a kollégáikat, hogy le tudjon menni a bemutató, az előadás? Ebben a történetben mindenki a Vígszínházért dolgozott, nem csak Eszenyi Enikő.”

