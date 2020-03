Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2ab5651-4cf4-487b-8410-45c70c860fa5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rosszul kezeli Donald Trump amerikai elnök az USA-t is egyre súlyosabban érintő koronavírus-járványt, s ezért rendszeres „árnyék-tájékoztatókat” tart Joe Biden. A politikus, akinek a legjobb esélye van arra, hogy a Demokrata Párt jelöltjeként induljon az elnökválasztáson, azt is közölte, hogy Trump rendszeresen tesz félrevezető nyilatkozatokat.\r

\r

","shortLead":"Rosszul kezeli Donald Trump amerikai elnök az USA-t is egyre súlyosabban érintő koronavírus-járványt, s ezért...","id":"20200322_Arnyek_koronavirustajekoztatokba_kezd_Biden_mert_Trump_alkalmatlan_a_vezetesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2ab5651-4cf4-487b-8410-45c70c860fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03433b26-b30b-4df3-a53a-7ebe2d44fbde","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Arnyek_koronavirustajekoztatokba_kezd_Biden_mert_Trump_alkalmatlan_a_vezetesre","timestamp":"2020. március. 22. 15:11","title":"Árnyék koronavírus-tájékoztatókba kezd Biden, mert Trump alkalmatlan a vezetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7d236c-1432-45aa-89b3-9d2b4ddec044","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai Amazon webáruháznál nagyon kellenek most a dolgos kezek, mivel az emberek mindent házhoz akarnak szállíttatni a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Az amerikai Amazon webáruháznál nagyon kellenek most a dolgos kezek, mivel az emberek mindent házhoz akarnak...","id":"20200322_Hirtelen_lett_szazezer_ures_allas_egy_oriascegnel_a_jarvany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea7d236c-1432-45aa-89b3-9d2b4ddec044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a13596c-e8b4-4165-8ecd-1e932865ca3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200322_Hirtelen_lett_szazezer_ures_allas_egy_oriascegnel_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 22. 09:34","title":"Hirtelen lett százezer üres állás egy óriáscégnél a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 79 éves operaénekes maga jelentette be a hírt. ","shortLead":"A 79 éves operaénekes maga jelentette be a hírt. ","id":"20200322_Placido_Domingo_koronavirusos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ad2887-d125-457b-b9e4-b4ae100e2f1e","keywords":null,"link":"/kultura/20200322_Placido_Domingo_koronavirusos","timestamp":"2020. március. 22. 17:23","title":"Plácido Domingo koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8492296-aec9-401c-8354-95576e48156c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban azonnal sorolhattuk a legnagyobb okostelefon-gyártókat: Samsung, Apple, Huawei. Azonban a kínai cég kénytelen volt lemondani a dobogó harmadik fokáról.","shortLead":"Korábban azonnal sorolhattuk a legnagyobb okostelefon-gyártókat: Samsung, Apple, Huawei. Azonban a kínai cég kénytelen...","id":"20200323_legnagyobb_okostelefongyartok_rangsora_2020_samsung_apple_huawei_xiaomi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8492296-aec9-401c-8354-95576e48156c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284605ce-0092-4cb9-a48a-7fdee2a4587a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_legnagyobb_okostelefongyartok_rangsora_2020_samsung_apple_huawei_xiaomi","timestamp":"2020. március. 23. 08:33","title":"Szétesett a piac, már nem a Huawei a világ harmadik legnagyobb okostelefon-gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a76613-ec0e-431c-8c78-b9b4ea8fd1cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bajorországi Würzburg egyik idősotthonában, az ott kialakult fertőzési góc miatt szombatig kilencen haltak meg, valamennyien 80 év felüliek, de fiatalok is kerülnek a kórházak intenzív osztályára. Az osztrák kormány 22 millió eurót biztosít a koronavírus ellenszerének kutatásaira - jelentette be Leonore Gewessler innovációs és technológiai miniszter. A brit kormány rendelete alapján szombaton bezártak a vendéglátóhelyek Nagy-Britanniában.","shortLead":"A bajorországi Würzburg egyik idősotthonában, az ott kialakult fertőzési góc miatt szombatig kilencen haltak meg...","id":"20200321_Tobb_fiatal_is_intenziv_osztalyra_kerult_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64a76613-ec0e-431c-8c78-b9b4ea8fd1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958ed5d2-8f32-4b6f-9f05-0328c6742892","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Tobb_fiatal_is_intenziv_osztalyra_kerult_Nemetorszagban","timestamp":"2020. március. 21. 15:47","title":"Több fiatal is intenzív osztályra került Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fe5a93-832e-43db-997b-28bf93061d81","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Összesen 50-nél is több szervezet indította el a Maradj otthon! Fesztivált.","shortLead":"Összesen 50-nél is több szervezet indította el a Maradj otthon! Fesztivált.","id":"20200321_A_fesztivalszervezok_otthonmaradasra_buzditanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11fe5a93-832e-43db-997b-28bf93061d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb1aba5-83f7-470f-8913-2cfc7f9119a9","keywords":null,"link":"/kultura/20200321_A_fesztivalszervezok_otthonmaradasra_buzditanak","timestamp":"2020. március. 21. 21:18","title":"A fesztiválszervezők otthonmaradásra buzdítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c904807-2db6-4b3f-bf83-f32505066f15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éteolsztásra vagy fertőtlenításre hivatkozva szeretnének bejutni a lakásokba.","shortLead":"Éteolsztásra vagy fertőtlenításre hivatkozva szeretnének bejutni a lakásokba.","id":"20200321_Megjelentek_a_koronaviruscsalok_Erzsebetvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c904807-2db6-4b3f-bf83-f32505066f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3e1ff5-7aa7-4323-a57f-846bb6a43828","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Megjelentek_a_koronaviruscsalok_Erzsebetvarosban","timestamp":"2020. március. 21. 13:42","title":"Megjelentek a koronavírus-csalók Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Infografikával lehet segíteni a járvány elleni védekezést.","shortLead":"Infografikával lehet segíteni a járvány elleni védekezést.","id":"20200323_Koronavirushoz_kapcsolodo_palyazatot_hirdetett_az_ARC","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb29c6b8-8954-4f23-a063-56c98dad128a","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_Koronavirushoz_kapcsolodo_palyazatot_hirdetett_az_ARC","timestamp":"2020. március. 23. 12:14","title":"Koronavírushoz kapcsolódó pályázatot hirdetett az ARC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]