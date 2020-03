A gitáros, énekes, dalszerző Alan Merrill a 70-es években az Arrows zenekar élén tűnt fel, amelynek a Touch Too Much, vagy a My Last Night With You mellett az I Love Rock 'n' Roll című slágert is köszönhetjük. Merrill élete végéig aktív volt, néhány hete még fellépett, új albumon is dolgozott, halálát a lánya jelentette be.

Az 1975-ben megjelent I Love Rock'n Roll-t Merrill az Arrows másik gitárosával, Jake Hookerrel közösen jegyzi, és egy interjúban azt nyilatkozta, hogy azt a Rolling Stones It's Only Rock 'n Roll (But I Like It) című száma inspirálta.

Az I Love Rock’n’Roll leginkább Joan Jett 1982-es feldolgozása után lett ismert.

Itt Joan Jett-féle verzió: