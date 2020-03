Annyi baljós hír van manapság, hogy mindenki vár valami jobbra, biztatóra. Így vagyunk ezzel mi is: nem dobja fel sem a home office-ban, sem a szerkesztőségben ülő újságírót a helyzet, amikor jóformán csak bajokról szóló információkat kap. Pedig van azért olyan is, aminek örülni lehet, ami megnevettet, vannak remek kezdeményezések, példaértékű kiállások. Ezeket gyűjtjük ebben a cikksorozatban.

A rajongóknak biztosan rendesen feldobták a napját a Backstreet Boys énekesei, akik elkészítették az I Want It That Way című slágerük karanténosított változatát. Mindenki a saját házában vette fel a maga részeit – van, aki nem merte bevállalni az élő hangot, de szerencsére, nem mindenki playbackelt.

A "nappali koncertnek" mondott performasz bepillantást enged a tagok otthonába is, mondjuk, Nick Carter csak a kerti úszómedencéig engedi a rajongók tekintetét. Kevin Richardson viszont a gyerekeit is bevonta a dologba.

