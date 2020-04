Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újabb jelentős gazdaságélénkítő csomagot jelentett be az olasz kormányfő hétfő este, amely 200 milliárd euróval a vállalkozások belföldi forgalmát, további 200 milliárddal az exportot kívánja segíteni garanciatámogatott hitelekkel a koronavírus-járvány okozta vészhelyzetben.","shortLead":"Újabb jelentős gazdaságélénkítő csomagot jelentett be az olasz kormányfő hétfő este, amely 200 milliárd euróval...","id":"20200407_koronavirus_jarvany_olasz_gazdasag_mentocsomag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6713bd20-41d2-49b3-aa35-4e0e7d4624d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_koronavirus_jarvany_olasz_gazdasag_mentocsomag","timestamp":"2020. április. 07. 05:34","title":"Óriási pénzügyi injekcióval segítik az olasz vállalkozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f1cbc4-a622-4b45-858e-a2ec7568bb71","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Aeolus 15 éves működése alatt külső segítség nélkül dolgozott - eddig.","shortLead":"Az Aeolus 15 éves működése alatt külső segítség nélkül dolgozott - eddig.","id":"202014_aeolus_hungary_acsodarnyekaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81f1cbc4-a622-4b45-858e-a2ec7568bb71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca775850-a5f9-4074-afe4-1ec6b7e3e27c","keywords":null,"link":"/360/202014_aeolus_hungary_acsodarnyekaban","timestamp":"2020. április. 07. 12:00","title":"Egy nálunk is működő turisztikai cég a járványválság egyik első áldozata ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53c17de-8166-433d-ac7e-0d480404bda7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy brit–magyar cég videós alkalmazása nyerte a hétvégén rendezett, 48 órás innovációs versenyen az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyik különdíját.","shortLead":"Egy brit–magyar cég videós alkalmazása nyerte a hétvégén rendezett, 48 órás innovációs versenyen az Innovációs és...","id":"20200406_hack_the_crisis_cursor_insight_dokivideo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e53c17de-8166-433d-ac7e-0d480404bda7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f216268-f5df-45d6-bfb6-be4c224adc8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_hack_the_crisis_cursor_insight_dokivideo","timestamp":"2020. április. 06. 17:14","title":"Krónikus betegeken segítene a járvány idején egy új magyar alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73198ca8-4057-43e5-baf9-4238380bc46f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság képességeiről sok mindent elárul, hogy 0-ról 200-ra alig több mint 7 másodperc alatt lő ki.","shortLead":"Az újdonság képességeiről sok mindent elárul, hogy 0-ról 200-ra alig több mint 7 másodperc alatt lő ki.","id":"20200407_alaposan_megkerik_a_legujabb_kozuti_mclaren_arat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73198ca8-4057-43e5-baf9-4238380bc46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e204b3-3d67-435f-9a69-414fa44914ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200407_alaposan_megkerik_a_legujabb_kozuti_mclaren_arat","timestamp":"2020. április. 07. 13:21","title":"Alaposan megkérik a legújabb közúti McLaren árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b31f79-fdbf-43a3-b751-dfccbd30f90a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A munkahelyek megőrzését, a munkahelyteremtést, a kiemelt ágazatok újraindítását, a vállalatok finanszírozást, valamint a családok és a nyugdíjasok védelmét három alapból igyekszik megoldani a kormány.","shortLead":"A munkahelyek megőrzését, a munkahelyteremtést, a kiemelt ágazatok újraindítását, a vállalatok finanszírozást, valamint...","id":"20200407_koronavirus_gazdasagvedelmi_akcioterv_magyar_kozlony_kormanyrendelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12b31f79-fdbf-43a3-b751-dfccbd30f90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de82e963-a8c9-4995-899f-6ff5f636f5b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_koronavirus_gazdasagvedelmi_akcioterv_magyar_kozlony_kormanyrendelet","timestamp":"2020. április. 07. 08:18","title":"Így módosítják a költségvetést a \"történelmi léptékű\" gazdaságvédelmi akciótervhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 9-en haltak meg Magyarországon a koronavírus-járványban, a kormányzati tájékoztató oldal szerint már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus.\r

","shortLead":"Egy nap alatt 9-en haltak meg Magyarországon a koronavírus-járványban, a kormányzati tájékoztató oldal szerint már...","id":"20200407_koronavirus_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764dc354-5556-466d-9709-3e56f44eecfe","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_koronavirus_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 07. 07:24","title":"Már 817 fertőzött van Magyarországon, Nagy-Britanniában a repülőkből lehetnek intenzív osztályok - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Zágrábban pedig elhagyta a karantént egy 33 éves nő, akár két év börtönt is kaphat.","shortLead":"Zágrábban pedig elhagyta a karantént egy 33 éves nő, akár két év börtönt is kaphat.","id":"20200407_Ismet_meghalt_egy_kozepkoru_korabban_egeszseges_beteg_Horvatorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc0bf14-22d0-472c-bde3-4cb5d6f027be","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_Ismet_meghalt_egy_kozepkoru_korabban_egeszseges_beteg_Horvatorszagban","timestamp":"2020. április. 07. 15:12","title":"Újabb középkorú, korábban egészséges áldozata van a koronavírusnak Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca46ce6-aea3-4ff5-8548-b9bbccad4a4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 895 fertőzött van Magyarországon, eddig 58-an haltak bele a koronavírusba.","shortLead":"Már 895 fertőzött van Magyarországon, eddig 58-an haltak bele a koronavírusba.","id":"20200408_koronavirus_jarvany_halal_fertozottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ca46ce6-aea3-4ff5-8548-b9bbccad4a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e957710-5436-4618-802e-cae29b084214","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_koronavirus_jarvany_halal_fertozottek","timestamp":"2020. április. 08. 06:20","title":"Újabb 11 magyar halottja van a járványnak, egy nap alatt 78 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]