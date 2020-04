Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d383f584-0c26-4719-8a1e-4ec809826118","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szigetről, VOLT-ról, Balaton Soundról továbbra sincs hír.\r

\r

","shortLead":"A Szigetről, VOLT-ról, Balaton Soundról továbbra sincs hír.\r

\r

","id":"20200407_Elmarad_az_egyik_legnagyobb_europai_fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d383f584-0c26-4719-8a1e-4ec809826118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c58dbf-344d-4256-a4ea-c1b0cc6b4170","keywords":null,"link":"/kultura/20200407_Elmarad_az_egyik_legnagyobb_europai_fesztival","timestamp":"2020. április. 07. 10:29","title":"Elmarad az egyik legnagyobb európai fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország több településén is védőmaszkokat szereztek be az önkormányzatok a koronavírus-járvány miatt, a maszkokat folyamatosan juttatják el a háztartásokba. Összefoglaló.","shortLead":"Az ország több településén is védőmaszkokat szereztek be az önkormányzatok a koronavírus-járvány miatt, a maszkokat...","id":"20200406_onkormanyzat_koronavirus_szajmaszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9aa9a72-cefc-4bc8-8499-5074d3c5755a","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_onkormanyzat_koronavirus_szajmaszk","timestamp":"2020. április. 06. 16:23","title":"Sok településen osztanak maszkot az önkormányzatok, Pécsen 150 ezret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nemrégiben elfogadott törvény lehetővé teszi a mobilszolgáltatók adatai alapján a felhasználók nyomon követését a karanténintézkedések idején. Közben hétfőn átlépte az ötszázat a fertőzéssel diagnosztizáltak száma az országban.\r

\r

","shortLead":"Egy nemrégiben elfogadott törvény lehetővé teszi a mobilszolgáltatók adatai alapján a felhasználók nyomon követését...","id":"20200406_szlovakia_telefonos_nyomkovetes_alkotmanybirosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac6b402-47cd-4940-9c97-9520cf452095","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_szlovakia_telefonos_nyomkovetes_alkotmanybirosag","timestamp":"2020. április. 06. 15:38","title":"Alkotmánybírósághoz fordul a mobilok nyomkövetése miatt a volt szlovák kormánypárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a koronavírus-járvány idején arra jutott, hogy az Egészségügyi Világszervezet Kína iránt elfogult, ezért lehet, nem kellene pénzelni őket.","shortLead":"Az amerikai elnök a koronavírus-járvány idején arra jutott, hogy az Egészségügyi Világszervezet Kína iránt elfogult...","id":"20200408_Trump_usa_who_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e2ff44-e4fe-4f2f-80aa-7aa9fe4ffd8e","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Trump_usa_who_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 05:14","title":"Trump azzal fenyeget, hogy az USA nem ad több pénzt a WHO-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f0d74f-d4b3-407f-9b95-bab3b3b97661","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dolgozók és betegek is megfertőzödtek a kórházi osztályon.","shortLead":"Dolgozók és betegek is megfertőzödtek a kórházi osztályon.","id":"20200407_Irgalmasrendi_korhaz_belgyogyaszat_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4f0d74f-d4b3-407f-9b95-bab3b3b97661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ef6ab1-af31-41f9-8426-1a9db39dc63f","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Irgalmasrendi_korhaz_belgyogyaszat_koronavirus","timestamp":"2020. április. 07. 14:01","title":"Lezárták az Irgalmasrendi kórház belgyógyászatát koronavírus-fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb8c13e-c24d-4276-9f8f-a8322a3bd02d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi akkor akart sört és csipszet venni, amikor csak az idősek vásárolhatnak.","shortLead":"A férfi akkor akart sört és csipszet venni, amikor csak az idősek vásárolhatnak.","id":"20200407_koronavirus_bevasarlas_garazdasag_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cb8c13e-c24d-4276-9f8f-a8322a3bd02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1fd349-d4bc-4477-a28a-2022963da0e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_koronavirus_bevasarlas_garazdasag_itelet","timestamp":"2020. április. 07. 11:07","title":"Lecsukják, mert ütött, amikor nem szolgálták ki a boltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Jelentős részben nemhogy átcsoportosításokkal, de egész egyszerűen átnevezésekkel hozta össze a kormány a járványvédekezési és a gazdaságvédekezési alapokat. Már egyértelmű, hogy a kormány ha lehet, egy forint pluszpénzt sem akar költeni.","shortLead":"Jelentős részben nemhogy átcsoportosításokkal, de egész egyszerűen átnevezésekkel hozta össze a kormány...","id":"20200407_A_kormany_gazdasagvedelmi_alapjanak_harmada_kopipeszt_es_nincs_meg_a_fedezete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04a65b7-bb2e-4127-8471-0cb6c424c134","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_A_kormany_gazdasagvedelmi_alapjanak_harmada_kopipeszt_es_nincs_meg_a_fedezete","timestamp":"2020. április. 07. 10:15","title":"A kormány gazdaságvédelmi alapjának harmada kopizás, és nincs meg a fedezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47686a56-1592-489b-a375-f05512e7a19b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az a két beteg, aki lekerült a lélegeztetőgépről, jól van. Az operatív törzs szerdai tájékoztatója.","shortLead":"Az a két beteg, aki lekerült a lélegeztetőgépről, jól van. Az operatív törzs szerdai tájékoztatója.","id":"20200408_Jol_vannak_a_lelegeztetogeprol_lekerult_betegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47686a56-1592-489b-a375-f05512e7a19b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20499292-7087-4340-8ff3-02a133b747fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Jol_vannak_a_lelegeztetogeprol_lekerult_betegek","timestamp":"2020. április. 08. 11:49","title":"Koronavírus: négyen haltak meg a Pesti úti idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]