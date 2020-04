Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kicsiny Pest megyei faluból, Püspökhatvanból indult az a civil kezdeményezés, amelynek köszönhetően a koronavírus elleni védekezéshez arcpajzsot kapott, több mint 10 ezer egészségügyi dolgozó. 

2020. április. 10. 17:45

"Azoknak akartam segíteni, akik életemet megmentették" - Nincs arcpajzs? Ők nyomtatnak! A pozitív és a negatív képességek ötvözésével lehetővé válik, hogy a bizonyosság és bizonytalanság határán dolgozzunk, és érzéseinket és gondolatainkat kordában tartsuk, így ellen tudunk állni annak a nyomásnak, hogy elvesszünk a részletekben. Amire most sokunknak szüksége lesz.

2020. április. 10. 15:15

Mik azok a negatív képességek? És hogyan vehetjük hasznukat épp most? A szakszervezet mindössze a hosszú hétvégét kapta a törvénymódosító javaslat véleményezésére.

2020. április. 11. 12:18

Elvennék a kulturális dolgozók közalkalmazotti státuszát Fizikailag nem tudják lezárni, ezért arra kérik az embereket, hogy tartsák be az előírásokat.

2020. április. 10. 11:44

Városliget Zrt.: Ne jöjjenek a parkba! Aki meggyógyult, két hétig maradjon otthon – egyelőre ez az orvosok tippje. Többet majd akkor lehet tudni, ha több és fejlettebb teszt áll rendelkezésre.

2020. április. 11. 11:30

Mi történik velem, miután felgyógyultam a koronavírusból? A ragály és a karanténok miatti lázadások katalizálták a középkori állapotok megszüntetését. Fónagy Zoltán, az ELTE docense a HVG-nek adott interjújában elmondja azt is, hogyan jutott el a világ Isten büntetésének emlegetésétől a gazdagok okolásán át a modern közegészségügyig.

2020. április. 12. 08:25

Magyarország XIX. századi modernizálásához hozzájárultak a kolerajárványok is