"Houston, baj van."

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerb államfő legidősebb fiának lett pozitív a tesztje.","shortLead":"A szerb államfő legidősebb fiának lett pozitív a tesztje.","id":"20200409_koronavirus_aleksandar_vucic_jarvany_fertozes_szerbia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5178fbb4-e845-427f-af81-807eacc1eb05","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_koronavirus_aleksandar_vucic_jarvany_fertozes_szerbia","timestamp":"2020. április. 09. 08:44","title":"Koronavírusos a szerb elnök fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járványügyi tájékoztatóhoz egy külön oldalt hozott létre a Facebook. Tippeket és tanácsokat adnak, emellett hírek is olvashatók.\r

","shortLead":"A járványügyi tájékoztatóhoz egy külön oldalt hozott létre a Facebook. Tippeket és tanácsokat adnak, emellett hírek is...","id":"20200409_koronavirus_funkcio_facebook_fertozott_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a45013d-a813-4dae-a838-537e47be8b1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_koronavirus_funkcio_facebook_fertozott_jarvany","timestamp":"2020. április. 09. 10:33","title":"Látta már? Önnél is bekapcsolta a koronavírus miatti új funkciót a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d","c_author":"Windisch Judit - Serdült Viktória - Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"Gócpont alakult ki az egyik fővárosi idősek otthonában, ahol péntekig 151 koronavírusos beteget diagnosztizáltak, hét ember elhunyt. Világszerte sok helyen még így is rosszabb a helyzet, egyedül Milánó megyében 600 halálos áldozatot szedett a koronavírus az idősotthonokban. Egy olasz orvos fogalmazta meg, hogy a járvány terroristaként tör be ezekre a helyekre, ahol senkit sem kímél. ","shortLead":"Gócpont alakult ki az egyik fővárosi idősek otthonában, ahol péntekig 151 koronavírusos beteget diagnosztizáltak, hét...","id":"20200410_Gyorsan_eszkalalodott_a_helyzet_a_fovarosi_idosek_otthonaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f811de-4f74-4aaa-bc1d-09758c99c0d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Gyorsan_eszkalalodott_a_helyzet_a_fovarosi_idosek_otthonaban","timestamp":"2020. április. 10. 13:00","title":"\"Úgy tör be a koronavírus-járvány az idősotthonokba, mint egy terrorista\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8745fe8d-e11f-4345-9520-e08c00f1b42b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megjelent a Magyar Közlönyben az a rendelet, amely a kieső munkaidőre szóló 70 százalékos bértámogatást szabályozza. Végignéztük, elég sok kérdésünk maradt.","shortLead":"Megjelent a Magyar Közlönyben az a rendelet, amely a kieső munkaidőre szóló 70 százalékos bértámogatást szabályozza...","id":"20200410_Tobb_a_kivetel_mint_a_szabaly_eleg_szukmarku_lett_a_bertamogatasi_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8745fe8d-e11f-4345-9520-e08c00f1b42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33fc9e5a-4976-4c63-91c4-b47f8129f339","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200410_Tobb_a_kivetel_mint_a_szabaly_eleg_szukmarku_lett_a_bertamogatasi_rendszer","timestamp":"2020. április. 10. 15:50","title":"Több a kivétel, mint a szabály: elég szűkmarkú lett a bértámogatási rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0180f2e-4a1a-45a1-a1ab-6fa34df7cba6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány miatt kivetett egyszeri adót majd a következő öt évben levonhatják a pénzintézetek a bankadóból.","shortLead":"A pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány miatt kivetett egyszeri adót majd a következő öt évben...","id":"20200409_Varga_Mihaly_Az_55_milliard_forintot_a_bankok_vissza_fogjak_kapni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0180f2e-4a1a-45a1-a1ab-6fa34df7cba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78227ab6-af56-457c-8861-ec389fc08324","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_Varga_Mihaly_Az_55_milliard_forintot_a_bankok_vissza_fogjak_kapni","timestamp":"2020. április. 09. 16:33","title":"Varga Mihály: Egyszeri adót vetnek ki a bankszektorra, 55 milliárdot várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbdf424-250e-4d51-b44b-a2735791f633","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei ünnepi szezonra várható a Microsoft sokat emlegetett összehajtható telefonjának piacra kerülése. Immár azt is sejteni, milyen képeket lehet majd lőni vele.","shortLead":"Az idei ünnepi szezonra várható a Microsoft sokat emlegetett összehajtható telefonjának piacra kerülése. Immár azt is...","id":"20200409_panos_panay_foto_microsoft_surface_duo_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dbdf424-250e-4d51-b44b-a2735791f633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11b3256-69cb-4150-b701-0cd0b296ac16","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_panos_panay_foto_microsoft_surface_duo_telefon","timestamp":"2020. április. 09. 14:03","title":"Több év után új telefont ad ki a Microsoft – ilyen fotót készít a Surface Duo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56b7aa3-1614-4182-9ae2-a59f51c64d69","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Post Mortem forgatása tavaly februárban fejeződött be, és azóta folynak az utómunkák.","shortLead":"A Post Mortem forgatása tavaly februárban fejeződött be, és azóta folynak az utómunkák.","id":"20200409_spanyolnatha_post_mortem_magyar_horror_bergendy_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a56b7aa3-1614-4182-9ae2-a59f51c64d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2632b937-6acc-4ff8-84d4-1216d40463ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_spanyolnatha_post_mortem_magyar_horror_bergendy_peter","timestamp":"2020. április. 09. 10:58","title":"Nyár végére elkészül a spanyolnátha idején játszódó magyar horror","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Minden rabnak joga van ahhoz, hogy a fogvatartási körülmények elleni panaszát érdemben elbírálják – mondta ki a veszélyhelyzethez illő új formában, személyes összejövetel nélkül működő Alkotmánybíróság Juhász Imre vezette öt tagú tanácsa.","shortLead":"Minden rabnak joga van ahhoz, hogy a fogvatartási körülmények elleni panaszát érdemben elbírálják – mondta ki...","id":"20200410_fogvatartott_alkotmanybirosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580eb9f0-af12-498e-bac2-18a27e0ccc7d","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_fogvatartott_alkotmanybirosag","timestamp":"2020. április. 10. 14:42","title":"Egy fogvatartott javára döntött az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]