A gyógyult Tom Hanks már Los Angeles-ből jelentkezett

A színész jól van.

A színészről és a feleségéről két hete derült ki Ausztráliában, hogy koronavírussal fertőzöttek, így két hét karantén várt rájuk az ottani bérelt házukban, de sikerült meggyógyulniuk.

Most már Los Angeles-i otthonukban vannak, Hanks onnan jelenkezett be a Twitteren. Mint írja, még egy ideig ott is maradnak, hogy vigyázzanak magukra és másokra is. Köszönetet mondott azoknak is, akik gondoskodtak róluk Ausztráliában, illetve lehetővé tették, hogy mihamarabb otthon legyenek.

Tom Hanks-ről és a feleségéről két hete derült ki Ausztráliában, hogy koronavírussal fertőzöttek. Hanks ott forgatott egy filmet Elvis Presley-ről. Akkor azt írta: "Rita és én itt vagyunk, Ausztráliában. Kicsit fáradtnak éreztük magunkat, mintha meghűltünk volna, és fájtak a porcikáink is. Ritát időről időre rázta a hideg. Volt enyhe láz is. És ahogyan ez a mai világban szükséges, elvégeztettük a koronavírus-tesztet, és mindkettőnket pozitívnak találtak."

Két hét karantén várt rájuk az ottani bérelt házukban, de mint írtuk, sikerült meggyógyulniuk.

