[{"available":true,"c_guid":"cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma 1458-ra emelkedett.","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma 1458-ra emelkedett.","id":"20200413_koronavirus_fertozes_halalos_aldozatok_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ae68d3-db76-4c7a-9067-0fae514d2904","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_koronavirus_fertozes_halalos_aldozatok_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 13. 07:38","title":"Újabb tíz koronavírusos beteg halt meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cf4ee8-a3c8-454f-b590-dcd824de6c93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy úgymond szeméremsértő esetre hivatkozva tiltották meg a tanároknak Szingapúrban, hogy a kényszerű távoktatás során a Zoom videokonferencia alkalmazást használják.","shortLead":"Egy úgymond szeméremsértő esetre hivatkozva tiltották meg a tanároknak Szingapúrban, hogy a kényszerű távoktatás során...","id":"20200413_zoom_hasznalata_iskolaban_betiltva_szingapur","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62cf4ee8-a3c8-454f-b590-dcd824de6c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fba18c-4b40-4b96-afda-dd49a10ec116","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_zoom_hasznalata_iskolaban_betiltva_szingapur","timestamp":"2020. április. 13. 19:03","title":"Betiltották a magyar iskolákban is kedvelt Zoom használatát a szingapúri távoktatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed08d7a-08a7-4673-ac3b-0a480058cd44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elsősorban képek és videók megosztására használatos Instagram egyre népszerűbb üzenetküldő platform is. És most már kényelmesebb is.","shortLead":"Az elsősorban képek és videók megosztására használatos Instagram egyre népszerűbb üzenetküldő platform is. És most már...","id":"20200413_instagram_uzenetkuldes_bongeszoben_privat_uzenet_weben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ed08d7a-08a7-4673-ac3b-0a480058cd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b915c7-b29a-4441-b2bf-6387876858d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_instagram_uzenetkuldes_bongeszoben_privat_uzenet_weben","timestamp":"2020. április. 13. 14:03","title":"Végre mindenkinél bekapcsolta az Instagram a böngészős üzenetküldést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ápolókat, orvosokat kéne az idősotthonokba vinni, nem az ottani betegekkel tölteni meg az amúgy is telített kórházakat - véli Zacher Gábor.","shortLead":"Az ápolókat, orvosokat kéne az idősotthonokba vinni, nem az ottani betegekkel tölteni meg az amúgy is telített...","id":"20200412_Zacher_Gabor_idosotthonok_kiurites_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c64b8c-21a4-4055-ba06-ff6a09457be1","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Zacher_Gabor_idosotthonok_kiurites_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 13:31","title":"Zacher Gábor: Nagyon komoly hiba az idősotthonok kiürítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f5063b-3532-41be-8f6a-6321b1514c9b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Puerto Rico szimbólumának is tekintett őshonos kokibéka eddigi legrégebbi, megkövesedett maradványát elemezték egy új tanulmányban paleontológusok.","shortLead":"A Puerto Rico szimbólumának is tekintett őshonos kokibéka eddigi legrégebbi, megkövesedett maradványát elemezték egy új...","id":"20200412_puerto_ricoi_kokibeka_legregebbi_maradvanyai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8f5063b-3532-41be-8f6a-6321b1514c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece7219f-9f40-4b5e-b41c-e287f42b9a12","keywords":null,"link":"/tudomany/20200412_puerto_ricoi_kokibeka_legregebbi_maradvanyai","timestamp":"2020. április. 12. 16:03","title":"29 millió éves béka maradványaira bukkantak Puerto Ricóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is viszonylag lassan terjed a koronavírus-járvány Németországban az igazolt fertőzések számának alakulása szerint, és a hivatalos vasárnapi adatok azt mutatják, hogy a fertőzésen átesett emberek köre már meghaladja a vírust még hordozó emberekét.","shortLead":"Továbbra is viszonylag lassan terjed a koronavírus-járvány Németországban az igazolt fertőzések számának alakulása...","id":"20200412_Nemetorszagban_mar_tobb_gyogyultat_tartanak_nyilvan_mint_fertozottet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05867e69-a9bc-4749-921b-92e3a99f7a30","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Nemetorszagban_mar_tobb_gyogyultat_tartanak_nyilvan_mint_fertozottet","timestamp":"2020. április. 12. 12:05","title":"Németországban már több gyógyultat tartanak nyilván, mint fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee727aa-e3dd-4f8e-876d-376335b4dd41","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni - Vándor Éva","category":"kultura","description":"Áprilisban mutatták volna be, de a koronavírus-világjárvány miatt elhalasztották az új James Bond-film premierjét, amelynek Billie Eilish írta a főcímdalát. A fiatal énekesnő impozáns névsorhoz csatlakozott, korábban olyan sztárokat kértek fel erre a feladatra, mint Tina Turner, Shirley Bassey, Chris Cornell, Nancy Sinatra, Madonna vagy Tom Jones. A franchise-ról mindenkinek van véleménye, lehet vitatkozni arról, melyik színész volt jobb James Bond, ahogy arról is, melyik volt a legemlékezetesebb főcímdal. Mi az utóbbira tettünk most kísérletet. Szubjektív listánk következik.","shortLead":"Áprilisban mutatták volna be, de a koronavírus-világjárvány miatt elhalasztották az új James Bond-film premierjét...","id":"20200413_James_Bond_focimdalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cee727aa-e3dd-4f8e-876d-376335b4dd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8819e0aa-09d5-458e-9af2-91f29e5ac645","keywords":null,"link":"/kultura/20200413_James_Bond_focimdalok","timestamp":"2020. április. 13. 20:00","title":"Nehezen bírja az új James Bond-film nélkül? Nosztalgiázzon velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Adhat-e a cég a adómentes pénzbeli juttatást a dolgozóinak, ha a koronavírus-járvány miatt foglalkoztatni nem tudja őket? – kérdezte az Adózóna egy olvasója.","shortLead":"Adhat-e a cég a adómentes pénzbeli juttatást a dolgozóinak, ha a koronavírus-járvány miatt foglalkoztatni nem tudja...","id":"20200412_adozona_ado_koronavirus_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ac5121-53bf-4f20-b63d-c5ac358dde77","keywords":null,"link":"/kkv/20200412_adozona_ado_koronavirus_tamogatas","timestamp":"2020. április. 12. 15:28","title":"Hiányzik egy rendelet ahhoz, hogy a cégek adómentesen támogathassák a járvány miatt kiesett dolgozóikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]