[{"available":true,"c_guid":"f3d32d2e-48e3-4d6b-ad13-782e95ff1a88","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A politikai okokból bebörtönzöttekre nem vonatkozik a parlament döntése.","shortLead":"A politikai okokból bebörtönzöttekre nem vonatkozik a parlament döntése.","id":"20200414_Torokorszagban_szabadon_engednek_a_jarvany_miatt_45_ezer_rabot_a_bortonbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3d32d2e-48e3-4d6b-ad13-782e95ff1a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590c2296-fdc1-4205-838d-18b0b7c748dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200414_Torokorszagban_szabadon_engednek_a_jarvany_miatt_45_ezer_rabot_a_bortonbol","timestamp":"2020. április. 14. 05:43","title":"Törökországban szabadon engednek a járvány miatt 45 ezer rabot a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400ed957-b9ab-4586-9ad1-68b4ccc085cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A környezetvédők szerint a tűz már csak másfél kilométerre van a szarkofágtól.","shortLead":"A környezetvédők szerint a tűz már csak másfél kilométerre van a szarkofágtól.","id":"20200414_Meg_mindig_langol_az_erdo_a_csernobili_eromu_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=400ed957-b9ab-4586-9ad1-68b4ccc085cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d514e5f0-c627-4f48-a676-f3d5a110d124","keywords":null,"link":"/vilag/20200414_Meg_mindig_langol_az_erdo_a_csernobili_eromu_korul","timestamp":"2020. április. 14. 05:02","title":"Még mindig lángol az erdő a csernobili erőmű körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ffd46e-6513-405c-85c3-b877c661be79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy viszonylag üres autópálya-szakaszon használta ki a LaFerrari képességeit egy autós.","shortLead":"Egy viszonylag üres autópálya-szakaszon használta ki a LaFerrari képességeit egy autós.","id":"20200415_372_kmhval_hajtott_LaFerrarival_a_tulaj_egy_autopalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46ffd46e-6513-405c-85c3-b877c661be79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cbb4663-4959-4652-9e4c-079ec85ccb4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200415_372_kmhval_hajtott_LaFerrarival_a_tulaj_egy_autopalyan","timestamp":"2020. április. 15. 13:52","title":"Kicsit elszaladtak a lovak: 372 km/h-val hajtott egy autós ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szép új világ: a mai gyerekeknek az elkerülhetetlennek tűnő klímakatasztrófa miatt vannak rémálmaik – derítette ki egy kutatás.","shortLead":"Szép új világ: a mai gyerekeknek az elkerülhetetlennek tűnő klímakatasztrófa miatt vannak rémálmaik – derítette ki...","id":"20200413_remalmok_a_klimavaltozas_miatt_a_nagyobb_gyerekeknel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c41eae6-b0b2-4c97-ad29-e8bb422bdf57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_remalmok_a_klimavaltozas_miatt_a_nagyobb_gyerekeknel","timestamp":"2020. április. 13. 18:03","title":"Már nem a mumus, hanem a klímaváltozás miatt álmodnak rosszat a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b460f7-da02-4571-a04c-efaadcea86a9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A terrorizmust és az atomfegyverek terjedését hátrébb sorolták.","shortLead":"A terrorizmust és az atomfegyverek terjedését hátrébb sorolták.","id":"20200414_Az_amerikaiak_a_fertozo_betegsegektol_tartanak_a_legjobban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79b460f7-da02-4571-a04c-efaadcea86a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c04cfc-279e-4dc0-8b0f-12774b59ba0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_Az_amerikaiak_a_fertozo_betegsegektol_tartanak_a_legjobban","timestamp":"2020. április. 14. 06:45","title":"Az amerikaiak a fertőző betegségektől tartanak a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec527aa-d6a4-4bf4-965f-16ffe373639b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerinte nem igaz, hogy nem reagált idejében a járványhelyzetre. ","shortLead":"Szerinte nem igaz, hogy nem reagált idejében a járványhelyzetre. ","id":"20200413_Donald_Trump_megint_osszecsapott_Anthony_Fauci_immunologussal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ec527aa-d6a4-4bf4-965f-16ffe373639b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23360562-bdc4-48b7-a5df-70b7e557c9d9","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Donald_Trump_megint_osszecsapott_Anthony_Fauci_immunologussal","timestamp":"2020. április. 13. 17:36","title":"Donald Trump megint összecsapott Anthony Fauci immunológussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e8c2db-1732-459b-b976-4a6ff0b73947","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a makulátlan állapotú E30-as BMW egyenesen 1986-ba repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez a makulátlan állapotú E30-as BMW egyenesen 1986-ba repít vissza bennünket.","id":"20200414_idokapszula_34_ev_alatt_500_kilometer_kerult_csak_ebbe_az_elado_3as_bmwbe_325ix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1e8c2db-1732-459b-b976-4a6ff0b73947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab84d379-5441-407f-8d93-9c9ecaca7ee1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200414_idokapszula_34_ev_alatt_500_kilometer_kerult_csak_ebbe_az_elado_3as_bmwbe_325ix","timestamp":"2020. április. 14. 06:41","title":"Időkapszula: 34 év alatt csak 500 kilométer került ebbe az eladó 3-as BMW-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938f2b25-8aff-49be-89ad-fdb7da71da9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház igazgatója hivatalosan is bejelentette, hogy szerdától járványkórházzá alakulnak, így a betegellátás is megváltozik. A közlemény szerint a betegek egy részét szociális otthonokban helyezik el.","shortLead":"A kórház igazgatója hivatalosan is bejelentette, hogy szerdától járványkórházzá alakulnak, így a betegellátás is...","id":"20200414_Szocialis_otthonokba_vihetik_a_kiuritett_gyulai_korhaz_betegeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=938f2b25-8aff-49be-89ad-fdb7da71da9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b99e73-1020-4dc2-9f85-1f020128e950","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Szocialis_otthonokba_vihetik_a_kiuritett_gyulai_korhaz_betegeit","timestamp":"2020. április. 14. 14:34","title":"Szociális otthonokba vihetik a kiürített gyulai kórház betegeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]