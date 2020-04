”A jelenlegi helyzet azért is nagyon megterhelő az érettségiző diákok és családtagjaik számára, mert nemcsak a gyerek jövője a tét, hanem az életük is. Azt is mérlegelniük kell, milyen kockázatai vannak a jövőt befolyásoló vizsgának a jelenben a vizsgázókkal együtt élő idős hozzátartozókra, tanárokra, tartósan beteg diákokra, családtagjaikra” – írja az UNESCO egy tanulmányában. A koronavírus-járvány miatt a világ 188 országában vezettek be korlátozó intézkedéseket, mintegy másfél milliárd gyerek tanulna most távoktatás keretében, azért a feltételes mód, mert ezek több mint felénél nincs számítógép vagy internet.

A legnehezebb helyzetben a végzős középiskolások vannak, hiszen nekik most kell záróvizsgázniuk, ami egyben a továbblépést is jelenti a felsőbb iskolákba. Nem könnyű jó megoldást találnia egy kormánynak se erre a helyzetre, hiszen úgy kell az egészségügyi, járványügyi óvintézkedéseknek megfelelni, hogy közben a most végzősők érdekeire, továbbá méltányossági szempontokra is figyelemmel kell lenni.

Mint ismert, Magyarországon – jelen állás szerint – az a döntés született, hogy különleges intézkedésekkel, de a szokott időben (ami most a járvány tetőzésével esik egy időbe) megtartják az írásbeli érettségi vizsgákat és szóbeli nem lesz. Igaz, később a köznevelési államtitkár belengette, hogy ha úgy alakul a helyzet, elképzelhető módosítás az érettségik időpontjában.

A járványügyi helyzet miatt rengetegen tiltakoznak az érettségi megrendezése miatt, a politikusok a vitát megpróbálják politikai térre terelni a vitát, ehhez bevetették a közvéleménykutatókat is. A kormánypárti Századvég (jól irányított kérdéssel) például azt hozta ki, hogy „a magyarok négyötöde egyetért az írásbeli érettségi szigorú biztonsági szabályok melletti megtartásával”, egy másik mérés viszont azt, hogy a magyarok kétharmada úgy véli, „a járvány tetőzésének idején nem lehet biztonságosan megrendezni az érettségit“. Az érintett diákok között is megoszlanak a vélemények a kérdésben.

De mi a helyzet más országokban az érettségivel? Alapvetően három csoportba sorolhatjuk a megoldásokat (és tényleg nincs jó, csak kevésbé rossz megoldás): a vizsgák eltörlése, a vizsgák elhalasztása, illetve a vizsgaszabályok ideiglenes átalakítása. Összeállításunkban felhasználtuk a Civil Közoktatási Platform nemzetközi körképét és Gyurkó Szilvia wmn.hu-n megjelenő írását is.

Törölve

Norvégia

A norvégok minden tanév végi vizsgát töröltek, ideértve az érettségit is.

Franciaország

Az érettségi vizsgák elmaradnak. Helyette a diákokat az eddigi jegyeik alapján értékelik majd, ezek közé azonban nem tartoznak majd bele a járvány miatt kialakult távoktatásban szerzett jegyek.



Nagy Britannia



Elmarad az érettségi. A végzős diákok érettségi eredményeit a tanárok értékelése, az osztálytársakhoz mért teljesítmény és a korábbi években elért eredmények fogják meghatározni.

Hollandia

Eltörölték a május 7-én esedékes központi érettségi vizsgákat Hollandiában. A végzősök az egyes tantárgyakban szerzett végső jegyét fogadják el az érettségi eredményeként.

Egyesült Államok

Az Egyesült Államokban a SAT (ami az egyetemi felvételihez általában szükséges) május 2-án lenne esedékes, de az idén nem tartják meg. A következő ilyen vizsgaalkalmat június 6-ra hirdették meg, de a jelenlegi információk szerint ezt is felülvizsgálják. Ezért a legtöbb amerikai egyetem megváltoztatta a felvételi kritériumait, hogy SAT nélkül is be lehessen kerülni.

Halasztva

Lengyelország

Az eredetileg májusra tervezett érettségi vizsgákat leghamarabb júniusban tartják meg, ezek időpontjáról majd legalább egy hónappal korábban értesítik a diákokat.

Csehország

Az iskolák újranyitásával legkorábban május második felében lehet számolni. Amennyiben az iskolák június elsejéig megnyílnak, akkor a középiskolai érettségi vizsgákra a nyitástól számított három hét múlva kerül sor, korlátozott tantárgyszámban. Ha az iskolák ennél később nyílnak meg, akkor az érettségik elmaradnak, és diákok az utolsó három félév jegyeinek az átlagát kapják meg.

Írország

Több hónapot tolódnak a vizsgák. Ennek megfelelően az egyetemi tanév kezdete is kitolódik.

Hongkong

Hongkongban egy hónapot tolódnak el a vizsgák.

Csak írásban

Ausztria

A magyar kormány által érettségi-ügyben többször mintaként hivatkozott Ausztriában csak látszólag hasonló megoldás született, mint nálunk. Ott csak a végzős osztályok számára május 4-től már újraindul a tanítás és háromhetes előkészítés után május 25-től jönnek az írásbeli vizsgák. A vizsgát legfeljebb három tárgyból írják, hetente egyet, és csak azokból a tárgyakból, amelyek a felvételihez szükségesek. A dolgozatok rövidebbek lehetnek, mint korábban/normális időkben. Azok, akiknek nem sikerül a vizsgája, júniusban kompenzációs tesztet írhatnak. Aki szeretné, év végi jegyeit kapja megajánlva.

A vizsgázóhelyiséget minden órában megfelelően kell szellőztetni, minden vizsgázó kap szájmaszkot, a munkafelületeket fertőtlenítik, minden vizsgázóhelyiségben legalább egy fertőtlenítőszer-adagoló rendelkezésre áll. A kockázati csoportba tartozó, azaz korábban betegséggel küzdő tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy írásbeli tesztet külön vizsgázó helyiségben írják meg.

Csak szóban

Olaszország

Az oktatás csak szeptembertől indul újra a bölcsődéktől az egyetemekig, az elképzelések szerint turnusokra osztott tanítással. Júniusban egyedül az érettségit tartják meg, csak szóbeli vizsgával.

Szlovákia

Az érettségi vizsga külső (nem saját iskolában megvalósítandó) részét és az írásbeli érettségit eltörlik. A szóbeli rész a saját iskolában két hét alatt, az iskolák újranyitásától számított két héten belül kerül lebonyolításra, legkésőbb június 30-ig. Gondolkodnak az érettségi formájának és tartalmának megváltoztatásán is a rendkívüli helyzetre tekintettel, kreatív megoldásokban való gondolkodásra hívnak fel, de konkrétum még nincs.

Még nincs döntés

Németország

Még nem döntöttek az érettségi időpontjáról és részleteiről, de megtartják a vizsgákat. A tanévet meghosszabbítják. A gimnáziumok, reál- és középiskolák végzős diákjainak április 27-től folytatódik a tanítás, de szigorú higiéniai és távolságtartási feltételek mellett, egy tanteremben legfeljebb 15 tanulóval.

Szlovénia

A szlovén kormány május elseje után megvizsgálja és az aktuális járványügyi helyzet függvényében dönt arról, hogy az érettségi előtt álló diákok visszatérhetnek-e az iskolákba.