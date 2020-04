Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A gazdaság visszaesése nagyobb lesz, mint amire a jegybank és a pénzügyi tárca számít, ennek megfelelően kellene kalibrálni a kormányzati segítséget – mondja Riecke Werner pénzügyi közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke.","shortLead":"A gazdaság visszaesése nagyobb lesz, mint amire a jegybank és a pénzügyi tárca számít, ennek megfelelően kellene...","id":"202016__riecke_werner_kozgazdasz__akormanyzati_valsagkezelesrol__hirtelen_halal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9159e62-23bb-418d-9b40-0d99e23f2b0f","keywords":null,"link":"/360/202016__riecke_werner_kozgazdasz__akormanyzati_valsagkezelesrol__hirtelen_halal","timestamp":"2020. április. 17. 11:00","title":"„A kilábalás nem gyors visszapattanás lesz, hanem lassú, elnyújtott folyamat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240a7165-941b-4751-8ff9-ca63476419a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgató eltávolítása után felmondott az orvosigazgató.","shortLead":"A főigazgató eltávolítása után felmondott az orvosigazgató.","id":"20200417_koronavirus_jarvany_fejer_megyei_korhaz_lemondas_orvosigazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=240a7165-941b-4751-8ff9-ca63476419a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"106da882-c1da-4b06-8e57-b7d71b2fec5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_koronavirus_jarvany_fejer_megyei_korhaz_lemondas_orvosigazgato","timestamp":"2020. április. 17. 15:12","title":"Lemondott a Fejér megyei kórház orvosigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ázsiában és Afrikában egyre gyakoribb a veszélyeztetett állatok illegális vadászata a koronavírus-járvány miatt, mert a munkájukat elveszítő vidéki közösségek nem tudják máshogy biztosítani a megélhetésüket.","shortLead":"Ázsiában és Afrikában egyre gyakoribb a veszélyeztetett állatok illegális vadászata a koronavírus-járvány miatt, mert...","id":"20200416_koronavirus_jarvany_orvvadaszat_veszelyeztetett_fajok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa24709-34b9-4502-a88a-16135fab8a46","keywords":null,"link":"/zhvg/20200416_koronavirus_jarvany_orvvadaszat_veszelyeztetett_fajok","timestamp":"2020. április. 17. 09:52","title":"A koronavírus-járvány miatt egyre gyakoribb az orvvadászat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 1998 óta figyelt, 2,5 kilométer átmérőjű kisbolygó április 29-én halad el mellettünk.","shortLead":"Az 1998 óta figyelt, 2,5 kilométer átmérőjű kisbolygó április 29-én halad el mellettünk.","id":"20200417_aszteroida_52768_1998_or2_nasa_kisbolygo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9740ec70-6342-4bd5-b520-5eb4dbf3aaec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_aszteroida_52768_1998_or2_nasa_kisbolygo","timestamp":"2020. április. 17. 17:03","title":"Elég nagy aszteroida tart a Föld felé, de a tudósok szerint nincs ok a pánikra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A véglegesített, részletes szabályok a napokban jelennek meg.","shortLead":"A véglegesített, részletes szabályok a napokban jelennek meg.","id":"20200416_koronavirus_orban_kormany_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7502b37f-87f2-4709-8cf3-6e49224e6697","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200416_koronavirus_orban_kormany_gazdasag","timestamp":"2020. április. 16. 11:50","title":"Lakásáfa, SZÉP-kártya, adózás – egy sor gazdasági kérdésben döntött a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841826d6-02b8-49d2-aaea-42b9978b7983","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy ország maradt Európában, ahol a járvány ellenére is folyik tovább a bajnokság, és ez így is marad.","shortLead":"Egy ország maradt Európában, ahol a járvány ellenére is folyik tovább a bajnokság, és ez így is marad.","id":"20200416_feherorosz_sportminiszter_foci_bajnoksag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=841826d6-02b8-49d2-aaea-42b9978b7983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91667ba7-c859-4bba-8f78-f7b24f58d929","keywords":null,"link":"/sport/20200416_feherorosz_sportminiszter_foci_bajnoksag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 14:10","title":"A fehérorosz sportminiszter szerint azért kell továbbmennie a focibajnokságnak, mert érdekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb 14 magyar áldozata van a vírusnak, a lengyelek már lazítanak hétfőtől, nagyot zuhant a kínai GDP. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újabb 14 magyar áldozata van a vírusnak, a lengyelek már lazítanak hétfőtől, nagyot zuhant a kínai GDP. Ez a hvg360...","id":"20200417_Radar360_Naci_jogtudossal_emlitettek_egy_lapon_Orbant_mig_o_mosolygos_kepet_posztolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ed975d-b271-4cbe-aa41-ef86ed9fda3e","keywords":null,"link":"/360/20200417_Radar360_Naci_jogtudossal_emlitettek_egy_lapon_Orbant_mig_o_mosolygos_kepet_posztolt","timestamp":"2020. április. 17. 08:00","title":"Radar360: Náci jogtudóssal említették egy lapon Orbánt, míg ő mosolygós képet posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dc0f4b-36ee-40b5-b14e-5c7e2756e3b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 39 éves férfit és a 40 éves nőt szerdán kapták el a terrorelhárítási központ és a rendőrség emberei. ","shortLead":"A 39 éves férfit és a 40 éves nőt szerdán kapták el a terrorelhárítási központ és a rendőrség emberei. ","id":"20200416_21_autot_tort_fel_egy_par","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1dc0f4b-36ee-40b5-b14e-5c7e2756e3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"065b6762-cdf9-481f-bcb0-9c06e385e7c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200416_21_autot_tort_fel_egy_par","timestamp":"2020. április. 16. 14:27","title":"21 autót tört fel egy Veszprém megyei pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]