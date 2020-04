Másfél hét múlva kezdődik az érettségi, a felügyelő tanárokat már az általános iskolákban keresik, a tankerületek által továbbított államtitkári levélben azt is kérik, hogy a nemleges válaszokat is küldjék el az iskolák.

Mivel az érettségin most maximum 10 fő vehet részt egy teremben, több pedagógusra lesz szükség a lebonyolításhoz. Ráadásul nagyon sok tanár veszélyeztetett (idős, vagy krónikus beteg), ők nyilván kiesnek, mások pedig egyszerűen nem vállalják a szerintük veszélyes feladatot. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete kifejezetten arra hívta fel a figyelmet, hogy a pedagógusok maradjanak távol az érettségitől. (Ezt sem felejtette el megjegyezni Maruzsa Zoltán, aki korábban terrorszervezethez hasonlította e miatt a PDSZ-t.)

„Fenntartóként, és pedagógusként is az érettségi zavartalan lebonyolítását segítve állunk az intézményeink mellett, segítjük a munkájukat. Ehhez a feladathoz keresünk önkéntes pedagógus végzettségű kollégákat, akik felügyeletet vállalnának” – írja az általános iskoláknak Maruzsa. Táblázatban kéri a jelentkező pedagógusok adatait, akik tartaléklistások lesznek. A tankerület/minisztérium a nemleges válaszokat is bekéri.

A PDSZ válaszolt a tankerületi vezetőknek, ebben kifejti, hogy a szervezet azért sarkallja arra a pedagógusokat, hogy ne vegyenek részt az érettségin, mert azt veszélyesnek tartja mind a tanulók, mind a tanárok szempontjából a járvány csúcsidőszakában. „Feltehetően ezt az intézményvezetők is így látják, mikor a 60 év körüli kollégákat nem osztják be, de tudomásunk van arról, hogy országszerte kérték pedagógusok is, hogy ne számítsanak közreműködésükre - érthető okokból.” A levélben arra is felhívják a figyelmet, hogy a munka törvénykönyve alapján akár meg is lehet tagadni az érettségi napján a munkavégzést, abban ugyanis az áll, hogy a „munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné”, illetve az, hogy a „munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné”.

„Az érettségin nem lesz kötelező maszk viselése. Hogyan tudják szavatolni, hogy egyetlen tanuló sem fertőzött? Márpedig a felügyelő tanárnak több órán keresztül egy légtérben kell lenni az érettségizőkkel, nem beszélve az érettségi előtt, közben és után szükséges adminisztratív munkáról. Erre Ön adatgyűjtésbe kezd, ráadásul úgy, hogy a nemleges válaszokat is kérik megküldeni! Eszerint Önök listázzák azokat a kollégákat, akik jelen körülmények között nem kívánnak közreműködni a nem kevés veszéllyel járó tevékenységben” – teszi szóvá a PDSZ.

A hivatalos bejelentés szerint május 4-én, egy nappal a járvány várható tetőzése után kezdődnek meg az írásbeli érettségik, különböző óvintézkedésekkel. Később finomodott a kőbe vésett időpont, az változhat, ha a járványügyi szempontok azt indokolják – mondta Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a kormany.hu oldalon hétfőn közzétett videóban.