Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f3eacb0-32e1-422f-9397-09be24776451","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy szárazáru tárolására használt raktár tetőszerkezete ég Izsák külterületén.","shortLead":"Egy szárazáru tárolására használt raktár tetőszerkezete ég Izsák külterületén.","id":"20200426_Kigyulladt_az_orszag_egyik_legnagyobb_palackozo_uzeme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f3eacb0-32e1-422f-9397-09be24776451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31695f8-7e9a-45f3-ad14-8fc91f49daac","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Kigyulladt_az_orszag_egyik_legnagyobb_palackozo_uzeme","timestamp":"2020. április. 26. 19:58","title":"Kigyulladt az ország egyik legnagyobb palackozó üzeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e446d700-18f9-4490-8d8b-0de8ff93d62d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a koronavírus-járvány hatására azt tervezi, hogy háromról ötre növeli a cserélhető játékosok számát egy mérkőzésen.\r

","shortLead":"A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a koronavírus-járvány hatására azt tervezi, hogy háromról ötre növeli...","id":"20200427_foci_szabaly_csere_fifa_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e446d700-18f9-4490-8d8b-0de8ff93d62d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d05d61-a27e-4dae-b9b4-c5089f320ddb","keywords":null,"link":"/sport/20200427_foci_szabaly_csere_fifa_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 14:09","title":"Komoly szabályváltozás készül a futballban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f2a772-5f8c-4a43-93dc-98d495efce03","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem tudjuk eldönteni, röhögjünk, avagy „enjünk világgá” hallgatva és olvasva a performer hangász poétát.","shortLead":"Nem tudjuk eldönteni, röhögjünk, avagy „enjünk világgá” hallgatva és olvasva a performer hangász poétát.","id":"202017_konyv__korba_igazitas_szkarosi_endre_egzsak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9f2a772-5f8c-4a43-93dc-98d495efce03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae627902-2797-4c03-b4b6-71dedb01a0c7","keywords":null,"link":"/360/202017_konyv__korba_igazitas_szkarosi_endre_egzsak","timestamp":"2020. április. 27. 12:00","title":"\"Orális álság a lvilágban\" - Szkárosi Endre régi és új hangversei ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2817dd-ed95-4f3d-994b-8092b150a64e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung nemrég két videót is közzétett a YouTube-on, amelyekben a legerősebb Samsung telefonba került érzékelő, az ISOCELL HM1 szenzor működését magyarázzák el közérthető formában.","shortLead":"A Samsung nemrég két videót is közzétett a YouTube-on, amelyekben a legerősebb Samsung telefonba került érzékelő...","id":"20200427_samsung_galaxy_s20_ultra_108_megapixeles_szenzor_isocell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b2817dd-ed95-4f3d-994b-8092b150a64e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1daec75f-7b2e-4158-ae65-6ea53bc18a06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_samsung_galaxy_s20_ultra_108_megapixeles_szenzor_isocell","timestamp":"2020. április. 27. 13:03","title":"Így működik a kamera, amit a Galaxy S20 Ultrába szerelt a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89e9a1c-c57f-41a2-8ef2-eb5b8cc421bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közel 3600 éves koporsóba egy 16 éves lányt temettek. A kutatók szerint – a mellé helyezett tárgyak alapján – vélhetően nagyon szeretett sportolni.","shortLead":"A közel 3600 éves koporsóba egy 16 éves lányt temettek. A kutatók szerint – a mellé helyezett tárgyak alapján –...","id":"20200427_mumia_egyiptom_luxor_asatas_borlabda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e89e9a1c-c57f-41a2-8ef2-eb5b8cc421bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19aa9b1e-88cb-4afe-9cbc-51c8844b522d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_mumia_egyiptom_luxor_asatas_borlabda","timestamp":"2020. április. 27. 17:03","title":"Különleges, még érintetlen szarkofágot találtak Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8e7933-099a-4895-9508-429a014feea9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Korábban már 70 millió eurót kifizetettek a válogatott játékosokat foglalkoztató kluboknak.\r

","shortLead":"Korábban már 70 millió eurót kifizetettek a válogatott játékosokat foglalkoztató kluboknak.\r

","id":"20200428_250_millio_eurot_osztott_szet_az_UEFA_a_tagszovetsegek_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a8e7933-099a-4895-9508-429a014feea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c10cb4-315b-40c3-82ab-cf0ad33a455f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_250_millio_eurot_osztott_szet_az_UEFA_a_tagszovetsegek_kozott","timestamp":"2020. április. 28. 08:45","title":"250 millió eurót osztott szét az UEFA a tagszövetségek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46c696c-630f-4a17-a9fa-8d05fb784fc0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az ázsiai-csendes-óceáni gazdasági együttműködés (APEC) tagországaiban 2,7 százalékos GDP-csökkenést vár az idén a szervezet titkársága.","shortLead":"Az ázsiai-csendes-óceáni gazdasági együttműködés (APEC) tagországaiban 2,7 százalékos GDP-csökkenést vár az idén...","id":"20200426_Az_iden_27_szazalekos_GDPcsokkenesre_szamitanak_az_azsiaicsendesoceani_gazdasagi_tersegben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a46c696c-630f-4a17-a9fa-8d05fb784fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c29836-6a08-402f-9c4a-d67e4f6caff2","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Az_iden_27_szazalekos_GDPcsokkenesre_szamitanak_az_azsiaicsendesoceani_gazdasagi_tersegben","timestamp":"2020. április. 26. 18:18","title":"Az idén 2,7 százalékos GDP-csökkenésre számítanak az ázsiai-csendes-óceáni gazdasági térségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"De nem csak nekik: boltba menni, taxiba ülni is csak eltakart arccal lehet.\r

","shortLead":"De nem csak nekik: boltba menni, taxiba ülni is csak eltakart arccal lehet.\r

","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_maszk_budapest_tomegkozlekedes_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0775f911-8e18-4c3a-a700-c4a620499484","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_maszk_budapest_tomegkozlekedes_vasarlas","timestamp":"2020. április. 27. 05:24","title":"Mától maszkot kell viselniük a tömegközlekedőknek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]