[{"available":true,"c_guid":"2b453a0e-af7a-4303-8d6a-e86124f91ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Itthon is egyre elterjedtebb a bankkártyák mobilhoz rendelése, ami után már a telefon is használható érintésmentes fizetésre. Ennek egyik nagy előnye, hogy baj esetén sem kell letiltatni a kártyát.","shortLead":"Itthon is egyre elterjedtebb a bankkártyák mobilhoz rendelése, ami után már a telefon is használható érintésmentes...","id":"20200511_mobilfizetes_digitalizalt_bankkartya_letiltasa_elvesztes_lopas_eseten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b453a0e-af7a-4303-8d6a-e86124f91ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e2b0a8-4483-4de6-ad16-e25c3a2d6966","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_mobilfizetes_digitalizalt_bankkartya_letiltasa_elvesztes_lopas_eseten","timestamp":"2020. május. 11. 00:03","title":"Erről tudott? Nem kell letiltatnia a bankkártyáját, ha a mobilján hagyja el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99109017-838c-458b-8cf1-2a719692974f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne gondolja magáról se a dán, se az izlandi, se a finn, se a norvég, se a svéd külügyminiszter, hogy jobban tudja a magyaroknál, hogy mi a jó a magyaroknak - írta Szijjártó Péter.","shortLead":"Ne gondolja magáról se a dán, se az izlandi, se a finn, se a norvég, se a svéd külügyminiszter, hogy jobban tudja...","id":"20200511_nagykovet_kulugyminiszterium_szijjarto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99109017-838c-458b-8cf1-2a719692974f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2896ea2-b864-4abe-ba8a-1acd7239911b","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_nagykovet_kulugyminiszterium_szijjarto","timestamp":"2020. május. 11. 05:21","title":"Öt ország nagykövetét rendeli be a Külügyminisztériumba Szijjártó álhírterjesztés vádjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vera Jourová azért mondta azt, hogy figyelik a magyar kormány intézkedéseit, mert a liberális fősodor nyomás alá helyezte - magyarázta az igazságügyi miniszter.","shortLead":"Vera Jourová azért mondta azt, hogy figyelik a magyar kormány intézkedéseit, mert a liberális fősodor nyomás alá...","id":"20200510_Varga_Judit_Europai_Bizottsag_Jourova_felhatlamazasitorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b212680-7df0-48e0-8896-34665c1e2d8a","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Varga_Judit_Europai_Bizottsag_Jourova_felhatlamazasitorveny","timestamp":"2020. május. 10. 11:09","title":"Varga Judit nem hagyta szó nélkül, hogy az Európai Bizottság alelnöke helyreigazította a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365dd31c-5d5d-41e0-aada-1e9d02dc39d9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A tok és a velúrbőr táska is jár a hangszerhez.","shortLead":"A tok és a velúrbőr táska is jár a hangszerhez.","id":"20200511_Kurt_Cobain_gitar_Nirvana","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=365dd31c-5d5d-41e0-aada-1e9d02dc39d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6626d13c-43b3-47c3-bf07-30ea5353c4c8","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Kurt_Cobain_gitar_Nirvana","timestamp":"2020. május. 11. 21:27","title":"Eladó Kurt Cobain gitárja, egymillió dollárért kelhet el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6548df-b2e4-4b3c-84b8-6f2e3db9dc0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan mutató csökkent, aminek elvileg nem lenne szabad csökkennie. Korábban megtörtént, hogy egy-két nap elteltével korrigálták a hibát, ha valakit nem a saját megyéjébe írtak be, ezúttal jóval többet kellett várni.","shortLead":"Olyan mutató csökkent, aminek elvileg nem lenne szabad csökkennie. Korábban megtörtént, hogy egy-két nap elteltével...","id":"20200510_jarvany_szamok_terkep_megyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b6548df-b2e4-4b3c-84b8-6f2e3db9dc0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72a8787-21da-4ee8-b049-5961fd06aa9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_jarvany_szamok_terkep_megyek","timestamp":"2020. május. 10. 12:32","title":"Furcsán változnak a járványról kiadott hivatalos számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy házibulin történt a súlyos baleset.","shortLead":"Egy házibulin történt a súlyos baleset.","id":"20200511_Eletben_van_a_masodikrol_kizuhant_17_eves_fiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8191db4-96b2-41ca-add3-d3fa48d0fe04","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_Eletben_van_a_masodikrol_kizuhant_17_eves_fiu","timestamp":"2020. május. 11. 14:25","title":"Életben van a másodikról kizuhant 17 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ezekben a nehéz időkben is az iPhone 11 uralja a mobiltelefonok világát, és nem is akárhogyan.","shortLead":"Még ezekben a nehéz időkben is az iPhone 11 uralja a mobiltelefonok világát, és nem is akárhogyan.","id":"20200512_canalys_2020_q1_legnepszerubb_okostelefonok_top_10","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8607dba-5c60-4680-9dd1-9df817915d54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_canalys_2020_q1_legnepszerubb_okostelefonok_top_10","timestamp":"2020. május. 12. 09:03","title":"Ez most a világ legkedveltebb okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200511_uzemanyag_benzin_gazolaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff065765-dc93-470e-8e47-705260967831","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_uzemanyag_benzin_gazolaj","timestamp":"2020. május. 11. 16:17","title":"Ismét emelkedik az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]