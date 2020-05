Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eaadfc55-6ed8-4153-a0cf-0d5a473354c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindössze 21 új igazolt fertőzöttet találtak az elmúlt 24 órában Magyarországon; sokkal kevésbé rossznak látják a magyarok a gazdaság helyzetét, mint egy hónapja; Ghánában egy munkás 533 kollégáját fertőzte meg egy halfeldolgozóban. Kövesse velünk a koronavírus-járványról szóló híreket percről percre!","shortLead":"Mindössze 21 új igazolt fertőzöttet találtak az elmúlt 24 órában Magyarországon; sokkal kevésbé rossznak látják...","id":"20200511_Jelentosen_csokkent_az_uj_fertozottek_szama_Magyarorszagon__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaadfc55-6ed8-4153-a0cf-0d5a473354c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac20a5b-1d41-4c93-81a7-42ceaf320373","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_Jelentosen_csokkent_az_uj_fertozottek_szama_Magyarorszagon__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 11. 07:20","title":"Jelentősen csökkent az új fertőzöttek száma Magyarországon - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc6e788-bdb4-4404-8f8f-feb157fda3f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy távoli jövőben játszódó mozifilm egy jelenete is lehetne az alábbi rövid videó, ez azonban a valóság: Szingapúrban a Boston Dynamics robotkutyáját is bevetik a koronavírus terjedése ellen. Ha most jól vizsgázik, társai is lehetnek.","shortLead":"Egy távoli jövőben játszódó mozifilm egy jelenete is lehetne az alábbi rövid videó, ez azonban a valóság: Szingapúrban...","id":"20200511_szingapur_boston_dynamics_robotkutya_tavolsagtartas_megfigyeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fc6e788-bdb4-4404-8f8f-feb157fda3f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53fb2c8-5f86-4db6-84d1-00b8389f6559","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_szingapur_boston_dynamics_robotkutya_tavolsagtartas_megfigyeles","timestamp":"2020. május. 11. 15:03","title":"Szingapúrban robotkutya figyelmezteti a szabadban járókat, hogy tartsanak nagyobb távolságot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0366fd7-cf93-4ee5-bb43-179165b29ac7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi tanácsokat megfogadva nagyban csökkenthető annak esélye, hogy egy fontos (online) megbeszélés előtt támadjon kínos, de nem feltétlenül technikai probléma.","shortLead":"Az alábbi tanácsokat megfogadva nagyban csökkenthető annak esélye, hogy egy fontos (online) megbeszélés előtt támadjon...","id":"20200512_kaspersky_videokonferencia_videochat_elokeszuletek_home_office_tippek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0366fd7-cf93-4ee5-bb43-179165b29ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3ad0b7-3e74-41d5-a04f-fd0dab396e17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_kaspersky_videokonferencia_videochat_elokeszuletek_home_office_tippek","timestamp":"2020. május. 12. 12:03","title":"5 tipp, hogy ne legyen ciki a videós beszélgetés a kollégákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9533981f-84f4-4457-8d8d-4ae362d4d5ab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint különös, hogy Kovács Zoltán éppen akkor firtatja a városvezető felelősségét a fővárosi idősotthonok magas fertőzésszáma miatt, amikor a vidéki, olykor kormányzati fenntartású intézményekben is elkezdett terjedni a vírus.","shortLead":"A főpolgármester szerint különös, hogy Kovács Zoltán éppen akkor firtatja a városvezető felelősségét a fővárosi...","id":"20200511_karacsony_kovacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9533981f-84f4-4457-8d8d-4ae362d4d5ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60ea2a1-962d-4f1b-995f-2acea8be664c","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_karacsony_kovacs","timestamp":"2020. május. 11. 19:32","title":"Karácsony: Kovács Zoltán elismerte, hogy politikai alapon hoznak döntést Budapest újranyitásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5737c922-8a36-4b36-911f-072739a03d50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság nemcsak a RAV4-nél, hanem még a Land Cruisernél is hosszabb.","shortLead":"Az újdonság nemcsak a RAV4-nél, hanem még a Land Cruisernél is hosszabb.","id":"20200512_hatalmas_7_szemelyes_hibrid_divatterepjarot_hoz_europaba_a_toyota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5737c922-8a36-4b36-911f-072739a03d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbc1864-e404-4065-8d33-d9adbde0762f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_hatalmas_7_szemelyes_hibrid_divatterepjarot_hoz_europaba_a_toyota","timestamp":"2020. május. 12. 07:59","title":"Hatalmas, 7 személyes hibrid divatterepjárót hoz Európába a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8713a84e-8bb8-4c92-9c2e-09f9cee91db5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Visszafogott külső, korrekt helykínálat, komoly dinamika, nagy hatótáv, vállalható ár. Szinte minden együtt ahhoz, hogy a tisztán elektromos Niro sikeres lehessen, de vajon milyen autó a gyakorlatban?","shortLead":"Visszafogott külső, korrekt helykínálat, komoly dinamika, nagy hatótáv, vállalható ár. Szinte minden együtt ahhoz...","id":"20200510_legjobb_elektromos_autok_villanyauto_kia_eniro_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8713a84e-8bb8-4c92-9c2e-09f9cee91db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eba3479-a8e3-4492-bfd2-440984a5c461","keywords":null,"link":"/cegauto/20200510_legjobb_elektromos_autok_villanyauto_kia_eniro_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok","timestamp":"2020. május. 10. 16:30","title":"Talán a legjobb mostani villanyautó: teszten a Kia e-Niro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar származású milliárdos hosszú interjúban mesélt a koronavírus-járvány Európát is érintő hatásairól, megjegyezve, igen nagy krízisről van szó.","shortLead":"A magyar származású milliárdos hosszú interjúban mesélt a koronavírus-járvány Európát is érintő hatásairól...","id":"20200511_soros_gyorgy_orban_viktor_koronavirus_diktator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f6c696-434f-4170-a475-cc6f22f9945a","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_soros_gyorgy_orban_viktor_koronavirus_diktator","timestamp":"2020. május. 11. 17:47","title":"Soros György: Orbán Viktor a járványt kihasználva diktátort csinált magából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy házibulin történt a súlyos baleset.","shortLead":"Egy házibulin történt a súlyos baleset.","id":"20200511_Eletben_van_a_masodikrol_kizuhant_17_eves_fiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8191db4-96b2-41ca-add3-d3fa48d0fe04","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_Eletben_van_a_masodikrol_kizuhant_17_eves_fiu","timestamp":"2020. május. 11. 14:25","title":"Életben van a másodikról kizuhant 17 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]