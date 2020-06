Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Alig 100 órával azután, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország megnyitotta egymás állampolgárai előtt a határait, kiugrottunk egy napra Prágába. Menni kellett, de talán másnak is kell, és nekik jól jön az, amit mi megéltünk. Spoiler: Svejk felült a sírjában, körbenézett, ivott egy sört és elégedetten feküdt vissza. Minden olyan, amilyen volt. ","shortLead":"Alig 100 órával azután, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország megnyitotta egymás állampolgárai előtt a határait...","id":"20200602_Szeretettel_KozepKeletEuropabol_Hatartalan_hatarozatlansag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6125366f-241f-4d08-9e97-91653dd84595","keywords":null,"link":"/360/20200602_Szeretettel_KozepKeletEuropabol_Hatartalan_hatarozatlansag","timestamp":"2020. június. 02. 11:00","title":"Szeretettel Kelet-Közép-Európából: Egy nap alatt Prágába és vissza, határnyitás idején ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c840b5-ef04-4874-aec3-bf311fb9940e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A világ legtöbb sportolója tehetetlenül figyeli, mikor engedik újra versenyezni, ám vannak sportágak és ligák, ahol a játékosok szava dönt. Azt elképzelhetetlennek tartjuk, hogy egy sztárfocista sztrájkkal fenyegessen, miközben amerikai sportoknál már teljes bajnokság is elmaradt, mert a játékosoknak nem tetszett a liga pénzügyi terve. Mit tudnak ott, ahol igazán erős a sportolói szakszervezet?","shortLead":"A világ legtöbb sportolója tehetetlenül figyeli, mikor engedik újra versenyezni, ám vannak sportágak és ligák, ahol...","id":"202006011_sport_szakszervezet_szovetseg_jarvany_f1_nba_nhl_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47c840b5-ef04-4874-aec3-bf311fb9940e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ad9e744-4090-4489-84b8-17fdf1106d06","keywords":null,"link":"/gazdasag/202006011_sport_szakszervezet_szovetseg_jarvany_f1_nba_nhl_foci","timestamp":"2020. június. 01. 20:00","title":"A focistát ki kérdezi meg, akar-e ismét játszani? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1f4c05-59ea-409c-a4a1-58506ffe3b8f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Budapesten 30-ra sem tudsz felgyorsulni, akkor miért lehet egyáltalán 50-nel menni - teszi fel a kérdést a Duma Aktuál. Karácsony Gergely javaslata alapján saját autós reformot dolgoztak ki: ne a parkolásért, hanem a gyorsulásért kelljen fizetni. ","shortLead":"Budapesten 30-ra sem tudsz felgyorsulni, akkor miért lehet egyáltalán 50-nel menni - teszi fel a kérdést a Duma Aktuál...","id":"20200601_Duma_Aktual_30_az_uj_50","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d1f4c05-59ea-409c-a4a1-58506ffe3b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5f05f2-b39b-49fe-9ee2-ab64efe4f0c2","keywords":null,"link":"/360/20200601_Duma_Aktual_30_az_uj_50","timestamp":"2020. június. 02. 19:00","title":"Duma Aktuál: A 30 lesz az új 50, csak kilométer per órában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2dd222-5531-429b-becc-d32a7b5ca06a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden törvényes eszközzel élni fognak a cigányság ellen irányuló szélsőséges megnyilvánulások visszaszorításáért.","shortLead":"Minden törvényes eszközzel élni fognak a cigányság ellen irányuló szélsőséges megnyilvánulások visszaszorításáért.","id":"20200602_oro_jogi_lepesek_rasszizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d2dd222-5531-429b-becc-d32a7b5ca06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961a79fc-b4e5-48af-ab48-4fec213032c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_oro_jogi_lepesek_rasszizmus","timestamp":"2020. június. 02. 11:47","title":"Feljelentheti a Mi Hazánkat az Országos Roma Önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad59f29-e301-4d3f-9af3-04e677ef9b59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oktatói Hálózat tiltakozik a kulturális dolgozók közalkalmazotti státuszának elvonása és az egyetemek alapítványi rendszerbe szervezése miatt.\r

\r

","shortLead":"Az Oktatói Hálózat tiltakozik a kulturális dolgozók közalkalmazotti státuszának elvonása és az egyetemek alapítványi...","id":"20200602_A_kozalkalmazotti_bertabla_azert_avult_el_mert_a_kormany_tiz_eve_nem_tartja_karban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bad59f29-e301-4d3f-9af3-04e677ef9b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3560d5-aa48-4f41-af45-180c38e7ee82","keywords":null,"link":"/kultura/20200602_A_kozalkalmazotti_bertabla_azert_avult_el_mert_a_kormany_tiz_eve_nem_tartja_karban","timestamp":"2020. június. 02. 10:04","title":"„A közalkalmazotti bértábla azért avult el, mert a kormány tíz éve nem tartja karban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e51da17-11e0-47ce-9436-f5c9b6ef320f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrök jó ideig sehol, egy megvert ember és egy égő autó maradt az eset után. ","shortLead":"Rendőrök jó ideig sehol, egy megvert ember és egy égő autó maradt az eset után. ","id":"20200601_Teljes_a_kaosz_az_USAban__ijjal_jelent_meg_egy_ferfi_a_tuntetesen_hamar_megbanta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e51da17-11e0-47ce-9436-f5c9b6ef320f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae84c3db-7f7c-48dd-90db-d11051829c01","keywords":null,"link":"/elet/20200601_Teljes_a_kaosz_az_USAban__ijjal_jelent_meg_egy_ferfi_a_tuntetesen_hamar_megbanta","timestamp":"2020. június. 01. 18:59","title":"Teljes a káosz az USA-ban – íjjal jelent meg egy férfi a tüntetésen, hamar megbánta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c8737e-695d-408b-a2c1-401f1c7be362","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy ágazat, amelynek szereplői a koronavírus-járvány idején sem panaszkodnak: a napelemek telepítése nemhogy elakadt volna a karantén idején, hanem lendületet kapott. Mi több, a HVG értesülései szerint a kormány gazdaságvédelmi akciótervében is szerepe lesz.","shortLead":"Egy ágazat, amelynek szereplői a koronavírus-járvány idején sem panaszkodnak: a napelemek telepítése nemhogy elakadt...","id":"202022__virusallo_napelemek__uj_palyazatok__aforint_bosszuja__napfenyes_siker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9c8737e-695d-408b-a2c1-401f1c7be362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd7acee-f29a-45f2-9e39-c8ceb4b40185","keywords":null,"link":"/360/202022__virusallo_napelemek__uj_palyazatok__aforint_bosszuja__napfenyes_siker","timestamp":"2020. június. 02. 12:30","title":"Járvány idején is aranybánya a napenergia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a71ed-900d-4701-b57f-2c1bf4ef3df6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írta egy közöségi oldalon a magyar fiatal, hogy többek között Budapesten fog merényletet elkövetni. A TEK szombaton meglátogatta. ","shortLead":"Azt írta egy közöségi oldalon a magyar fiatal, hogy többek között Budapesten fog merényletet elkövetni. A TEK szombaton...","id":"20200602_budapest_terrorcselekmeny_tek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=807a71ed-900d-4701-b57f-2c1bf4ef3df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8681200-8077-4e68-8d67-d0d22cb5c846","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_budapest_terrorcselekmeny_tek","timestamp":"2020. június. 02. 11:59","title":"Budapesti terrorcselekménnyel „viccelt”, kiment hozzá a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]