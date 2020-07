Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Sony meghallhatta a rajongók óhaját, miszerint jó lenne, ha több PlayStation 5 készülne az eredetileg tervezettnél.","shortLead":"A jelek szerint a Sony meghallhatta a rajongók óhaját, miszerint jó lenne, ha több PlayStation 5 készülne az eredetileg...","id":"20200715_sony_playstation_5_ps5_gyartasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f606dcb1-e27a-4541-bddf-90ea926a852f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_sony_playstation_5_ps5_gyartasa","timestamp":"2020. július. 15. 16:03","title":"Akkora az érdeklődés a PlayStation 5 iránt, hogy megduplázza a gyártást a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422dc007-1f3e-4957-bf61-810103417580","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ilyen kivégzéseket még 2003-ban, George W. Bush elnöksége idején állították le.","shortLead":"Az ilyen kivégzéseket még 2003-ban, George W. Bush elnöksége idején állították le.","id":"20200714_szovetsegi_birosag_fogva_tartott_halalbuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=422dc007-1f3e-4957-bf61-810103417580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea775179-9285-46bc-ad34-7667341bd973","keywords":null,"link":"/vilag/20200714_szovetsegi_birosag_fogva_tartott_halalbuntetes","timestamp":"2020. július. 14. 16:47","title":"Tizenhét év után először végeztek ki szövetségi bíróság által elítélt rabot az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolák neve és címe között letölthető táblázatban lehet böngészni. ","shortLead":"Az iskolák neve és címe között letölthető táblázatban lehet böngészni. ","id":"20200715_Osztol_491_intezmenyben_allhatnak_munkaba_iskolaorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b50f8f41-1811-48af-ae5e-04a80589018a","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_Osztol_491_intezmenyben_allhatnak_munkaba_iskolaorok","timestamp":"2020. július. 15. 12:23","title":"Közzétették a listát: 491 intézményben állhatnak munkába iskolaőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f6d058-79f3-4f4f-b71e-4297fd64148a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki kíváncsi arra, milyen illata van az űrnek, az akár parfüm formájában is elérheti.","shortLead":"Ha valaki kíváncsi arra, milyen illata van az űrnek, az akár parfüm formájában is elérheti.","id":"20200716_eau_de_space_ur_illatu_parfum_kickstarter_rendelesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75f6d058-79f3-4f4f-b71e-4297fd64148a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca3b7da-6146-469c-971f-ded1d0f48513","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_eau_de_space_ur_illatu_parfum_kickstarter_rendelesek","timestamp":"2020. július. 16. 10:33","title":"Ezrével rendelik az emberek az űr illatú parfümöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48bca6a-cb69-4d51-be86-cbe1874e86ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legkorábban április közepétől állnak rendelkezésre tartósított minták az NNK szerint. Viszont azóta az egész országot lefedik a vizsgálatok.","shortLead":"Legkorábban április közepétől állnak rendelkezésre tartósított minták az NNK szerint. Viszont azóta az egész országot...","id":"20200715_koronavirus_kimutatassa_szennyviz_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a48bca6a-cb69-4d51-be86-cbe1874e86ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536780c9-994b-4314-8c0c-ea1dc0f6fefb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_koronavirus_kimutatassa_szennyviz_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 15. 17:33","title":"A magyar szennyvízből valószínűleg már nem derül ki, mikor ért ide a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kontinens néhány államában rövidesen többek is rácsatlakozhatnak a Starlink-hálózatra. A művelethez egy különleges eszközre van szükség, amelyet a SpaceX biztosít.","shortLead":"Az amerikai kontinens néhány államában rövidesen többek is rácsatlakozhatnak a Starlink-hálózatra. A művelethez...","id":"20200715_spacex_internet_modem_starlink_muhold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4041e090-7802-4d65-b67b-c6c182a84197","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_spacex_internet_modem_starlink_muhold","timestamp":"2020. július. 15. 09:33","title":"A SpaceX elkezdte kiküldeni a “tányérokat”, amelyekkel fogható az űrbéli internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31b9d21-88f7-4552-b38e-830eaf068882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus Intézet júniusi felmérése szerint az ellenzéki szavazók teljes összefogást akarnak.","shortLead":"A Publicus Intézet júniusi felmérése szerint az ellenzéki szavazók teljes összefogást akarnak.","id":"20200715_orban_viktor_karacsony_gergely_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f31b9d21-88f7-4552-b38e-830eaf068882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f74a84-4585-408f-8321-68163a954dde","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_orban_viktor_karacsony_gergely_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2020. július. 15. 06:50","title":"Orbánt és Karácsonyt szinte ugyanannyian kedvelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a990d0bd-2ef4-4d8f-926a-3b8bdc293d95","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Külföldön mind népszerűbbek a \"maradék nélkül\" mozgalmak, amelyek célja, hogy akár állatot is, zöldségeket is hulladék nélkül használjanak fel. De miként jutottunk el onnan, hogy egy csirkének a csont kivételével mindenét feldolgozták, addig, hogy sokan ma már csak a mellfilét hajlandóak megenni? Szabó Esztivel, a Felelős Gasztrohős kommunikációs vezetőjével a hulladékmentes étkezésről beszélgettünk, miként arról is, mennyi mindenről nem tudjuk, hogy egyébként ehető.","shortLead":"Külföldön mind népszerűbbek a \"maradék nélkül\" mozgalmak, amelyek célja, hogy akár állatot is, zöldségeket is hulladék...","id":"20200714_szaboeszti_tudatossag_elelmiszer_hulladek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a990d0bd-2ef4-4d8f-926a-3b8bdc293d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a84abec-9a5a-4684-8873-889888f0830f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200714_szaboeszti_tudatossag_elelmiszer_hulladek","timestamp":"2020. július. 14. 16:00","title":"\"Ha fél órán át pucolod a krumplit, jobban odafigyelsz arra, hogy az étel ne menjen a szemétbe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]