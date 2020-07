Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De legalább esőre nem kell számítani.","shortLead":"De legalább esőre nem kell számítani.","id":"20200714_Napkozben_kellemes_meleg_este_szokatlan_huvos_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de8429e-eecf-4747-a57d-aea6eeb4c953","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Napkozben_kellemes_meleg_este_szokatlan_huvos_lesz","timestamp":"2020. július. 14. 05:06","title":"Napközben kellemes meleg, este szokatlan hűvös lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f195964a-fad3-41b8-8927-6c19421a3fc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda 0 órától szigorodnak a belépés feltételei, a fertőzött országokból érkezőknek alapesetben karanténba kell vonulniuk, amit csak negatív PCR-teszttel lehet két hétnél korábban elhagyni.","shortLead":"Szerda 0 órától szigorodnak a belépés feltételei, a fertőzött országokból érkezőknek alapesetben karanténba kell...","id":"20200712_Gulyas_kormany_dontes_koronavirus_hatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f195964a-fad3-41b8-8927-6c19421a3fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3debd7e2-c3b5-416b-b72a-36593a0993b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_Gulyas_kormany_dontes_koronavirus_hatar","timestamp":"2020. július. 12. 11:15","title":"Gulyás: Ismét karanténba kell vonulni a fertőzött országokból érkező magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feea9551-6ce6-4c5c-91b4-dd0d8765d79e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tizenkét élő közvetítésből álló sorozatot indít a New York-i Metropolitan Opera (MET) festői európai és amerikai helyszínekről olyan világsztárok szereplésével, mint Anna Netrebko, Diana Damrau vagy Jonas Kaufmann.\r

\r

","shortLead":"Tizenkét élő közvetítésből álló sorozatot indít a New York-i Metropolitan Opera (MET) festői európai és amerikai...","id":"20200712_Elo_kozvetitesek_sorozatat_inditja_a_New_Yorki_Metropolitan_Opera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feea9551-6ce6-4c5c-91b4-dd0d8765d79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9ffbaa-495b-4c07-b1fb-97355d47bf07","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Elo_kozvetitesek_sorozatat_inditja_a_New_Yorki_Metropolitan_Opera","timestamp":"2020. július. 12. 20:48","title":"Élő közvetítések sorozatát indítja a New York-i Metropolitan Opera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Továbbra is kérdés, lesz-e tűzijáték augusztus 20-án, tömegbukás volt egy hazai kerékpárversenyen, a lengyel elnökválasztás nagyon szoros eredményt hoz. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Továbbra is kérdés, lesz-e tűzijáték augusztus 20-án, tömegbukás volt egy hazai kerékpárversenyen, a lengyel...","id":"20200713_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e149e9-7fe4-4438-bfe7-ada785e5d9cf","keywords":null,"link":"/360/20200713_Radar360","timestamp":"2020. július. 13. 08:00","title":"Radar360: Újra korlátozásokat hoz a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac88847-ca52-4265-8ce7-fab39cf0b9aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Lehet, hogy olyan kókusztejet iszik, ami majommunka árán került a polcokra? Állatvédők nyomására több ezer európai üzlet vette ki a kínálatából a makákók kizsákmányolásával begyűjtött kókuszokat. Arról megoszlanak a vélemények, hogy mekkora az országban a majommunka mértéke.","shortLead":"Lehet, hogy olyan kókusztejet iszik, ami majommunka árán került a polcokra? Állatvédők nyomására több ezer európai...","id":"20200713_Majommunkamentesseget_igazolo_cimkevel_arusitjak_a_jovoben_a_thaifoldi_kokuszdiot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bac88847-ca52-4265-8ce7-fab39cf0b9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc6b5c6-f42c-4ff3-a382-5382218b8e98","keywords":null,"link":"/zhvg/20200713_Majommunkamentesseget_igazolo_cimkevel_arusitjak_a_jovoben_a_thaifoldi_kokuszdiot","timestamp":"2020. július. 13. 11:55","title":"Majommunka-mentességet igazoló címkével árusítják a jövőben a thaiföldi kókuszdiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7841bfd5-ce31-4f67-8604-af48071345a3","c_author":"Balla Györgyi - Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"Szinte az egész ország megmozdult, hogy ne épüljön ötcsillagos, 120 szobás luxusszálloda a kiemelt természetvédelmi területen. A polgármester ígéri, lakossági fórumokat tart a következő napokban a beruházásról. ","shortLead":"Szinte az egész ország megmozdult, hogy ne épüljön ötcsillagos, 120 szobás luxusszálloda a kiemelt természetvédelmi...","id":"20200712_Elforditottuk_a_fejunket_oriasi_hiba_volt__civilek_tuntettek_a_tatai_Oregto_partjara_tervezett_luxusszalloda_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7841bfd5-ce31-4f67-8604-af48071345a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbce1eb1-88eb-470d-9130-c51e59ffc649","keywords":null,"link":"/kkv/20200712_Elforditottuk_a_fejunket_oriasi_hiba_volt__civilek_tuntettek_a_tatai_Oregto_partjara_tervezett_luxusszalloda_ellen","timestamp":"2020. július. 12. 17:30","title":"\"Elfordítottuk a fejünket, óriási hiba volt\" - civilek tüntettek a tatai Öreg-tó partjára tervezett luxusszálloda ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump kettős stratégiával próbálja majd felvenni a harcot a kedvezőtlen körülményekkel: az amerikai elnök először újból felszítja a kereskedelmi háborút és felerősíti a Kína-ellenes retorikát, ezzel bűnbak-szerepbe kényszerítve az USA nagy ellenlábasát, majd minden létező eszközzel nekilát felpörgetni a gazdaságot, hogy az novemberre teljes gőzzel dübörögjön – vélik a Fidelity International elemzői.","shortLead":"Donald Trump kettős stratégiával próbálja majd felvenni a harcot a kedvezőtlen körülményekkel: az amerikai elnök...","id":"20200712_Trump_ismet_nekimegy_Kinanak__velik_az_elemzok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6da41e-2ea5-4216-bf99-01eadaaa77dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200712_Trump_ismet_nekimegy_Kinanak__velik_az_elemzok","timestamp":"2020. július. 12. 15:23","title":"Trump ismét nekimegy Kínának – vélik az elemzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2533da3-b05f-4741-acf9-fd05b6cebd96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bentayga bőven 600 lóerő feletti Speed kivitele a továbbiakban nem lesz kapható nálunk.","shortLead":"A Bentayga bőven 600 lóerő feletti Speed kivitele a továbbiakban nem lesz kapható nálunk.","id":"20200713_bucsut_kell_intenunk_a_bentley_legerosebb_divatterepjarojanak_bentayga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2533da3-b05f-4741-acf9-fd05b6cebd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9719c186-98db-419d-965c-5d979538fafe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_bucsut_kell_intenunk_a_bentley_legerosebb_divatterepjarojanak_bentayga","timestamp":"2020. július. 13. 07:59","title":"Búcsút kell intenünk a Bentley legerősebb divatterepjárójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]