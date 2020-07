A Donald Trump elleni per lehetőségeit méri fel Neil Young azért, mert az elnök használja a zenéjét. Erről a weboldalán írt, megemlítve, hogy bár ez korábban is felmerült, de egészen mostanáig elvetette a per ötletét.

Most azonban ismét fontolgatja, főként amiatt, mert az amerikai kormány szövetségi erőket küldött Portlandbe, és több más oregoni városba. Portlandben – amely a nyugati parti Oregon állam legnagyobb városa – már több mint ötven napja tartanak a gyakran erőszakba torkolló tüntetések.

Neil Young egy videóról is ír, amelyen a szövetségi erők gázspray-vel fújják le a tengerészet egyik veteránját, és eltörik a kezét.

Neil Young mellett több más zenész is kifogásolta, hogy Trump kampányeseményein felhangzanak a dalaik. „Képzeljétek el, milyen érzés meghallani a Rockin' in the Free Worldöt ennek az elnöknek a beszéde után, mintha csak az ő himnusza lenne. Nem azért írtam” – indokolta a per létjogosultságát.