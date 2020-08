Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elütött egy embert egy tehervonat a siófoki állomáson - közölte a Mávinform szombaton az MTI-vel.","shortLead":"Elütött egy embert egy tehervonat a siófoki állomáson - közölte a Mávinform szombaton az MTI-vel.","id":"20200801_Gazolt_a_vonat_Siofoknal_kesesek_varhatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a25ab91-62c4-45e3-8453-19872ae4c43a","keywords":null,"link":"/itthon/20200801_Gazolt_a_vonat_Siofoknal_kesesek_varhatok","timestamp":"2020. augusztus. 01. 11:26","title":"Gázolt a vonat Siófoknál, késések várhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b5e86f-0464-4428-ab28-1edc633d9fe9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rupert Murdoch fia távozott a Fox televíziót is tulajdonló médiavállalat igazgatóságából.","shortLead":"Rupert Murdoch fia távozott a Fox televíziót is tulajdonló médiavállalat igazgatóságából.","id":"20200801_A_szerkesztosegi_iranyvonalbol_lett_konfliktus_az_egyik_legnagyobb_mediabirodalom_igazgatosagaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69b5e86f-0464-4428-ab28-1edc633d9fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43117eae-c339-47cd-80ca-5caaf3423f09","keywords":null,"link":"/kultura/20200801_A_szerkesztosegi_iranyvonalbol_lett_konfliktus_az_egyik_legnagyobb_mediabirodalom_igazgatosagaban","timestamp":"2020. augusztus. 01. 08:22","title":"A „szerkesztőségi irányvonalból” lett konfliktus az egyik legnagyobb médiabirodalom igazgatóságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ac890c-59ac-4ed8-8b97-b51d1f123c62","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rasovszky Kristóf teljesítette a leggyorsabban az 5200 méteres távot.","shortLead":"Rasovszky Kristóf teljesítette a leggyorsabban az 5200 méteres távot.","id":"20200801_Uj_csuccsal_nyert_a_Balatonatuszas_gyoztese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0ac890c-59ac-4ed8-8b97-b51d1f123c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e201300c-6bd7-4950-ad86-81fefeaffa67","keywords":null,"link":"/sport/20200801_Uj_csuccsal_nyert_a_Balatonatuszas_gyoztese","timestamp":"2020. augusztus. 01. 11:10","title":"Új csúccsal nyert a Balaton-átúszás győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20200801_Naponta_tobb_szaz_uj_fertozott_van_a_nyugatbalkani_orszagokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bd2a46-82c9-49d4-bb32-f567af34f721","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Naponta_tobb_szaz_uj_fertozott_van_a_nyugatbalkani_orszagokban","timestamp":"2020. augusztus. 01. 10:45","title":"Naponta több száz új fertőzött van a nyugat-balkáni országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bff2da4-51a6-436d-8294-83c51cb4f366","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HLV2514 nevű, Amor típusú kisbolygó a következő egymillió évben közelítheti meg a Földet.","shortLead":"A HLV2514 nevű, Amor típusú kisbolygó a következő egymillió évben közelítheti meg a Földet.","id":"20200731_foldkozeli_aszteroida_kisbolygo_indiai_iskolasok_diakok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bff2da4-51a6-436d-8294-83c51cb4f366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00d03ec-e427-4623-be13-9f5e18130736","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_foldkozeli_aszteroida_kisbolygo_indiai_iskolasok_diakok","timestamp":"2020. július. 31. 13:03","title":"Indiai iskolások fedeztek fel egy aszteroidát, amely veszélyesen közel jöhet hozzánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b21ef37-7b98-4fb4-bba0-a2c7856c5fad","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Ritka alkalom, hogy egy játékfejlesztő úgy dönt: az eredeti koncepció helyett végül mégis olyan terméket készít, amilyenre a közönség vágyik. A Torchlight-sorozat legújabb része ennek szellemében készül, és bizonyos részei már most, a megjelenés előtt is játszhatók. Kipróbáltuk.","shortLead":"Ritka alkalom, hogy egy játékfejlesztő úgy dönt: az eredeti koncepció helyett végül mégis olyan terméket készít...","id":"20200801_torchlight_iii_teszt_kritika_velemeny_arpg_jatek_pc_re","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b21ef37-7b98-4fb4-bba0-a2c7856c5fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ba190d-5acf-474b-9025-fe3c784e1ccc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200801_torchlight_iii_teszt_kritika_velemeny_arpg_jatek_pc_re","timestamp":"2020. augusztus. 01. 20:00","title":"Új rész készül a meseszerű Diablóhoz, már kipróbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7e15b5-ac76-4cde-ba84-5965d4b73e30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az olasz bíróság indoklása szerint a buszvezető alvászavara okozta a tragédiát.","shortLead":"Az olasz bíróság indoklása szerint a buszvezető alvászavara okozta a tragédiát.","id":"20200731_Veronai_buszbaleset_buntetes_Olaszorszagb_sofor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a7e15b5-ac76-4cde-ba84-5965d4b73e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52669c0-0425-4711-a71a-3c349d101866","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Veronai_buszbaleset_buntetes_Olaszorszagb_sofor","timestamp":"2020. július. 31. 19:08","title":"Veronai buszbaleset: példátlan büntetést kapott Olaszországban a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Letartóztatták Dél-Koreában a helyi hatóságok a Sincshondzsi vallási szekta alapítóját - jelentette szombaton az Asia Today napilap.","shortLead":"Letartóztatták Dél-Koreában a helyi hatóságok a Sincshondzsi vallási szekta alapítóját - jelentette szombaton az Asia...","id":"20200801_Letartoztattak_a_delkoreai_koronavirusjarvany_kitoresenek_fo_feleloset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02076fc7-fedc-4569-ab39-eaa4acf99e4e","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Letartoztattak_a_delkoreai_koronavirusjarvany_kitoresenek_fo_feleloset","timestamp":"2020. augusztus. 01. 19:38","title":"Letartóztatták a dél-koreai koronavírus-járvány kitörésének fő felelősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]