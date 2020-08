Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"633263ae-a250-42f0-a529-7308f8dc8150","c_author":"Polgár György","category":"360","description":"Élelmiszerek importjának leállításával reagált Oroszország az ukrajnai konfliktus miatt több mint öt éve bevezetett nyugati gazdasági szankciókra. Mezőgazdaságának ez kifejezetten jót tett.","shortLead":"Élelmiszerek importjának leállításával reagált Oroszország az ukrajnai konfliktus miatt több mint öt éve bevezetett...","id":"202030__orosz_mezogazdasag__euembargo__fellendules__bajbol_haszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=633263ae-a250-42f0-a529-7308f8dc8150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30673f74-e07e-4f28-a974-c2131c2a6e1b","keywords":null,"link":"/360/202030__orosz_mezogazdasag__euembargo__fellendules__bajbol_haszon","timestamp":"2020. augusztus. 03. 14:00","title":"Oroszország még az EU-szankciókat is a maga javára fordította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc36e3ac-dd74-4938-8870-1a7a17266d83","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miközben újabb hét állami egyetem került át alapítványi fenntartásba, úgy tűnik, az egész felsőoktatás finanszírozási rendszerében változások várhatók. Bódis József felsőoktatási államtitkár osztrák mintáról beszél, de tulajdonképpen a 2011 előtti magyar elosztás térhet vissza.","shortLead":"Miközben újabb hét állami egyetem került át alapítványi fenntartásba, úgy tűnik, az egész felsőoktatás finanszírozási...","id":"202031__felsooktatas__finanszirozas__osztrak_modell__ujrahasznositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc36e3ac-dd74-4938-8870-1a7a17266d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2bf21de-9892-4206-9e93-5a87a9bb4a8e","keywords":null,"link":"/360/202031__felsooktatas__finanszirozas__osztrak_modell__ujrahasznositas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 07:00","title":"Osztrák mintát emlegetnek az egyetemeknél, pedig csak a régi rendszerre térünk vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad0cefc-9eab-4043-b9fe-7fe62d81afa2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A 24 órás jeggyel a MÁV, a Volánbusz, a HÉV és a Mahart helyi járatai is igénybe vehetők. ","shortLead":"A 24 órás jeggyel a MÁV, a Volánbusz, a HÉV és a Mahart helyi járatai is igénybe vehetők. ","id":"20200804_Uj_osszevont_kozlekedesi_napijegyet_vezettek_be_a_Dunakanyarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ad0cefc-9eab-4043-b9fe-7fe62d81afa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3c86b5-cac8-4795-864e-7be620294d1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_Uj_osszevont_kozlekedesi_napijegyet_vezettek_be_a_Dunakanyarban","timestamp":"2020. augusztus. 04. 14:59","title":"Szerdától egy jeggyel járhatjuk be az egész Dunakanyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72da4dcc-082b-411f-86de-06d40714c220","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Duncan Campbell állapotáról az együttes adott hírt.","shortLead":"Duncan Campbell állapotáról az együttes adott hírt.","id":"20200804_Agyverzest_kapott_a_UB40_enekese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72da4dcc-082b-411f-86de-06d40714c220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08c7f4e-14b2-4914-bb21-5a0781b9ce16","keywords":null,"link":"/kultura/20200804_Agyverzest_kapott_a_UB40_enekese","timestamp":"2020. augusztus. 04. 14:58","title":"Agyvérzést kapott a UB40 énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy fehérjepor és a Zero Bar fehérjeszelet összetevőiről sem írtak igazat a termékek címkéin.\r

\r

","shortLead":"Négy fehérjepor és a Zero Bar fehérjeszelet összetevőiről sem írtak igazat a termékek címkéin.\r

\r

","id":"20200804_gvh_buntetes_biotech_usa_jlm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05369b0-7dd6-4964-845b-920b218d5473","keywords":null,"link":"/kkv/20200804_gvh_buntetes_biotech_usa_jlm","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:57","title":"Százmilliós büntetést kapott a BioTech USA és a JLM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76df3e73-28dd-4e32-8263-e904a2f2b191","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Folyamatosan zöldíti az osztrák főváros a villamos- és buszmegállókat, hogy a melegben való várakozás kellemesebben teljen. Egy kísérleti projekt keretében a parlamenttel szembeni villamosváró most ráadásul díszbe öltözik: virágok kerülnek a hátuljára és a tetejére is.\r

\r

","shortLead":"Folyamatosan zöldíti az osztrák főváros a villamos- és buszmegállókat, hogy a melegben való várakozás kellemesebben...","id":"20200804_A_becsi_parlament_mellett_kiviragzott_a_villamosmegallo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76df3e73-28dd-4e32-8263-e904a2f2b191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7a5312-4cc9-4a11-b060-aa67e36cc60c","keywords":null,"link":"/elet/20200804_A_becsi_parlament_mellett_kiviragzott_a_villamosmegallo","timestamp":"2020. augusztus. 04. 12:28","title":"A bécsi parlament mellett kivirágzik a villamosmegálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8591884c-b65c-4d27-9218-0aa076bb1638","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két férfi inzultálta az Amszterdamból Ibizára tartó gép utasait, mire azok nekik estek.","shortLead":"Két férfi inzultálta az Amszterdamból Ibizára tartó gép utasait, mire azok nekik estek.","id":"20200803_verekedes_maszk_ibiza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8591884c-b65c-4d27-9218-0aa076bb1638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b365db-f7f3-48db-ba7f-e178dfad7575","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_verekedes_maszk_ibiza","timestamp":"2020. augusztus. 03. 15:23","title":"Ketten nem akartak maszkot venni egy repülőn – videón, ahogy ezután egymásnak estek az utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92caec4b-97cd-4e46-9ce1-726a2444f13b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Távozó Indexesek Facebook-oldalán jelent meg egy kép, ami arra utalhat, hogy lesz új lap.","shortLead":"A Távozó Indexesek Facebook-oldalán jelent meg egy kép, ami arra utalhat, hogy lesz új lap.","id":"20200803_index_lesz_masik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92caec4b-97cd-4e46-9ce1-726a2444f13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c864de-a25b-4383-88b9-2ee6fbae5448","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_index_lesz_masik","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:34","title":"Üzentek a távozó indexesek: Lesz másik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]