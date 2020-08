Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d94f952-3fd8-40b3-b027-2f1a86d0303a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vitorlások utasainak és úszóknak segített a rendőrség.","shortLead":"Vitorlások utasainak és úszóknak segített a rendőrség.","id":"20200803_Rendorseg_mentes_Balaton_hetvege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d94f952-3fd8-40b3-b027-2f1a86d0303a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07b5ccd-02fc-4a3b-894f-1044046972f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_Rendorseg_mentes_Balaton_hetvege","timestamp":"2020. augusztus. 03. 19:17","title":"18 embert kellett kimenteni a Balatonból a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c5fb95-df0c-4df8-9e40-42496cb89a4e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rájátszás döntőjében, hosszabbítás után harcolták ki a feljutást.","shortLead":"A rájátszás döntőjében, hosszabbítás után harcolták ki a feljutást.","id":"20200805_Ujra_az_angol_elso_osztalyban_a_Fulham","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19c5fb95-df0c-4df8-9e40-42496cb89a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5aa154-7918-458d-bae7-c813961af0d1","keywords":null,"link":"/sport/20200805_Ujra_az_angol_elso_osztalyban_a_Fulham","timestamp":"2020. augusztus. 05. 10:55","title":"Újra az angol első osztályban a Fulham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idősek, községben és fővárosban élők, valamint az alacsony végzettségűek körében vannak legtöbben azok, akik nem tudtak legalább annyi gyümölcshöz jutni, mint tavaly.","shortLead":"Az idősek, községben és fővárosban élők, valamint az alacsony végzettségűek körében vannak legtöbben azok, akik nem...","id":"20200804_magyarok_fele_kevesebb_gyumolcsot_vett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9489e07b-bb12-4343-b2e6-d8d60a08744a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_magyarok_fele_kevesebb_gyumolcsot_vett","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:33","title":"A magyarok fele kevesebb gyümölcsöt eszik, mert nem tudja megfizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25aa28d4-6389-4392-8c39-3824220a9147","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sajtóértesülések szerint a volt uralkodó kenőpénzt fogadhatott el egy vasúti beruházás során.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint a volt uralkodó kenőpénzt fogadhatott el egy vasúti beruházás során.","id":"20200803_I_Janos_Karoly_Spanyolorszag_elhagyja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25aa28d4-6389-4392-8c39-3824220a9147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d70125-76ec-4405-8aae-0eb79ed84df8","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_I_Janos_Karoly_Spanyolorszag_elhagyja","timestamp":"2020. augusztus. 03. 20:12","title":"I. János Károly volt király elhagyja Spanyolországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy fehérjepor és a Zero Bar fehérjeszelet összetevőiről sem írtak igazat a termékek címkéin.\r

\r

","shortLead":"Négy fehérjepor és a Zero Bar fehérjeszelet összetevőiről sem írtak igazat a termékek címkéin.\r

\r

","id":"20200804_gvh_buntetes_biotech_usa_jlm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05369b0-7dd6-4964-845b-920b218d5473","keywords":null,"link":"/kkv/20200804_gvh_buntetes_biotech_usa_jlm","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:57","title":"Százmilliós büntetést kapott a BioTech USA és a JLM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80835f56-01da-4b1d-ab3c-ba1a81a79ee4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ma indult az iskolaőrök képzése, ennek apropóján a Duma Aktuál is megvizsgálta, milyen helyzetek adódhatnak a gyerekeket felügyelő biztonsági emberek hétköznapjaiban. ","shortLead":"Ma indult az iskolaőrök képzése, ennek apropóján a Duma Aktuál is megvizsgálta, milyen helyzetek adódhatnak...","id":"20200803_Duma_Aktual_Iskolaor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80835f56-01da-4b1d-ab3c-ba1a81a79ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd11e094-788e-4a89-99ed-6887b7552cf7","keywords":null,"link":"/360/20200803_Duma_Aktual_Iskolaor","timestamp":"2020. augusztus. 03. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ha az iskolaőr megállít gyorshajtásért, uzsonnával le lehet fizetni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2971de-151f-48cc-9c0c-ca55971ef696","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egyelőre csak néhány Pixel- és Samsung-telefon számára tette elérhetővé a Közeli megosztás nevű funkciót, de a következő hetekben tovább bővülhet majd a lista.","shortLead":"A Google egyelőre csak néhány Pixel- és Samsung-telefon számára tette elérhetővé a Közeli megosztás nevű funkciót, de...","id":"20200804_google_nearby_sharing_kozeli_megosztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c2971de-151f-48cc-9c0c-ca55971ef696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83135402-68c9-438b-9593-3abf6838cd3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_google_nearby_sharing_kozeli_megosztas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 20:08","title":"Régóta várt funkció érkezett az Androidba, fájlokat oszthatunk meg vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e842aa95-33be-4007-860b-48bf6c48c6e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma kerül sor a Samsung nagyon várt Galaxy Unpacked eseményére, amelyet – a koronavírus-járvány miatt – a virtuális térben rendeznek. Megmutatjuk, hogyan követheti nyomon ön is az eseményeket.","shortLead":"Ma kerül sor a Samsung nagyon várt Galaxy Unpacked eseményére, amelyet – a koronavírus-járvány miatt – a virtuális...","id":"20200805_samsung_galaxy_unpacked_2020_online_streameles_galaxy_note20_bemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e842aa95-33be-4007-860b-48bf6c48c6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca821c1-7c61-4e62-a9a7-4b359bcb9140","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_samsung_galaxy_unpacked_2020_online_streameles_galaxy_note20_bemutato","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:03","title":"Pár kattintással ön is élőben nézheti a Samsung mai nagy bemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]