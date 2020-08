Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"743f5277-757a-4295-aa4a-b99498a9ab92","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Magyarország egyik legnépszerűbb papját leállította a saját egyháza. Elvégezte ugyanazt, amit nagyban a NER. Pedig a megújuláshoz az esélyt éppen ezek a saját hangon, hiteles és autonóm személyként megszólalni képes \"sztárok\" adnák. Vélemény.","shortLead":"Magyarország egyik legnépszerűbb papját leállította a saját egyháza. Elvégezte ugyanazt, amit nagyban a NER. Pedig...","id":"202034_lassuk_uram_isten_mire_megyunk_ketten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=743f5277-757a-4295-aa4a-b99498a9ab92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d1fbb8-9450-4645-86f2-af8c7f242dfe","keywords":null,"link":"/360/202034_lassuk_uram_isten_mire_megyunk_ketten","timestamp":"2020. augusztus. 20. 12:00","title":"Tóta W.: Hodász atyával az egyház azt játszotta le kicsiben, amit a NER nagyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ca92a9-f41c-4616-980d-b691993b804e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy közvetlenül a vízparton, a szabadstrandon található 800 plusz 1200 négyzetméteres területről van szó.","shortLead":"Egy közvetlenül a vízparton, a szabadstrandon található 800 plusz 1200 négyzetméteres területről van szó.","id":"20200820_Eladjak_a_gardonyi_szabadstrand_egy_reszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69ca92a9-f41c-4616-980d-b691993b804e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a5b53c-c17c-475b-a2cd-67f1edef2792","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Eladjak_a_gardonyi_szabadstrand_egy_reszet","timestamp":"2020. augusztus. 20. 15:51","title":"Eladják a gárdonyi szabadstrand egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hosszú hétvége további részében is marad a 30 Celsius-fokos nyári meleg, vasárnap viszont várhatóan egy hidegfront érkezik - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"A hosszú hétvége további részében is marad a 30 Celsius-fokos nyári meleg, vasárnap viszont várhatóan egy hidegfront...","id":"20200820_Vasarnapig_velunk_marad_a_hoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d136ecf2-54b6-4ca2-95f6-5e822450f5b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Vasarnapig_velunk_marad_a_hoseg","timestamp":"2020. augusztus. 20. 17:22","title":"Vasárnapig velünk marad a hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közintézményekről visz el szivárványos zászlókat a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, most házkutatást tartottak nála.","shortLead":"Közintézményekről visz el szivárványos zászlókat a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, most házkutatást tartottak nála.","id":"20200819_novak_elod_rabositas_rendorseg_hazkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222713d1-f006-4803-83dc-32f7c8cdfa58","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_novak_elod_rabositas_rendorseg_hazkutatas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:51","title":"Rabosították Novák Elődöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6e3607-e1d3-405c-884a-bf1266b3b3c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába tette a járványveszély \"a teljes felsereglést lehetetlenné\", hosszú beszédet tartott Orbán Viktor augusztus 20-án az Összetartozás emlékhelyének átadásán, ahol kihirdette \"a trianoni száz év magyar magány\" korszakának lezárását, közölte, hogy minden magyar gyermek újabb őrhely, illetve azt, hogy \"tágabb hazánk, Európa hajója éppen megfeneklett, az évszázadok során megszerzett világpolitikai és világkereskedelmi pozíciója megbicsaklott\" és \" istentelen kozmosszal, a családok szivárványosításával, migrációval és nyitott társadalmakkal kísérletezik.\" Ezek után nem meglepő, hogy azt is kijelentette, hogy a Nyugat elvesztette vonzerejét \"a mi szemünkben\".","shortLead":"Hiába tette a járványveszély \"a teljes felsereglést lehetetlenné\", hosszú beszédet tartott Orbán Viktor augusztus 20-án...","id":"20200820_Orban_Viktor_szerint_a_Nyugat_elvesztette_vonzerejet_a_mi_szemunkben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d6e3607-e1d3-405c-884a-bf1266b3b3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4f7c5a-3720-4887-b9be-fe0e72866db5","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Orban_Viktor_szerint_a_Nyugat_elvesztette_vonzerejet_a_mi_szemunkben","timestamp":"2020. augusztus. 20. 11:54","title":"Orbán Viktor szerint a Nyugat elvesztette vonzerejét \"a mi szemünkben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a helyi közösségek fontosságára hívta fel a figyelmet az augusztus 20-a alkalmából közzétett bejegyzésében.","shortLead":"A főpolgármester a helyi közösségek fontosságára hívta fel a figyelmet az augusztus 20-a alkalmából közzétett...","id":"20200820_Karacsony_Zold_es_szocialis_fordulatra_van_szukseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b748b3-f1ec-4b85-a2b3-15a777a115b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Karacsony_Zold_es_szocialis_fordulatra_van_szukseg","timestamp":"2020. augusztus. 20. 13:05","title":"Karácsony: Zöld és szociális fordulatra van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnij repülőgépe rendkívüli leszállást hajtott végre Omszkban.\r

","shortLead":"Alekszej Navalnij repülőgépe rendkívüli leszállást hajtott végre Omszkban.\r

","id":"20200820_Mergezessel_vittek_korhazba_az_egyik_legnevesebb_orosz_ellenzeki_politikust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3785b9d5-be43-4ea4-aa0b-fb2bcbb3292b","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Mergezessel_vittek_korhazba_az_egyik_legnevesebb_orosz_ellenzeki_politikust","timestamp":"2020. augusztus. 20. 08:53","title":"Mérgezéssel vitték kórházba az egyik legnevesebb orosz ellenzéki politikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69f10eb-e77a-4f5b-8890-2ebb685d4765","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200820_Marabu_FekNyuz_Kiuzetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f69f10eb-e77a-4f5b-8890-2ebb685d4765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbe7139-2345-4561-bbb3-d33aee59c74a","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Marabu_FekNyuz_Kiuzetes","timestamp":"2020. augusztus. 20. 11:15","title":"Marabu FékNyúz: Kiűzetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]