[{"available":true,"c_guid":"417e285b-6d4d-409c-b862-44f43f93b025","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár poliovírus-mentes lett a kontinens, a betegség maga nem tűnt el véglegesen.","shortLead":"Bár poliovírus-mentes lett a kontinens, a betegség maga nem tűnt el véglegesen.","id":"20200825_Jarvanyos_gyermekbenulas_Afrika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=417e285b-6d4d-409c-b862-44f43f93b025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463c20bc-8511-4bbc-8a76-1b6a36847ab5","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Jarvanyos_gyermekbenulas_Afrika","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:19","title":"Sikerült megfékezni a járványos gyermekbénulást Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9a3d27d-c075-448a-8b40-8d110d6ae3e1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A svéd Hammarbynak megígérte a klub, lejátsszák a csütörtök esti selejtezőiket, de ezen kívül semmit nem tudnak ők sem.","shortLead":"A svéd Hammarbynak megígérte a klub, lejátsszák a csütörtök esti selejtezőiket, de ezen kívül semmit nem tudnak ők sem.","id":"20200825_A_Felcsut_megigerte_a_svedeknek_lesz_meccs_de_azt_nem_arultak_el_milyen_jatekosokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9a3d27d-c075-448a-8b40-8d110d6ae3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77856a4c-a808-41ba-ad98-ac410daa3e72","keywords":null,"link":"/sport/20200825_A_Felcsut_megigerte_a_svedeknek_lesz_meccs_de_azt_nem_arultak_el_milyen_jatekosokkal","timestamp":"2020. augusztus. 25. 20:56","title":"A Felcsút megígérte a svédeknek, lesz meccs, de azt nem árulták el, milyen játékosokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f5fed1-db06-44c4-a477-df507a3a043e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pannonia Golf & Country Golf Egyesületről van szó, amely a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó alcsútdobozi luxuslétesítményben működik.","shortLead":"A Pannonia Golf & Country Golf Egyesületről van szó, amely a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó alcsútdobozi...","id":"20200824_Milliokat_ad_az_allami_bank_az_alcsutdobozi_golfklubnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6f5fed1-db06-44c4-a477-df507a3a043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0574748-cf8f-46eb-ad9a-84376404f51c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_Milliokat_ad_az_allami_bank_az_alcsutdobozi_golfklubnak","timestamp":"2020. augusztus. 24. 16:56","title":"Milliókat ad az állami bank az alcsútdobozi golfklubnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Neuralink nevű vállalkozás csupán néhány éve dolgozik azon, hogy összekapcsolhassa az emberi agyat a számítógépekkel, de már tavaly is látható eredményt tudtak felmutatni. Napokra vagyunk az újabb bejelentéstől.","shortLead":"A Neuralink nevű vállalkozás csupán néhány éve dolgozik azon, hogy összekapcsolhassa az emberi agyat a számítógépekkel...","id":"20200825_elon_musk_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5440e8-df82-4bcc-825b-3ef36be6c6ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_elon_musk_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:03","title":"Komoly bejelentésre készül pénteken Elon Musk, indulhat az agy és a számítógép összekapcsolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9b9872-1433-450d-8e9f-4cd5c49036b3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Belerúgott az épület falába, üveget is hozzávágott.","shortLead":"Belerúgott az épület falába, üveget is hozzávágott.","id":"20200824_rongalas_mauzoleum_mike_klipforgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd9b9872-1433-450d-8e9f-4cd5c49036b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b86ac3-3525-4ff3-83c8-da51325ef355","keywords":null,"link":"/kultura/20200824_rongalas_mauzoleum_mike_klipforgatas","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:45","title":"Mauzóleumot rongált meg klipje forgatásán a magyar rapper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A regisztrált álláskeresők száma csökkent, az ellátás nélkülieké azonban emelkedett.","shortLead":"A regisztrált álláskeresők száma csökkent, az ellátás nélkülieké azonban emelkedett.","id":"20200824_munkanelkuliseg_allaskereses_munkaeropiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19b7ac5-04c6-4154-805d-07b81abdc6b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_munkanelkuliseg_allaskereses_munkaeropiac","timestamp":"2020. augusztus. 24. 20:50","title":"Ellátás nélkül maradt minden második álláskereső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ecf7cd-a255-4362-b3db-f98fdd0413da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ratko Mladic egykori szerb parancsnokot népirtásért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, ami ellen fellebbezett. Az ügyészség szerint a kérelmet el kell utasítani.","shortLead":"Ratko Mladic egykori szerb parancsnokot népirtásért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, ami ellen fellebbezett...","id":"20200825_ratko_mladic_per_meszaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84ecf7cd-a255-4362-b3db-f98fdd0413da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1d2db0-b979-46a5-81c7-079899811e08","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_ratko_mladic_per_meszaros","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:20","title":"Megkezdődött a Balkán mészárosának fellebbviteli pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a2e819-e94f-471f-b78f-d4fcb57cf8b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság jelentősen többe kerül, mint az elődje, cserébe viszont többet is tud.","shortLead":"Az újdonság jelentősen többe kerül, mint az elődje, cserébe viszont többet is tud.","id":"20200826_kiderult_a_zold_rendszamos_uj_vw_golf_gte_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9a2e819-e94f-471f-b78f-d4fcb57cf8b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab23c8c3-a258-4e04-a156-cd2c93eafdef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_kiderult_a_zold_rendszamos_uj_vw_golf_gte_ara","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:59","title":"Kiderült a zöld rendszámos új VW Golf GTE ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]