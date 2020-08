Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy stratégiai fórumon vesz részt hétfőn a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Egy stratégiai fórumon vesz részt hétfőn a magyar miniszterelnök.","id":"20200830_Orban_Viktor_Szloveniaba_utazik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acfe42d6-9e11-4e15-b511-9ab1c8141c01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_Orban_Viktor_Szloveniaba_utazik","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:45","title":"Orbán Viktor Szlovéniába utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e59a62-37f1-4bf6-8239-663b5ac6486c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Tüntetők menetoszlopai indultak el vasárnap délelőtt a Minszk központjában lévő Függetlenség tere felé, követelve Aljakszandr Lukasenka államfő lemondását, de helyszíni tudósítások szerint a rendőrök kordonokkal zárták le a tér felé vezető utcákat, és megkezdték a letartóztatásokat. Ezért a \"Béke és Igazságosság\" tiltakozó menet résztvevőinek egy része elindult az elnöki rezidenciához.","shortLead":"Tüntetők menetoszlopai indultak el vasárnap délelőtt a Minszk központjában lévő Függetlenség tere felé, követelve...","id":"20200830_Tuntetok_indultak_Minszk_kozpontja_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96e59a62-37f1-4bf6-8239-663b5ac6486c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1460964-622d-482a-bd9b-af9a7f70bb62","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_Tuntetok_indultak_Minszk_kozpontja_fele","timestamp":"2020. augusztus. 30. 14:08","title":"Tüntetők indultak Minszk központja felé, az elnöki rezidenciához, a rendőrök közbeavatkoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rekordszámú új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, de nem hunyt el senki koronavírus-fertőzésben az elmúlt nap.","shortLead":"Rekordszámú új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, de nem hunyt el senki koronavírus-fertőzésben az elmúlt nap.","id":"20200830_292_uj_fertozott_van_de_nem_hunyt_el_senki_a_koronavirustol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c73589-3427-426a-8833-c5697f9a6a82","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_292_uj_fertozott_van_de_nem_hunyt_el_senki_a_koronavirustol","timestamp":"2020. augusztus. 30. 09:45","title":"292 új fertőzött van, de nem hunyt el senki a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222d0965-386c-4e45-aa00-bc56e9549f70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GingerOfMods nevű Twitter-felhasználó egy 3D-nyomtatóval és egy nagy adag kreativitással zsugorított össze egy Nintendo Wiit.","shortLead":"A GingerOfMods nevű Twitter-felhasználó egy 3D-nyomtatóval és egy nagy adag kreativitással zsugorított össze...","id":"20200829_nintendo_wii_game_boy_color_3d_nyomtatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=222d0965-386c-4e45-aa00-bc56e9549f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcce76e6-4508-45d0-9bf4-8521e7b98e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_nintendo_wii_game_boy_color_3d_nyomtatas","timestamp":"2020. augusztus. 29. 17:03","title":"Videó: Fogták a Nintendo Wiit, és modern Game Boyt faragtak belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bb997e-4594-44df-a40a-714fe68acd29","c_author":"Ballai VInce - Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"A Tisza-tó népszerűségén is meglátszott, hogy a magyarok többsége belföldön töltötte az idei nyarát a járványhelyzet miatt. Ki horvátországi utat, ki más, távoli úticélokat cserélt le a második legnagyobb hazai tó partjára. Szezonzáró videós riport a tiszafüredi szabadstrandról.","shortLead":"A Tisza-tó népszerűségén is meglátszott, hogy a magyarok többsége belföldön töltötte az idei nyarát a járványhelyzet...","id":"20200829_tiszato_nyaralas_videos_riport_a_tiszafuredi_szabadstrandrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61bb997e-4594-44df-a40a-714fe68acd29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5245a773-1e4b-469d-be49-744de9ef14b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_tiszato_nyaralas_videos_riport_a_tiszafuredi_szabadstrandrol","timestamp":"2020. augusztus. 29. 17:00","title":" Kempingtől kempingig küldték az embereket a Tisza-tónál, annyian jöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ahogy egy tehén is lehet fehér, fekete, tarka, úgy diktatúrából is többféle van – véli a rendező, forgatókönyvíró.\r

\r

","shortLead":"Ahogy egy tehén is lehet fehér, fekete, tarka, úgy diktatúrából is többféle van – véli a rendező, forgatókönyvíró.\r

\r

","id":"20200831_Zelki_Janos_a_Szinmuveszetirol_Ahol_ilyesmi_az_orszag_egyeduralkodo_vezetojenek_utasitasara_megtortenhet_diktaturanak_nevezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3801c2b-eec1-4fd5-9bbd-1afd8f38e361","keywords":null,"link":"/kultura/20200831_Zelki_Janos_a_Szinmuveszetirol_Ahol_ilyesmi_az_orszag_egyeduralkodo_vezetojenek_utasitasara_megtortenhet_diktaturanak_nevezik","timestamp":"2020. augusztus. 31. 10:31","title":"Zelki János a Színművészetiről: „Ahol ilyesmi az ország egyeduralkodó vezetőjének utasítására megtörténhet, diktatúrának nevezik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b31a012b-1cca-4e42-a708-261f75c5aebf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Állítólag istenek mentek át a hídon valaha. Arról nincs fotó, a cicikről viszont van.","shortLead":"Állítólag istenek mentek át a hídon valaha. Arról nincs fotó, a cicikről viszont van.","id":"20200830_Harom_evet_kaphat_mert_egy_szent_hidon_meztelenkedett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b31a012b-1cca-4e42-a708-261f75c5aebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe75b05-3591-4769-a604-40359a641444","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Harom_evet_kaphat_mert_egy_szent_hidon_meztelenkedett","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:14","title":"Három évet kaphat, mert egy szent hídon meztelenkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Történelmi áttörésnek nevezte az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek megállapodását a kapcsolatok normalizálásáról vasárnap, Jeruzsálemben tett látogatásán Jared Kushner, a Fehér Ház közel-keleti főtanácsadója, Donald Trump amerikai elnök veje. Az Egyesült Arab Emírségek uralkodója hivatalosan is véget vetett Izrael bojkottjának.","shortLead":"Történelmi áttörésnek nevezte az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek megállapodását a kapcsolatok normalizálásáról...","id":"20200830_Kushner_tortenelmi_attores_Izrael_es_az_Emirsegek_megallapodasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2a396f-292e-4149-92a9-87018718ebc7","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_Kushner_tortenelmi_attores_Izrael_es_az_Emirsegek_megallapodasa","timestamp":"2020. augusztus. 30. 20:25","title":"Kushner: Történelmi áttörés Izrael és az Emírségek megállapodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]