[{"available":true,"c_guid":"98e75f21-5183-4b35-80fa-53ff45dc3e6c","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Éjféltől csak külön engedéllyel lehetnek nyitva a VII. kerület szórakozóhelyei, azonban tudomásunk szerint sok hely még várja a visszajelzést az önkormányzattól. Van, aki csak szóbelit kapott, így elég nagy a bizonytalanság a zárórával kapcsolatban. Arról többszöri ígéret ellenére sem kaptunk pontos számokat az önkormányzattól, hogy hány hely kapott mentességet az éjféli zárás alól, egy hete a kérelmezők harmadáról döntöttek.","shortLead":"Éjféltől csak külön engedéllyel lehetnek nyitva a VII. kerület szórakozóhelyei, azonban tudomásunk szerint sok hely még...","id":"20200826_bulinegyed_lejar_a_turlemi_idoszak_az_erzsebetvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98e75f21-5183-4b35-80fa-53ff45dc3e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4ff500-8464-4179-afa5-754155382920","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_bulinegyed_lejar_a_turlemi_idoszak_az_erzsebetvarosban","timestamp":"2020. augusztus. 26. 20:15","title":"Éjféltől vége a bulinak: életbe lép a csendrendelet a VII. kerületben, sokan még engedély nélkül maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd484ca-7782-4e2d-a8c7-352c6997a9dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei nyár egyik okostelefon-csemegéje lett az Asus játékosoknak szánt újabb eszköze, a ROG Phone 3. Kiderült, hogy pontosan mi is rejlik a belsejében, mi az, aminek örülhetnek a játékosok.","shortLead":"Az idei nyár egyik okostelefon-csemegéje lett az Asus játékosoknak szánt újabb eszköze, a ROG Phone 3. Kiderült...","id":"20200827_asus_rog_phone3_teardown_hutesi_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcd484ca-7782-4e2d-a8c7-352c6997a9dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be87207-290c-445b-8091-49097533453b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_asus_rog_phone3_teardown_hutesi_rendszer","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:03","title":"Darabjaira szedték a bivalyerős telefont, hogy kiderüljön, hogyan hűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709a87e3-8c49-4550-9af4-c6d7b171bad7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négy lakó és egy ápoló kapta el a koronavírust - jelentette be a város fideszes polgármestere.","shortLead":"Négy lakó és egy ápoló kapta el a koronavírust - jelentette be a város fideszes polgármestere.","id":"20200826_Ot_koronavirusos_beteg_van_egy_debreceni_idosotthonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=709a87e3-8c49-4550-9af4-c6d7b171bad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8346ceb-979b-4121-80ef-ccfacdaf069e","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Ot_koronavirusos_beteg_van_egy_debreceni_idosotthonban","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:16","title":"Öt koronavírusos beteg van egy debreceni idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70df3da2-d976-425e-9dfd-ccbbd7b99117","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jóval értéktelenebb kerettel győzött a Fradi Glasgow-ban, ráadásul kapura is alig lőtt ehhez.","shortLead":"Jóval értéktelenebb kerettel győzött a Fradi Glasgow-ban, ráadásul kapura is alig lőtt ehhez.","id":"20200827_fradi_celtic_bl_selejtezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70df3da2-d976-425e-9dfd-ccbbd7b99117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08520aa0-4efa-4bc2-a063-fd34d119d731","keywords":null,"link":"/sport/20200827_fradi_celtic_bl_selejtezo","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:36","title":"A legtöbben a skótok edzőjét hibáztatják a Fradi elleni vereségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész prosztatarákkal küzd, pár nappal korábban még úgy tűnt, teljesen legyőzte a betegséget.","shortLead":"A színész prosztatarákkal küzd, pár nappal korábban még úgy tűnt, teljesen legyőzte a betegséget.","id":"20200827_forgacs_gabor_prosztatarak_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27bb09f-bcbf-4ae7-a76b-ee2fbec20b95","keywords":null,"link":"/elet/20200827_forgacs_gabor_prosztatarak_korhaz","timestamp":"2020. augusztus. 27. 08:39","title":"Újra kórházba került Forgács Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közéleti témájú Tranzit fesztiválon, Tihanyban beszél majd a miniszterelnök. ","shortLead":"A közéleti témájú Tranzit fesztiválon, Tihanyban beszél majd a miniszterelnök. ","id":"20200825_orban_viktor_tranzit_tihany_beszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f770e5a-9a94-4517-a3a4-a2d653716d6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_orban_viktor_tranzit_tihany_beszed","timestamp":"2020. augusztus. 25. 19:36","title":"Orbán Tihanyban mondja el, milyen Magyarországot szeretne látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4b7518-57ce-4f83-9ccd-8aae97f58e20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz gyártó a több évtizedes múltra visszatekintő típus harmadik generációját tervezi piacra dobni.","shortLead":"Az orosz gyártó a több évtizedes múltra visszatekintő típus harmadik generációját tervezi piacra dobni.","id":"20200826_a_lada_a_vasarlokat_kerdezi_hogy_milyen_legyen_a_teljesen_uj_niva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f4b7518-57ce-4f83-9ccd-8aae97f58e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da526d45-25bd-4477-bd6a-a40bd4519f85","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_a_lada_a_vasarlokat_kerdezi_hogy_milyen_legyen_a_teljesen_uj_niva","timestamp":"2020. augusztus. 26. 06:41","title":"A Lada a vásárlókat kérdezi, hogy milyen legyen a teljesen új Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0eeca12-1934-45a2-8d68-58c9bd350e6b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan fest egy Volkswagen Bogár és egy Rolls-Royce szerelemgyereke.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan fest egy Volkswagen Bogár és egy Rolls-Royce szerelemgyereke.","id":"20200827_volksrolls_korbefotoztuk_az_egyedi_luxus_bogarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0eeca12-1934-45a2-8d68-58c9bd350e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f2aa82-734e-4145-b1d7-588552429e45","keywords":null,"link":"/cegauto/20200827_volksrolls_korbefotoztuk_az_egyedi_luxus_bogarat","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:21","title":"VolksRolls: körbefotóztuk az egyedi luxus Bogarat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]