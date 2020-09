Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53d37fa3-557e-41e1-8553-1384aebcba0e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Japán történetének leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnökeként mondott le Abe Sinzo, aki mozgásba hozta a gazdaságot, és politikai stabilitást teremtett, de hagyott tennivalót az utódjának is.","shortLead":"Japán történetének leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnökeként mondott le Abe Sinzo, aki mozgásba hozta...","id":"202036__abe_sinzo_tavozasa__megvaltozott_japan__megmaradt_feladatok__korszakzaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53d37fa3-557e-41e1-8553-1384aebcba0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2f7f2c-2478-40c0-8120-4bbaac4a925e","keywords":null,"link":"/360/202036__abe_sinzo_tavozasa__megvaltozott_japan__megmaradt_feladatok__korszakzaro","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:00","title":"Betegsége miatt távozik a japán kormányfő, és lezár egy korszakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs újabb koronavírustól elhunyt a kormányzati közlés szerint, a gyógyultak száma hattal nőtt.\r

","shortLead":"Ahogy azt a HVG korábban előre megírta, pénteken hivatalosan is református püspök-jelölt lett Balog Zoltán, volt emberi...","id":"20200905_Puspok_lehet_Balog_Zoltan_korabbi_miniszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef93ad9-98d4-4df1-a31c-6d0bee87ac6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Puspok_lehet_Balog_Zoltan_korabbi_miniszter","timestamp":"2020. szeptember. 05. 09:47","title":"Püspök lehet Balog Zoltán korábbi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beed40c4-4f22-4e42-a7d1-074ea00ce1c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmrendező a cseh újhullám egyik legismertebb alakja volt.","shortLead":"A filmrendező a cseh újhullám egyik legismertebb alakja volt.","id":"20200906_Elhunyt_Jiri_Menzel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beed40c4-4f22-4e42-a7d1-074ea00ce1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ae4cb4-e6ad-4f42-85c8-6361b1de457b","keywords":null,"link":"/kultura/20200906_Elhunyt_Jiri_Menzel","timestamp":"2020. szeptember. 06. 23:35","title":"Elhunyt Jirí Menzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"","category":"vilag","description":"A kormányfő szerint felmerült, hogy csak októbertől nyissanak meg az iskolák. Romániában ráadásul még egy ökormányzati választást is le kell bonyolítani szeptember végén.","shortLead":"A kormányfő szerint felmerült, hogy csak októbertől nyissanak meg az iskolák. Romániában ráadásul még egy ökormányzati...","id":"20200905_Tobb_mint_1200_uj_fertozott_bizonytalan_iskolakezdes_Romaniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e2b0a6-7277-47dc-b7ad-001a69aa3ae0","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Tobb_mint_1200_uj_fertozott_bizonytalan_iskolakezdes_Romaniaban","timestamp":"2020. szeptember. 05. 14:07","title":"Több mint 1200 új fertőzött, bizonytalan iskolakezdés Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]