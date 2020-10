Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbdb3ca5-77eb-4d81-8802-c6653125c4ef","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rendszerváltásig pálmafás inges fickók csinálták a diszkókat, két szám között végig beszélve az átkeverést. A 90-es évekre aztán Magyarországon is berobbant az elektronikus zene, épp akkor, mikor a fiatalok amúgy is úgy érezték: bármit megtehetnek. BP Underground Elektronikus zene, első rész.

","shortLead":"A rendszerváltásig pálmafás inges fickók csinálták a diszkókat, két szám között végig beszélve az átkeverést. A 90-es...","id":"20201020_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_1_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbdb3ca5-77eb-4d81-8802-c6653125c4ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3535372-f442-4e88-b502-0f1e50a5307a","keywords":null,"link":"/360/20201020_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_1_resz","timestamp":"2020. október. 20. 19:00","title":"Doku360: \"Olyan fehérzajos acidbuli volt, hogy ott mindenki megtért\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff6b70c-bda4-464e-ba0f-a91b7721dda9","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Antigén alapú tesztekkel akarja leszűrni az 5,4 milliós ország teljes lakosságát a szlovák kormány, a terv azonban nem mindenkinél aratott osztatlan sikert. Szakértők attól tartanak, hogy a teszt nem eléggé megbízható, ezért akár több tízezer fertőzött járkál majd azzal a tudattal, hogy semmi baja. A lakosság eközben a szervezetlenségre és a folyamatosan változó kommunikációra panaszkodik. Igor Matovic kormányfő szerint azonban vagy lezárják az országot, vagy tesznek valamit, hogy ezt elkerüljék. Szlovákiában több mint 33 ezer igazolt koronavírusos emberről tudnak, a szám múlt héten ugrott meg meredeken. Csak tegnap 2 ezer új fertőzettet azonosítottak. ","shortLead":"Antigén alapú tesztekkel akarja leszűrni az 5,4 milliós ország teljes lakosságát a szlovák kormány, a terv azonban nem...","id":"20201021_Szlovakia_koronavirus_teszteles_antigen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ff6b70c-bda4-464e-ba0f-a91b7721dda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18ed4cf-704f-4ff7-ad63-3655d62ce950","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_Szlovakia_koronavirus_teszteles_antigen","timestamp":"2020. október. 21. 17:00","title":"Most kiderül, hogy megtisztítható-e egy ország a vírustól, ha mindenkit letesztelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államokból is érkeznek orvosok a cseh egészségügyi intézményekbe.","shortLead":"Az Egyesült Államokból is érkeznek orvosok a cseh egészségügyi intézményekbe.","id":"20201021_Csehorszag_koronavirus_jarvany_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c21cdbd-c486-42f9-a1a8-166681f15fb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_Csehorszag_koronavirus_jarvany_korlatozas","timestamp":"2020. október. 21. 16:43","title":"Boltzár és kijárási tilalom: radikális lépéseket hoztak a csehek a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963bdf91-1677-4df2-9cf9-fc35915b9407","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Luxuskörülmények között utaztatta a szemetet U. Mihályné és társa, de kiegészítésként loptak is.","shortLead":"Luxuskörülmények között utaztatta a szemetet U. Mihályné és társa, de kiegészítésként loptak is.","id":"20201021_Porscheval_loptak_ki_a_szemettel_egyutt_a_cigarettat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=963bdf91-1677-4df2-9cf9-fc35915b9407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6221205-6b6c-4230-96e3-2e193582cc1d","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Porscheval_loptak_ki_a_szemettel_egyutt_a_cigarettat","timestamp":"2020. október. 21. 16:57","title":"Porschéval lopták a cigarettát a dohányboltból a szemétszállítók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d4a570-1bb0-45cb-9f69-97d4c972d9e8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Még a lövedéket is megtalálták, amelyik a katona halálát okozta. ","shortLead":"Még a lövedéket is megtalálták, amelyik a katona halálát okozta. ","id":"20201021_Olaszorszag_osztrak_magyar_katona_maradvanyai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81d4a570-1bb0-45cb-9f69-97d4c972d9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c58f1e8-4fbf-487b-b60a-0e60ca659893","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Olaszorszag_osztrak_magyar_katona_maradvanyai","timestamp":"2020. október. 21. 14:52","title":"Egy első világháborús osztrák–magyar katona maradványaira találtak rá Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e741fb-bcb9-4ad5-b91b-33c5f988631a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Perelik a magyar fapados légitársaságot, amiért egy nőnek azt mondták, csak házasság esetén ingyenes a névváltoztatás.","shortLead":"Perelik a magyar fapados légitársaságot, amiért egy nőnek azt mondták, csak házasság esetén ingyenes a névváltoztatás.","id":"20201021_wizzair_nevvaltoztatas_fapados","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41e741fb-bcb9-4ad5-b91b-33c5f988631a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c209fb33-03d5-4e9f-b394-3d4b98a570cd","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_wizzair_nevvaltoztatas_fapados","timestamp":"2020. október. 21. 14:28","title":"35 eurót kért az ingyenes névváltoztatásért a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 7,5 erősségű földmozgást mértek az alaszkai partoktól délkeletre. Az első után még öt kisebb rengés volt.","shortLead":"A 7,5 erősségű földmozgást mértek az alaszkai partoktól délkeletre. Az első után még öt kisebb rengés volt.","id":"20201020_foldrenges_alaszka_szokoarriado_cunami","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4c2a26-a5d2-4fe7-b728-d29b90d9a897","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_foldrenges_alaszka_szokoarriado_cunami","timestamp":"2020. október. 20. 05:05","title":"Erős földrengés volt Alaszkában, szökőárriadót rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b151f84c-cf33-441c-b2a5-d8136b04d20c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két férfi ellen emeltek vádat.","shortLead":"Két férfi ellen emeltek vádat.","id":"20201020_Autoszerviz_lopas_siofok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b151f84c-cf33-441c-b2a5-d8136b04d20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cec841-bc9e-4fd4-b947-a9e8653dadcb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_Autoszerviz_lopas_siofok","timestamp":"2020. október. 20. 08:36","title":"Autószervizből vittek el kocsikat tolvajok, mert tudták, hol vannak a kulcsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]