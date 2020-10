Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeres volt a NASA küldetése a Bennu nevű aszteroidánál, rögzíteni is sikerült, miként vett belőle mintát az Osiris-REx űrszonda.","shortLead":"Sikeres volt a NASA küldetése a Bennu nevű aszteroidánál, rögzíteni is sikerült, miként vett belőle mintát...","id":"20201022_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida_mintavetel_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2824f1b1-51f4-4e07-8030-8fc7348b424d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida_mintavetel_video","timestamp":"2020. október. 22. 14:03","title":"Videó: Felvette a NASA űrszondája, mi történt 321 millió kilométerre a Földtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar focista a Lokomotiv ellen egyenlített parádésan.","shortLead":"A magyar focista a Lokomotiv ellen egyenlített parádésan.","id":"20201021_Szoboszlai_a_BLben_is_olyan_golt_rugott_amirol_napokig_fognak_beszelni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367de84b-dff1-4436-9316-f1a9e279a16c","keywords":null,"link":"/sport/20201021_Szoboszlai_a_BLben_is_olyan_golt_rugott_amirol_napokig_fognak_beszelni","timestamp":"2020. október. 21. 19:59","title":"Szoboszlai a BL-ben is olyan gólt rúgott, amiről napokig fognak beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03de9ebf-b55b-40de-b75b-02099b8bf269","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából harmadannyi koronavírustesztet végeztek el, mint amennyi a járványügyi előírások szerint az elégséges szint alsó határa, így is több mint ezerrel nőtt az aktív esetszám. Egy nap alatt 48-an haltak meg, és a kórházban kezeltek száma is folyamatosan nő.","shortLead":"Nagyjából harmadannyi koronavírustesztet végeztek el, mint amennyi a járványügyi előírások szerint az elégséges szint...","id":"20201021_jarvany_aldozatok_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03de9ebf-b55b-40de-b75b-02099b8bf269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78318c4-b124-4cc3-a38e-2993331598c6","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_jarvany_aldozatok_szamok","timestamp":"2020. október. 21. 09:34","title":"48 újabb áldozata van a járványnak, 1423 fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két apró, \"maszkos betörő\" garázdálkodott a kaliforniai Redwood City egyik bankfiókjában. ","shortLead":"Két apró, \"maszkos betörő\" garázdálkodott a kaliforniai Redwood City egyik bankfiókjában. ","id":"20201022_Mosomedvek_tortek_be_egy_bankba_Kaliforniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19da2c11-7a7c-498d-a38f-3b4a82b75ee5","keywords":null,"link":"/elet/20201022_Mosomedvek_tortek_be_egy_bankba_Kaliforniaban","timestamp":"2020. október. 22. 10:56","title":"Mosómedvék törtek be egy bankba Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szabolcsi közgyűlés megszavazta az indítványt, amely szerint többek között nem lehetne felmenteni a háziorvosokat az ügyelet alól.","shortLead":"A szabolcsi közgyűlés megszavazta az indítványt, amely szerint többek között nem lehetne felmenteni a háziorvosokat...","id":"20201021_Haziorvosi_ugyelet_fideszes_javaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b788487a-918a-4a6e-a682-da07648e6e3a","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Haziorvosi_ugyelet_fideszes_javaslat","timestamp":"2020. október. 21. 19:59","title":"Államosítanák a háziorvosi ügyeleteket egy fideszes javaslat szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Rekord összeget, majdnem 118 milliárd forintot költhet az MTVA jövőre – derül ki a Költségvetési bizottság hétfőn benyújtott javaslatából. Ezzel együtt 2021 végére több mint ezermilliárd forintot emészthet fel az MTVA 11 évnyi működése. ","shortLead":"Rekord összeget, majdnem 118 milliárd forintot költhet az MTVA jövőre – derül ki a Költségvetési bizottság hétfőn...","id":"20201022_mtva_koltsegvetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68543665-c038-412c-9c98-5ab79bdc9ea0","keywords":null,"link":"/kkv/20201022_mtva_koltsegvetes","timestamp":"2020. október. 22. 06:10","title":"Összeszámoltuk, mennyi pénzt emészt fel a közmédia, jövőre már ezermilliárd fölött a számla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c12ac6c-b7e3-43dc-941b-294664e4add9","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vashiány a leggyakoribb tápanyaghiány a világon. Mivel vasat a szervezetünk nem tud előállítani, állati és növényi eredetű táplálékainkkal vesszük magunkhoz. A vashiány a „kereslet-kínálat” egyensúlyának megbillenéséből fakad, és számos oka lehet: a nem megfelelő táplálkozás, a menstruáció, a terhesség, az emésztőrendszert érintő bajok vagy daganatos betegségek, sőt az intenzív sport vagy fogyókúra is előidézheti a kialakulását.\r

","shortLead":"A vashiány a leggyakoribb tápanyaghiány a világon. Mivel vasat a szervezetünk nem tud előállítani, állati és növényi...","id":"maltofer_20191105_vashiany_anemia_verszegenyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c12ac6c-b7e3-43dc-941b-294664e4add9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215cf4b3-ede2-4d61-8516-e4c198726127","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20191105_vashiany_anemia_verszegenyseg","timestamp":"2020. október. 22. 07:30","title":"Gondolta volna? Minden negyedik ember vérszegény!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"},{"available":true,"c_guid":"58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megállt az előző héten tapasztalt csökkenés.","shortLead":"Megállt az előző héten tapasztalt csökkenés.","id":"20201020_koronavirus_szennyviz_koncentracio_stagnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b53d4f-992d-45eb-99de-129c9ad9085a","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_koronavirus_szennyviz_koncentracio_stagnal","timestamp":"2020. október. 20. 18:21","title":"Stagnál a koronavírus-koncentráció a hazai városok szennyvizében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]