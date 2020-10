Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti milliárdos cége nyert két megye ivóvízjavító projektjein.","shortLead":"A felcsúti milliárdos cége nyert két megye ivóvízjavító projektjein.","id":"20201027_meszaros_lorinc_ivoviz_tender","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca152ac-b227-40af-be17-af4b2c171e7c","keywords":null,"link":"/kkv/20201027_meszaros_lorinc_ivoviz_tender","timestamp":"2020. október. 27. 11:20","title":"Mészáros majdnem hatmilliárdért javít ivóvízminőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fa3fb61-559c-4851-902b-0920a8bdf75e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Így adnak munkát a fedélzeti ellátásért felelős személyzetnek.","shortLead":"Így adnak munkát a fedélzeti ellátásért felelős személyzetnek.","id":"20201026_finnair_menu_repules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fa3fb61-559c-4851-902b-0920a8bdf75e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557e55ab-50e1-4817-905d-ea3bab5d3c37","keywords":null,"link":"/kkv/20201026_finnair_menu_repules","timestamp":"2020. október. 26. 14:31","title":"Boltokban árulja fedélzeti menüjét a Finnair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"288c7ff1-99bc-4be9-92ce-c9ea0c44bb48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":" A Spot nevű robotkutyát tudományos céllal vitték a kutatók: megmérte a térség sugárzási szintjét.","shortLead":" A Spot nevű robotkutyát tudományos céllal vitték a kutatók: megmérte a térség sugárzási szintjét.","id":"20201026_csernobil_atomeromu_sport_robotkutya_boston_dynamics","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=288c7ff1-99bc-4be9-92ce-c9ea0c44bb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe57f7f-b519-4e73-92a1-74b5754de677","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_csernobil_atomeromu_sport_robotkutya_boston_dynamics","timestamp":"2020. október. 26. 20:15","title":"Szétnézett Csernobilban az egyik legjobban működő robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4ae4ea-c864-4296-8a36-155ee114aec5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dolgozók közül 54-nek lett pozitív a tesztje.","shortLead":"A dolgozók közül 54-nek lett pozitív a tesztje.","id":"20201027_Koronavirus_Veszprem_megye_szocialis_intezmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd4ae4ea-c864-4296-8a36-155ee114aec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b314cf9-a3f6-4283-af9b-c2f067c8d606","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Koronavirus_Veszprem_megye_szocialis_intezmeny","timestamp":"2020. október. 27. 11:08","title":"202 koronavírus-fertőzöttet találtak egy Veszprém megyei szociális intézményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igor Matovic elégedett az eredménnyel. ","shortLead":"Igor Matovic elégedett az eredménnyel. ","id":"20201026_szlovakia_probateszteles_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a95fed-aa58-4379-8306-c8d8c56d858e","keywords":null,"link":"/vilag/20201026_szlovakia_probateszteles_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 26. 17:16","title":"Négy százalék körül van a koronavírusosok száma a leginkább fertőzött szlovák régiókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Még most sem egyértelmű, hogy kicsit több, mint két hónap múlva milyen feltételekhez kötik a rövid távú lakáskiadást, de sokan ennek ellenére is befizetik az éves átalányadót, hogy megtartsák az engedélyüket.","shortLead":"Még most sem egyértelmű, hogy kicsit több, mint két hónap múlva milyen feltételekhez kötik a rövid távú lakáskiadást...","id":"20201027_Airbnb_budapest_lakas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ca38ce-8c39-4680-9711-e353e7ba2469","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201027_Airbnb_budapest_lakas","timestamp":"2020. október. 27. 08:08","title":"A budapesti airbnb-zők kétharmada tart ki a járvány ellenére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18808420-cae3-44a8-8d53-838db76a700e","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A Világgazdasági Fórum új tanulmánya szerint a koronavírus-járvány és az úgynevezett negyedik ipari forradalom együttes hatása miatt 2025-ig 85 millió munkahely szűnik meg az általuk vizsgált 26 országban, ugyanakkor 97 millió új álláshely keletkezik. Amikhez viszont már most meg kell kezdeni az átképzéseket.","shortLead":"A Világgazdasági Fórum új tanulmánya szerint a koronavírus-járvány és az úgynevezett negyedik ipari forradalom együttes...","id":"20201027_Radikalisan_atalakul_a_munkaeropiac_uj_foglalkozasok_jonnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18808420-cae3-44a8-8d53-838db76a700e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14175775-aadb-4399-8a54-0dfe6be0bc0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_Radikalisan_atalakul_a_munkaeropiac_uj_foglalkozasok_jonnek","timestamp":"2020. október. 27. 07:31","title":"Szociális háló nélkül nagy baj lehet a munkaerőpiac átalakulásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dee1dcd-12bc-4f4c-a2fa-0f42ac417e22","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A büntetés alkalmanként értendő, de egy nap alatt legfeljebb 600 ezer forintnyi bírságot lehet kiszabni.","shortLead":"A büntetés alkalmanként értendő, de egy nap alatt legfeljebb 600 ezer forintnyi bírságot lehet kiszabni.","id":"20201026_hatosagi_hazi_karanten_szigoritas_buntetes_birsag_orszaggyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dee1dcd-12bc-4f4c-a2fa-0f42ac417e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa9f9eb-ee8b-483b-a341-ca0a21d6afc6","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_hatosagi_hazi_karanten_szigoritas_buntetes_birsag_orszaggyules","timestamp":"2020. október. 26. 15:06","title":"150 ezer forintra is büntethetik, ha megszegi a hatósági házi karantén szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]