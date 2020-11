Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21989079-0b57-415c-932b-d7c0126cc017","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török elnök reméli, hogy a választás eredménye kedvező lesz a „baráti és szövetséges” Egyesült Államok népe számára.","shortLead":"A török elnök reméli, hogy a választás eredménye kedvező lesz a „baráti és szövetséges” Egyesült Államok népe számára.","id":"20201110_recep_tayyip_erdogan_joe_biden_megvalasztott_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21989079-0b57-415c-932b-d7c0126cc017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af77d6c-a02e-4251-9f54-4cd6b7ff33bc","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_recep_tayyip_erdogan_joe_biden_megvalasztott_elnok","timestamp":"2020. november. 10. 19:41","title":"Három nap után Erdogan is gratulált Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea4171a-b790-4938-9968-604efde1ea07","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csatornafejlesztési projektjek reklámjainál volt korlátozott a verseny az OLAF szerint.","shortLead":"Csatornafejlesztési projektjek reklámjainál volt korlátozott a verseny az OLAF szerint.","id":"20201111_szabalytalansag_olaf_palyazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ea4171a-b790-4938-9968-604efde1ea07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83eb9dc5-6367-4c54-aa84-f4f054c9fb12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_szabalytalansag_olaf_palyazat","timestamp":"2020. november. 11. 08:34","title":"Direkt36: Egy MSZP-s politikus és fideszes körökben mozgó társa üzleteiben talált az EU szabálytalanságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df04a48f-0a1d-4c98-b214-dfc90e98c992","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szabados Ágnes üzlete Libertine Könyvesbolt néven nyílik.","shortLead":"Szabados Ágnes üzlete Libertine Könyvesbolt néven nyílik.","id":"20201112_Konyvkiadot_alapitott_es_konyvesboltot_nyit_az_RTL_hiradosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df04a48f-0a1d-4c98-b214-dfc90e98c992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef51282c-f4db-4938-94b7-5fb22ac0513f","keywords":null,"link":"/kultura/20201112_Konyvkiadot_alapitott_es_konyvesboltot_nyit_az_RTL_hiradosa","timestamp":"2020. november. 12. 16:02","title":"Könyvkiadót alapított és könyvesboltot nyit az RTL híradósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16044197-a0e1-4089-883b-06057210188d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Softbank még 2017-ben vette meg a Google-től a Spot nevű robotkutyát fejlesztő céget, ám a legfrissebb hírek szerint hamarosan ők is túladhatnak rajta. ","shortLead":"A Softbank még 2017-ben vette meg a Google-től a Spot nevű robotkutyát fejlesztő céget, ám a legfrissebb hírek szerint...","id":"20201111_boston_dynamics_hyundai_softbank_eladas_robotkutya_spot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16044197-a0e1-4089-883b-06057210188d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e32b85-b703-4389-b48a-495977d9cc8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_boston_dynamics_hyundai_softbank_eladas_robotkutya_spot","timestamp":"2020. november. 11. 10:33","title":"Megint eladhatják a Boston Dynamicsot, új tulajdonoshoz kerülhet a legismertebb robotkutya fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d01efc-4e33-4e7d-ac5e-c09b5d22ee55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten kerületenként kell meghatározni a maszkviselés szabályait. A változásokról egyelőre csak néhány polgármester adott tájékoztatást.","shortLead":"Budapesten kerületenként kell meghatározni a maszkviselés szabályait. A változásokról egyelőre csak néhány polgármester...","id":"20201111_polgarmester_maszk_jarvany_szabalyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2d01efc-4e33-4e7d-ac5e-c09b5d22ee55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75da46a-6a1e-4c90-98e3-7aae8eb39f62","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_polgarmester_maszk_jarvany_szabalyok","timestamp":"2020. november. 11. 11:57","title":"Néhány polgármester már bejelentette, hol kötelező maszkot hordani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu egyik olvasója azt állítja, másfél órát álldogált az utcán a hidegben, mire mintát vettek tőle.\r

","shortLead":"A 444.hu egyik olvasója azt állítja, másfél órát álldogált az utcán a hidegben, mire mintát vettek tőle.\r

","id":"20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_teszt_mintavetel_mentok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d65c35b-1381-46ed-a017-85b07886696a","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_teszt_mintavetel_mentok","timestamp":"2020. november. 12. 07:34","title":"Hosszú sorban, az utcán várakoznak a koronavírustesztre várók a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21","c_author":"Felcsuti Balázs","category":"360","description":"A republikánusok csalási vádjai legitimációs gondokat okozhatnak Bidennek, de a 2020-as választás potenciális hosszú távú következményei még riasztóbbak. Vélemény.","shortLead":"A republikánusok csalási vádjai legitimációs gondokat okozhatnak Bidennek, de a 2020-as választás potenciális hosszú...","id":"202046_trumpizmus_trumpnelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10415a52-5dc6-4ab5-9745-9d49a8b0c47c","keywords":null,"link":"/360/202046_trumpizmus_trumpnelkul","timestamp":"2020. november. 12. 13:00","title":"Felcsuti Balázs: 70 millió szavazattal Trump nélkül is marad a trumpizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b338b9-9a79-425f-8093-477722da8a2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az üzenetbéli felszólítás ellenére nem érdemes lekattintani azt a linket, amely olvasói jelzések alapján szerdán kezdett el gyorsan terjedni a hazai Messenger-felhasználók körében.","shortLead":"Az üzenetbéli felszólítás ellenére nem érdemes lekattintani azt a linket, amely olvasói jelzések alapján szerdán...","id":"20201111_nezd_mit_talaltam_facebook_messenger_virus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34b338b9-9a79-425f-8093-477722da8a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4881e1be-f03c-4682-872e-999410ee2357","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_nezd_mit_talaltam_facebook_messenger_virus","timestamp":"2020. november. 11. 20:20","title":"\"Nézd, mit találtam\" – vigyázzon, veszélyes vírus kezdett terjedni a Facebook Messengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]