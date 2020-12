Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vásárlást tervezők is a korábbi éveknél kevesebbet szánnak ajándékra. ","shortLead":"A vásárlást tervezők is a korábbi éveknél kevesebbet szánnak ajándékra. ","id":"20201208_jarvany_koronavirus_magyarok_vasarlas_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c854b27-589f-47ef-a75d-d84a84933ae6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_jarvany_koronavirus_magyarok_vasarlas_karacsony","timestamp":"2020. december. 08. 14:14","title":"A magyarok harmada nem vesz semmit karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20c1adc-7a84-4acd-9a44-dfeee95a3b78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzöttek száma 5415-tel emelkedett az elmúlt 24 órában. Kórházban 7869 koronavírusos beteget ápolnak.



","shortLead":"A fertőzöttek száma 5415-tel emelkedett az elmúlt 24 órában. Kórházban 7869 koronavírusos beteget ápolnak.



","id":"20201210_Koronavirus_171_ember_halt_meg_szerdan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d20c1adc-7a84-4acd-9a44-dfeee95a3b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be2a703-53b7-4901-8150-98bd4fbd03b8","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_Koronavirus_171_ember_halt_meg_szerdan","timestamp":"2020. december. 10. 08:56","title":"Újabb 171 ember halálát okozta a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e7dc9e-0b28-4456-a677-e3bd13f47f06","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb rövid videóval jelentkezett a brüsszeli csúcsról a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Újabb rövid videóval jelentkezett a brüsszeli csúcsról a magyar miniszterelnök.","id":"20201210_orban_viktor_brusszeli_csucs_veto_hattermegbeszelesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16e7dc9e-0b28-4456-a677-e3bd13f47f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f646288d-0333-4ca3-b772-243de6e3074d","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_orban_viktor_brusszeli_csucs_veto_hattermegbeszelesek","timestamp":"2020. december. 10. 05:57","title":"Orbán Viktor úgy érzi, náluk vannak a nyerő lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1b9182-7f4e-46de-8ea3-7b51ae8fec4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hans Christian Wolters biztos benne, hogy a 2007-ben eltűnt brit kislányt megölték.","shortLead":"Hans Christian Wolters biztos benne, hogy a 2007-ben eltűnt brit kislányt megölték.","id":"20201208_A_Madeleine_McCannugy_ugyesze_megint_lebegtet_egy_nagyon_meggyozo_bizonyitekot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa1b9182-7f4e-46de-8ea3-7b51ae8fec4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f1c208-1652-4862-a942-88fc05c9d03c","keywords":null,"link":"/elet/20201208_A_Madeleine_McCannugy_ugyesze_megint_lebegtet_egy_nagyon_meggyozo_bizonyitekot","timestamp":"2020. december. 08. 10:45","title":"A Madeleine McCann-ügy ügyésze megint lebegtet egy nagyon meggyőző bizonyítékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c66752-9543-4811-a9f4-7e0aebd54da5","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"A popzene történetének egyik legfontosabb alakja sok év hallgatás után épp visszatérésre készült, de egy őrült rajongója, miután dedikáltatta a pár héttel azelőtt megjelent albumát, agyonlőtte a zenészt. Bár Lennon harcos politikus alkat volt, semmi alapja azoknak az összeesküvés-elméleteknek, hogy az FBI vagy a CIA keze lett volna a dologban. Magyarország egyik legnagyobb Beatles-rajongójával beszélgettünk a balhés srácból békeharcossá vált Lennonról, és arról, miért nem baj, hogy soha nem állt össze újra a Beatles.



","shortLead":"A popzene történetének egyik legfontosabb alakja sok év hallgatás után épp visszatérésre készült, de egy őrült...","id":"20201208_Negyven_eve_hangzott_el_a_gyilkos_szajabol_Epp_most_lottem_le_John_Lennont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16c66752-9543-4811-a9f4-7e0aebd54da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e06cc9a-0756-4487-a84b-036dcda81279","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_Negyven_eve_hangzott_el_a_gyilkos_szajabol_Epp_most_lottem_le_John_Lennont","timestamp":"2020. december. 08. 18:00","title":"Negyven éve hangzott el a gyilkos szájából: „Épp most lőttem le John Lennont\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c43ec3-8428-4d71-a74a-852d83118573","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két üzletből hat mobil tűnt el, a tolvajokról videó is készült.","shortLead":"Két üzletből hat mobil tűnt el, a tolvajokról videó is készült.","id":"20201209_tolvajok_telefonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89c43ec3-8428-4d71-a74a-852d83118573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3979f5-fbd1-43b8-991c-83aa68ad1616","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_tolvajok_telefonok","timestamp":"2020. december. 09. 11:47","title":"Telefontolvaj triót keresnek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Epilepsy Action felszólította a Cyberpunk 2077 készítőit, készítsenek azonnali frissítést az érkező játékukhoz, mert az súlyosan veszélyeztetheti az epilepsziában szenvedőket – és azokat is, akiknél még nem diagnosztizálták a betegséget.","shortLead":"A brit Epilepsy Action felszólította a Cyberpunk 2077 készítőit, készítsenek azonnali frissítést az érkező játékukhoz...","id":"20201208_cyberpunk_2077_jatek_epilepszia_cd_projekt_red","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17da550b-bb9b-4d43-b61c-092d33cf97b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_cyberpunk_2077_jatek_epilepszia_cd_projekt_red","timestamp":"2020. december. 08. 18:03","title":"Vészfrissítés kell a Cyberpunk 2077-hez, epilepsziát okozhat a játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit állami egészségügyi szolgálat számolt be két munkatársukról, akiknek az oltás után komoly allergiás reakciója lett.","shortLead":"A brit állami egészségügyi szolgálat számolt be két munkatársukról, akiknek az oltás után komoly allergiás reakciója...","id":"20201209_pfizer_vakcina_allergias_reakcio_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45aff3e7-4490-49a7-81cb-f613acbc9fdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_pfizer_vakcina_allergias_reakcio_oltas","timestamp":"2020. december. 09. 12:47","title":"Nem kaphatják meg a Pfizer vakcináját azok, akiknek már volt erős allergiás reakciójuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]