A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanárai szerint fenyegető trükkel érték el az új vezetők, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek velük az oktatók: azokat rendelték be elbeszélgetésre, akiknek próbaidős a szerződésük, így indoklás nélkül ki lehetne rúgni őket. A filmes tanszék tanárai tiltakozó levelet küldtek beszélgetés helyett.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) új, az egyetemi polgárság által illegitimnek tartott vezetői egy trükkel és némi fenyegetéssel érték el, hogy az intézmény néhány tanára tárgyalóasztalhoz üljön meg velük – legalábbis így élték meg a helyzetet a hvg.hu-nak nyilatkozó tanárok. A tárgyalás további pikantériája, hogy ott a hallgatók őszi félévének elismeréséről kellet érvelniük, de a tanárok tudtán kívül a kormány ekkor már javában fogalmazta az érvénytelenítést lehetővé tévő rendeletet, amelyet a kuratórium rögtön fel is használt arra, hogy kijelentsék: nem ismerik el az ősz óta zajló oktatást.

Megtalálták a munkajogi kiskaput a legkevésbé védett tanárok sarokba szorítására, ráadásul úgy, hogy ők közben már alighanem tudták, akármit is mondunk mi az órák megtartásáról, úgyis érvényteleníteni fogják a félévet. Ez az, ami miatt azóta is folyamatosan hányingerem van

– mondja a hvg.hu-nak Fullajtár Andrea, az SZFE tanára, a Katona József Színház színésze.

Fullajtár Andrea © Reviczky Zsolt

Mielőtt kirúgnak, legalább a szemükbe nézek

Az egyetem modellváltása ellen tiltakozva több tanár már a félév kezdete előtt, augusztusban vagy szeptember elsejével felmondott az SZFE-n; hogy az ő osztályaik státusza rendezve legyen, több óraadóként vagy tanársegédként dolgozó oktató szerződését módosítani kellett, új osztályvezető tanárokra volt ugyanis szükség. Az így új státuszba kerülő tanárok új szerződésébe egyszerű formaságból bekerült az, hogy az első három hónap próbaidőnek számít. Márpedig a próbaidő azt jelenti, hogy a munkavállalót bármikor, bármilyen indoklás nélkül ki lehet rúgni. Így az SZFE Színházművészeti Intézetén hét tanárnak november 30-án jár le a próbaideje.

Őket hetüket hívták fel kedden délután a tanulmányi osztályról azzal, hogy azonnali hatállyal, szerdán reggel 9-kor meg kell jelenniük az új vezetés tagjai előtt, ráadásul egy ügyvédi irodában. (A találkozóra aztán végül mégis az egyetem egyik épületében került sor.) „Csak onnan tudtuk meg, hogy pályáztatás nélkül kinevezték Bodolay Gézát az Intézet élére, hogy visszakérdeztem, egyáltalán kik lesznek ott” – mondja a hvg.hu-nak Székely Kriszta, az SZFE tanára, a Katona József Színház rendezője.

Székely Kriszta © Túry Gergely

Azt kérték tőlük, hogy osszák be a délelőttöt félórás idősávokra. „Nem baráti beszélgetésről volt szó. A hangvételről sokat elmond, hogy osztályvezetőtársammal, Tárnoki Márkkal azt kértük, hadd menjünk be együtt, hiszen ugyanarról az osztályról beszélnénk mindketten, semmi értelme, hogy külön időpontban érkezzünk. De még ezt is elutasították” – mondja Fullajtár Andrea, aki Tárnoki Márkkal együtt Zsámbéki Gábor felmondása után vált osztályvezető tanárrá.

„Semmit nem tudtunk arról, mi a beszélgetés oka, én mindenesetre kapásból visszautasítottam” – mondja Tárnoki Márk. „De aztán megtudtam, ki az a másik hat tanár, akit behívtak, és onnantól már nem volt nehéz összerakni, hogy azokat rendelték be, akiknek próbaidős a szerződésük.

Ez egyértelmű fenyegetés volt: ha nem megyünk be, kirúghatnak, márpedig ha végigharcoltunk fél évet az egyetemi autonómiáért, ha végigcsináltuk az egyetemfoglalást, nem akarom úgy megkapni a felmondólevelemet, hogy előtte nem nézek legalább a szemükbe.

Úgyhogy elmentem a találkozóra.”

Hasonlóan fogalmaz Székely Kriszta is (aki Máté Gábor felmondása után lett osztályvezető egy negyedéves színészosztály élén): „Mivel ilyen típusú fegyvereket szoktak ellenünk elsütni, nem volt nehéz rájönni, hogy mi vagyunk azok, akiktől a legkönnyebb megszabadulni. Számomra már az is nehéz helyzet volt, hogy a próbaidős szerződésemet már az új kuratóriummal kellett aláírnom, de több heti gondolkodás után megtettem, hogy együtt maradhassak az osztályommal. Tudtam, hogy ha nem megyek el a beszélgetésre, a hallgatóim következő másfél évét kockáztatom; már nem akarok semmi mást, csak őket segíteni elhelyezkedni a pályán.”

A találkozón az új vezetés részéről Novák Emil és Zalán János, az SZFE két új rektorhelyettese, valamint Sára Balázs, a Film- és Médiaintézet és Bodolay Géza, a Színházművészeti Intézet újonnan kinevezett vezetői voltak jelen. Megkerestük Bodolay Gézát is, aki egészen máshogy értelmezte a történteket, mint a tanárok: „Úgy tudom, hogy az előző, rektori feladatokat ellátó rektorhelyettes többeket látott el olyan szerződéssel a lemondása táján, amelyeknek 90 napos felmondási határideje lejárt. Ezért kellett megkérdezni az oktató kollégákat viszonylag gyorsan: óhajtják-e folytatni?” Furcsa ugyanakkor, hogy ez az indoklás a hvg.hu-nak nyilatkozó tanárokhoz előzetesen nem jutott el.

A gonosz farkas a puskájával

„Már annak van egy fenyegető hangulata, hogy berendelnek egy irodába, leültetnek négy ember elé, és azt sem tudod, mi fog történni” – fogalmaz Tárnoki Márk. Az elbeszélgetéseken végül az új vezetőség a tanárok elmondása szerint elsősorban arról tett fel kérdéseket, hajlandóak-e az oktatók „pótolni az elmaradt órákat”. „Nem voltak hajlandóak meghallani, hogy az egyetemen igenis zajlik az oktatás, mert »ők azt hallották«, »ők azt olvasták«, hogy az egyetemen a hallgatók buliznak, a tanárok meg sztrájkolnak” – emlékszik vissza Fullajtár Andrea. „Ráadásul mi az oktatás teljes e félévi dokumentációját leadtuk az egyetemen erre a célra létrehozott minőségbiztosítási tanácsnak, amelynek tagjai ezeket az okiratokat eljuttatták a hivatalok, a minisztérium és az egyetem új vezetősége felé is. Ezt a dokumentációt meg kellett, hogy kapják, mégis úgy csináltak, mintha nem tudnának semmiről.”

A hvg.hu-nak nyilatkozó tanárok mind arról számolnak be, hogy a beszélgetéseken a vezetőség saját áldozati szerepét hangsúlyozta. „Mind a négyen azt próbálták érzékeltetni, hogy őket is valamiféle felsőbb hatalom kényszeríti, hogy ebben a nehéz helyzetben helyt álljanak, csakúgy, mint bennünket.

Novák Emil © MTI / Mohai Balázs

Amikor a félév érvényességéről beszéltem, konkrétan úgy feleltek, hogy hát ők majd mindent megtesznek, hogy érvényes legyen, de »ha jön egy gonosz farkas a puskájával, akkor ők is tehetetlenek«.

Amire csak azt tudtam mondani, sajnos én nem tudom, ki a gonosz farkas” – mondja Tárnoki Márk.

Nemcsak a gonosz farkasról szóló mondatok voltak abszurdak a megbeszélésen, de néha az is, ahogyan az állítólag elmaradt oktatás került szóba. Székely Kriszta negyedéves osztálya ugyanis már nem az egyetem falai között tanul, hiszen mint minden negyedéves színészosztály, a hallgatók már színházaknál vannak gyakorlaton. „A többiek csak azzal tudtak érvelni, hogy nem tudnak olyan órákat bepótolni, amelyek meg voltak tartva, de a mi esetünkben a félév érvénytelenítése azt jelenti, hogy már létrejött színházi produkciókat kellene meg nem történtté tenni. Az osztályom tagjai másfél hónapig próbálták Szombathelyen A Pál utcai fiúkat, amit aztán be is mutattak: akkor le kéne húzni a nevüket a szórólapokról, mert a bemutató érvénytelen volt?”

Nem az ő hatáskörük

A félév érvényességéről és az órák dokumentálásáról Janisch Attila, a filmes tanszék tanára a hvg.hu-nak azt mondta: az egyetem új vezetése azzal érvel, hogy a Neptunba, az online oktatásszervező felületre nincs feltöltve a dokumentáció – de Janisch szerint semmilyen szabály nem írja elő, hogy a sok lehetőség közül épp a Neptun lenne az egyetlen, ami igazolja az órák megtörténtét; a Neptunt az SZFE-n hagyományosan az oktatási osztály munkatársai töltik fel. (Finoman szólva is ironikus persze, hogy a tanárokat már régebben kizárta épp az az új vezetés a Neptunból, amely most annak használatát hiányolja.) Janisch hozzáteszi: „Az online oktatás ráadásul minden eddiginél pontosabb dokumentációt eredményez: az egyik felület, a Teams eleve elment mindent, a Hangouts minden résztvevő naptárjába vési be az időpontokat, a Zoomon meghívók érkeznek minden résztvevőhöz, és akár még fel is lehet venni az összes órát, nálam például már 15 gigabájtnyi felvétel gyűlt össze a saját óráimról. Ők meg arról beszélnek, hogy nem voltak órák.”

Janisch Attila © MTI / Zih Zsolt

Fullajtár Andrea szerint a vezetők a beszélgetés végére mindezek ellenére azt mondták, „most már ők is értik, hogy valamiféle tanítás volt az egyetemen.” Tárnoki Márk azt mondja: „Azt tanácsoltam, ha valóban a megoldáskeresés a motivációjuk, a kezdő gesztusnak annak kellene lennie, hogy érvényesítik a félévet. Bólogattak, és azt mondták, ez nem az ő hatáskörük, de mindent megtesznek.”

Úgy tűnik, sajnos hiába próbálkoztak, a gonosz farkas a puskájával pár napon belül érvénytelenítette a félévet.

„Sem attól nem érezzük jól magunkat, hogy kénytelenek voltunk megjelenni ezen a beszélgetésen, sem attól, hogy hiába tűnt jóindulatúnak a hozzáállásuk, tizenkét órán belül olyan brutális intézkedések történtek, amelyek minden gesztust érvénytelenítenek. Ez folyamatos, nem szűnő rossz érzésekkel tölt el” – mondja Székely Kriszta.

Janisch Attila mindehhez hozzáteszi: nemrég értesültek arról, hogy a félév érvénytelenítése azzal is jár, hogy a filmes hallgatók által az épp a járványügyi szabályok betartásával készülő vizsgafilmjeikhez szükséges eszközparkot is visszavonták, leltározás címen.

Amióta csak megjelentek, minden lépésük arra vonatkozik, hogy az egyetem hatékony működését megszüntessék, az oktatást gúzsba kössék, a hallgatókat pedig megalázzák.

Bodolay Géza a hvg.hu kérdéseire válaszolva ugyanakkor elmondta, ő egészen másképp élte meg ezeket a találkozókat. „A magam részéről örömmel nyugtáztam, hogy élőben is elkezdődött a párbeszéd. Immár senki nem ismételgette az »illegitim« jelzőt, és a színházi területen mindenki higgadtan racionális. Mindenki – számomra némiképp meglepően – azt deklarálta, hogy folytatják tovább az oktatást, és végigviszik megkezdett osztályaikat.”

Bodolay Géza © MTI / Kelemen Zoltán Gergely

Bodolay azt is állítja, a tanárok feltételezéseivel szemben nem tudott arról, hogy akármi is hangzik el a félév érvényességéről, valójában úgyis érvényteleníteni fogják az egészet egy kormányrendeletre hivatkozva. „Én ezekről az eseményekről sajtóból értesültem, szerintem a két rektorhelyettes említette volna nekem is, ha tudják” – mondja.

Bodolayt arról is kérdeztük, ő személy szerint mit gondol a félév érvényességének kérdéséről. Azt felelte: „Azt senki nem állította, hogy minden tantárgyból minden óra megtörtént volna, ahogy az is abszurd lenne, ha bárki azt mondaná, hogy minden elmaradt. A jogi helyzet nem a területem. Ettől függetlenül alaposan meg kell vizsgálni mielőbb, mi történt meg elfogadhatóan, és mi az, amit mindenképpen pótolni kell valamikor. Tudtommal az oktatásügyi rektorhelyettes is ennek megoldási lehetőségeit keresi.”

Nehéz meglátni a lehetőséget

Ahogy arról korábban beszámoltunk, hasonló beszélgetésre hívták a filmes intézet tanárait; ahogy most Bodolayról, úgy akkor Sára Balázsról derült ki a tanárok számára pusztán a levél aláírásából, hogy kineveztek egy új intézetvezetőt. „Véleményét kérjük, konstruktív beszélgetést kezdeményezünk az Egyetem továbbfejlesztésének, az oktatás minősége magasabb szintre emelésének igényeiről, és ennek feltételeiről” – állt a levélben, amely egyúttal arra kérte a tanárokat, amennyiben „nyitottak a közös gondolkodásra”, jelentkezzenek a tanulmányi titkárnál. „Építsünk együtt egy magas színvonalú, a nemzetközi hírű magyar filmkészítéshez méltó egyetemet!” – zárult a levél.

A filmes tanárok esetében tehát nem volt szó próbaidő miatti fenyegetettségről, így ők nem is voltak hajlandóak részt venni a beszélgetéseken – leszámítva azokat a tanárokat, akik úgy döntöttek, végre szemtől szemben is el akarják mondani lesújtó véleményüket a modellváltásról. A filmes tanárok közös, eddig a pillanatig hetvenhárom oktató által aláírt levelet fogalmaztak, amelyben arra kérték a vezetőséget, „a félév teljesítését a továbbiakban ne akadályozzák, és mielőbb biztosítsák újra a Neptun rendszerhez való hozzáférést, mert a félévben folyó jogszerű oktatás elismerése nélkül nehéz meglátni a lehetőséget a konstruktív beszélgetésre szóló meghívásban.” (A teljes levelet lásd a cikk alján.)

Őrség a SZFE Vas utcai épületénél az egyetemfoglalás 34. napján © Erdős Dénes

Mindeközben az egyetem tanárai közzétettek egy névsort arról, kik indítanának osztályokat a jövő évben az SZFE-n, Enyedi Ildikó Oscar-jelölt rendezőtől Zányi Tamás Kossuth-díjas hangmesterig. „A felsorolt tanárok abban az esetben vállalják a feladatot, ha 2020. december 20-ig, a felvi.hu megnyitásáig az alapítói jogokkal rendelkező Innovációs és Technológiai Minisztérium tárgyalásokat kezdeményez az Egyetem oktatói karát teljes jogúan képviselő Minőségmenedzsment Tanáccsal, a HÖK-kel és a fenntartóval, valamint az oktatói közösség megnyugtató garanciákat kap a szenátus jogkörének visszaállítására, a rektori pályázat kiírására” – írták.

A közlemény azzal zárul: „Reményeink szerint a tárgyalások békét hozhatnak és eredményre vezethetnek, így az Egyetem a tavasszal felvételizőket nemzetközileg elismert oktatói csapatával várhatja.”

A békét hozó tárgyalásokról cikkünk elkészültéig nem érkeztek megnyugtató hírek.

(Borítókép: Fullajtár Andrea az SZFE hallgatói által szervezett, 2020. október 23-i tüntetésen. Fotó: Kacskovics Mihály Béla / hvg.hu)